"Атаку мы отбили успешно, уничтожили танк, 4 БТР, "Тигра" и две БМП", - главный сержант роты 79-й бригады. ВИДЕО
Главный сержант роты 79-й десантно-штурмовой бригады рассказал о результатах боевых действий его подразделения и о мотивации украинских воинов.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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показать весь комментарий04.05.2022 01:45 Ссылка
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показать весь комментарий04.05.2022 01:23 Ссылка
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ні копійки нікому не дав, але радів, коли розбомбили дніпровський аеропорт.
вважаю, що треба його видати в США. але хто ж його видасть((