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В оккупированной Макеевке после взрыва вспыхнула нефтебаза. Горят 4 резервуара. ВИДЕО

В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, пожар вспыхнул после взрыва. В марионеточном "правительстве" так называемой "ДНР" уверяют, что "был выпущен со стороны украинских силовиков снаряд калибром 122 мм".

Также сообщается, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнули 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый.

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Отметим, что по этой нефтебазе, как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, происходили поставки нефтепродуктов для российской армии.

Автор: 

Макеевка (457) оккупация (10188) пожар (5968) нефтепродукты (149)


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Топ комментарии
+78
зачем они себя обстреливают?
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04.05.2022 10:06
+46
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04.05.2022 10:12
+41
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04.05.2022 10:09
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зачем они себя обстреливают?
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04.05.2022 10:06 Ответить
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04.05.2022 10:08 Ответить
мазахисти, вісім років це робили звинувачуючи неньку у всіх гріхах,але прийшов час вичистити ту клоаку.
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04.05.2022 10:10 Ответить
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04.05.2022 11:37 Ответить
Від Макіївки скільки км до найближчих українських позицій?
Думаю, в районі 25-30. Так що артилерією цілком можливо. Та й великодні гостинці від Дядько Джо ніхто не скасовував
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04.05.2022 10:12 Ответить
10 км до найближчої позиції. Швидше за все з району Авдіївки стріляли. І 122мм там досить.
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04.05.2022 10:26 Ответить
8 км, від Спартака до Новоробітничого селища, нафтобаза на вул. Антропова.
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04.05.2022 11:02 Ответить
Кацапи, сер! 😊
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04.05.2022 10:18 Ответить
бо інакше їх будуть обстрілювати 'салдати ната'!!! а цього ніяк не можна допустити!
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04.05.2022 10:31 Ответить
Гори, гори, ясно....!)
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04.05.2022 10:07 Ответить
Сподіваюся Україні це добре
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04.05.2022 10:09 Ответить
макеевские алкаши и нарики покурили чувствительно
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04.05.2022 10:09 Ответить
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04.05.2022 10:12 Ответить
Блин, лучше бы эту горючку в Киев на заправки как-нибудь перекинули.
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04.05.2022 10:09 Ответить
Танки заправят и перекинут.
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04.05.2022 10:22 Ответить
перекинутСЯ
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04.05.2022 10:54 Ответить
А сам полезешь в танк перекидывать?
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04.05.2022 13:49 Ответить
совсем не лучше...ибо эту горючку они могут перекинуть только в танках или бмп или еще в какой-то уйне, которая будет атаковать наши мирные села и города...
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04.05.2022 10:22 Ответить
Так тебе ее уже перекидывали... Буча, Ирпень это они ее везли... Тебе понравилось, хочешь чтобы повторили??? Ты по жизни такая???
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04.05.2022 10:27 Ответить
На велик попу пересаживай, а то на машине все время ездить - геморой будет.
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04.05.2022 11:51 Ответить
Запишись в ВСУ, пойди и перекинь. Сейчас как и всегда главное беречь самое ценное что есть у Украины-солдат ВСУ(ЗСУ). А в Киеве тепло и многие на велосипедах ездят.Война,-можно и потерпеть
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04.05.2022 19:40 Ответить
Пєрдакі навєрна апять рванулі...
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04.05.2022 10:09 Ответить
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04.05.2022 10:28 Ответить
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04.05.2022 10:09 Ответить
Ну зачем же курить на нефтебазе, да еще и 4 раза?
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04.05.2022 10:10 Ответить
Да не 122мм, а 155мм)
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04.05.2022 10:10 Ответить
Байдуже, нейхай то навіть був патрон Флобера "Мені нравиться як воно горить, як люди суєтяться" (с)
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04.05.2022 11:16 Ответить
... аж очі вилазять )))
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04.05.2022 12:37 Ответить
122 мм ... оказывается ... когда стреляют не криворукие орчие макаки ... тоже бывает высокоточным 🤣
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04.05.2022 10:12 Ответить
Не куріть вражини в заборонених місцях!
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04.05.2022 10:16 Ответить
та навпаки - куріть активніше ))) мінздоров і міноборони України дозволяють ))))
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04.05.2022 10:24 Ответить
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04.05.2022 10:16 Ответить
Бавовна.
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04.05.2022 10:17 Ответить
Дуже не погано горить 20 тыс. тонн пального
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04.05.2022 10:18 Ответить
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04.05.2022 10:18 Ответить
Там есть станции метро,где пересекаются 3 ветки
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04.05.2022 10:21 Ответить
Є навіть один пересадковий вузол з 4 станцій. Недалеко від кремля, до речі
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04.05.2022 10:28 Ответить
Є - ось координати:

55.746901, 37.620102
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04.05.2022 11:44 Ответить
не взрыва, а хлопка!)))
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04.05.2022 10:19 Ответить
Так шо кацы руцькоговорящих обстреливают?
Надо срочно освобождать славян от орды
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04.05.2022 10:23 Ответить
А ще нафтобаз багато під Москвою.
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04.05.2022 10:25 Ответить
Так, як Макеївка окупована, то і новини потрібно сповіщати відповідно:
"Праизашол ХЛОПОК, вследствии героических действия нефтебазы был уничтожен биндеровский 122-мм снаряд. С временно-вечным отрицательным приростом запасов нефтепродуктов. И вообще, она (нефтебаза) была старой и тоже биндеровской!"
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04.05.2022 10:27 Ответить
Дай Боже ще й вітру в сторону мацкви
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04.05.2022 10:27 Ответить
Украина должна увеличить поставки сигарет на оккупированные территории и на территорию рф.
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04.05.2022 10:34 Ответить
Ну мооооже і наші стрільнули, бува!)
Не тільки ж орки повинні гатити??
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04.05.2022 10:41 Ответить
Раз говорят что их 8 лет обстреливали,то надо стрелять,шоб правдой было.
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04.05.2022 12:26 Ответить
Гарна новина!
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04.05.2022 10:42 Ответить
Я так понимаю ,что холупы рядом ,к ********** . ****** Лугандону , жили себе спокойно все восемь лет под арт . Налетами Украины , ну правда ничего не пошкоджено, ну це таке . Ну теперь поймут , что значит война по настоящему и руский мир.
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04.05.2022 10:45 Ответить
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04.05.2022 10:51 Ответить
Яка краса одним снарядом 122 мм. )
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04.05.2022 10:53 Ответить
Та то хлопці не хотіли.
Поповнення прибуло - трохи тренувалися.
Вибачайте, якщо шо.
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04.05.2022 11:37 Ответить
Калібр заміряли прямо у повітрі, штанг-циркулем.
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04.05.2022 14:20 Ответить
Курение вредно для здоровья...
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04.05.2022 11:00 Ответить
Передайте їм ще кілька блоків цигарок
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04.05.2022 11:08 Ответить
дивно, що 122, це Гвоздика або Д-30, там дальність усього 15 км 🤨
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04.05.2022 12:10 Ответить
А в реале поработал байрактар или гаубицы 155мм уже в деле.
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04.05.2022 12:42 Ответить
Тут всего 2 варианта: либо из Донецка, либо из Авдеевки.
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04.05.2022 13:52 Ответить
Зачет!!!
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04.05.2022 12:30 Ответить
Горіть, суки! Горіть сильніше!
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04.05.2022 12:36 Ответить
хай горит.жалко что не кацапстан.
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04.05.2022 13:23 Ответить
Калібр мабуть по висоті полум'я встановили. Ерудити!
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04.05.2022 14:16 Ответить
Калібр мабуть по висоті полум'я встановили. Ерудити!
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04.05.2022 14:18 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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04.05.2022 18:23 Ответить
 
 