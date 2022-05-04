За минувшие сутки россияне обстреляли три села в Сумской области: в общей сложности более 20 "прилетов", - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

За минувшие сутки, 3 мая, россияне обстреляли три села в Сумской области, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

В 11:50 российские орки обстреляли окрестности села Белокопытово, Глуховской общины. Всего - 8 прилетов, минометный огонь.

В 18:10 россия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из РСЗО, 8 прилетов.

В 19:30 было 5 прилетов из миномета по окраине села Заруцкое. Тоже били из-за границы.

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Во всех случаях пострадавших нет.

Вы часто спрашиваете "а мы что?". Прошу относиться к этому с пониманием: либо комментируем действия военных, либо выиграем войну.

Все, что можно рассказать в общем – вы видите на моих страницах и на ресурсах ВСУ, Генштаба, Офиса Президента. Для улучшения настроения – видео, как наши ребята уничтожают вражеский флаг. Его россияне подняли над нашей башней наблюдения", – рассказал Живицкий.