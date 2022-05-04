В оккупированной Макеевке после взрыва вспыхнула нефтебаза. Горят 4 резервуара. ВИДЕО

В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, пожар вспыхнул после взрыва. В марионеточном "правительстве" так называемой "ДНР" уверяют, что "был выпущен со стороны украинских силовиков снаряд калибром 122 мм".

Также сообщается, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнули 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый.

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Отметим, что по этой нефтебазе, как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, происходили поставки нефтепродуктов для российской армии.