"Атаку мы отбили успешно, уничтожили танк, 4 БТР, "Тигра" и две БМП", - главный сержант роты 79-й бригады. ВИДЕО

Главный сержант роты 79-й десантно-штурмовой бригады рассказал о результатах боевых действий его подразделения и о мотивации украинских воинов.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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