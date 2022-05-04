В оккупированной Макеевке после взрыва вспыхнула нефтебаза. Горят 4 резервуара. ВИДЕО
В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, пожар вспыхнул после взрыва. В марионеточном "правительстве" так называемой "ДНР" уверяют, что "был выпущен со стороны украинских силовиков снаряд калибром 122 мм".
Также сообщается, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнули 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый.
Отметим, что по этой нефтебазе, как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, происходили поставки нефтепродуктов для российской армии.
Топ комментарии
+78 Hanka Panyanka
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показать весь комментарий04.05.2022 10:09 Ссылка
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Думаю, в районі 25-30. Так що артилерією цілком можливо. Та й великодні гостинці від Дядько Джо ніхто не скасовував
55.746901, 37.620102
Надо срочно освобождать славян от орды
"Праизашол ХЛОПОК, вследствии героических действия нефтебазы был уничтожен биндеровский 122-мм снаряд. С временно-вечным отрицательным приростом запасов нефтепродуктов. И вообще, она (нефтебаза) была старой и тоже биндеровской!"
Не тільки ж орки повинні гатити??
Поповнення прибуло - трохи тренувалися.
Вибачайте, якщо шо.