РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10678 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 537 11

"Атаку мы отбили успешно, уничтожили танк, 4 БТР, "Тигра" и две БМП", - главный сержант роты 79-й бригады. ВИДЕО

Главный сержант роты 79-й десантно-штурмовой бригады рассказал о результатах боевых действий его подразделения и о мотивации украинских воинов.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 79-й ОДШБр отбили атаку врага и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП. Одна БМП захвачена, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Бутусов Юрий (4381) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Наші ЗСУ - це наші ЯНГОЛИ - ОХОРОНЦІ, які вберігають нас від орди пекельних виродків з оркостану. Я буду ЗАВЖДИ - доки буду жити, дякувати нашим славним захисникам і допомагати їм усим чим тільки зможу... Дай Боже🙏 щоб усі наші воїни повернулись із Перемогою живими і здоровими до своїх рідних - до усіх нас, бо вони є рідними кожному з нас: це наші брати, батьки, сини та племінники.
показать весь комментарий
04.05.2022 01:45
+11
тем не менее, за два с половиной месяца войны с расией мы так и не услышали начальника транспортого цеха Коломойского. Он в зале? Или он героически погиб во время уничтожения с использованием NLAW вражеской техники?
показать весь комментарий
04.05.2022 02:33
+10
показать весь комментарий
04.05.2022 01:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.05.2022 01:19 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 01:23 Ответить
Про наявність Джавіка або NLAW так і не сказав.
показать весь комментарий
04.05.2022 01:38 Ответить
Наші ЗСУ - це наші ЯНГОЛИ - ОХОРОНЦІ, які вберігають нас від орди пекельних виродків з оркостану. Я буду ЗАВЖДИ - доки буду жити, дякувати нашим славним захисникам і допомагати їм усим чим тільки зможу... Дай Боже🙏 щоб усі наші воїни повернулись із Перемогою живими і здоровими до своїх рідних - до усіх нас, бо вони є рідними кожному з нас: це наші брати, батьки, сини та племінники.
показать весь комментарий
04.05.2022 01:45 Ответить
тем не менее, за два с половиной месяца войны с расией мы так и не услышали начальника транспортого цеха Коломойского. Он в зале? Или он героически погиб во время уничтожения с использованием NLAW вражеской техники?
показать весь комментарий
04.05.2022 02:33 Ответить
Беня в бунькере Днепра руководит парадом !
показать весь комментарий
04.05.2022 03:11 Ответить
кстати да, где Коломойский ?
показать весь комментарий
04.05.2022 07:39 Ответить
коломойський сидить в Дніпрі and keeps low profile (не висовується).
ні копійки нікому не дав, але радів, коли розбомбили дніпровський аеропорт.

вважаю, що треба його видати в США. але хто ж його видасть((
показать весь комментарий
04.05.2022 08:17 Ответить
Беня не сидить...він активно розкрадає Україну..на недавних тендерах по газу -його фірми натягнули Україну на 300 мільйонів гривень..Беня -покидьок..але у нього синки -Зєлєнський і Єрмак , він їх на цепу тримає..
показать весь комментарий
04.05.2022 09:42 Ответить
 
 