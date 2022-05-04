РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Видео Война
19 742 52

Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям из-за нехватки высокоточных боеприпасов большой дальности, - вашингтонский Институт изучения войны. ВИДЕО

Использование Россией противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по наземным целям может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Об этом отмечают американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter и вашингтонский Институт изучения войны ISW, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кофман и ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны Бастион противокорабельных крылатых ракет Оникс по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области.

Читайте: Последствия вчерашнего ракетного удара по Львовщине: Обесточен район, есть задержка движения поездов, нанесен существенный ущерб железнодорожным подстанциям

Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центра на военном аэродроме, через который производилась доставка иностранного вооружения".

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогостоящая система для использования во второстепенной роли", - отметил Кофман.

"Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что у российских сил нет других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики", - подчеркнули в ISW.

армия РФ (19592) крылатые ракеты (886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Прочитала інтерв'ю Юрія Луценка, бійця тероборони, яка зараз перекинута на Миколаївщину.
Так. Того самого Юрія.
Він сказав :
Так от, мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це - не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними - приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі. Так, звичайно, є боягузи, ідіоти і дикуни, які не бачили унітазів. Але загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю безроссудливою хоробрістю. Вони довбо**би - але хоробрі довбо**би. Вони мародери - але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що - зверніть увагу - призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані і азіатської глибинки Росії. Це люди, які живуть так хєрово, що для них це - момент слави. Вони на цій війни є дуже серйозним супротивником. І малювати з них карикатурне військо - нерозумно. Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити - саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати. Джерело:
показать весь комментарий
04.05.2022 11:10
+19
За відсутності інформації печатають усе. Вірю тільки ЗСУ. Крапка. Аналіз уже був про 2тис. Залужний пише важко,дуже важко. Бутусов пише важко, але Надія і Воля до Перемоги, майстерність і мужність присутні, а значить бути Україні вільній.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:47
+18
Для статегічної авіації, в них ще є ракети. Крім того, вони готові всі ракети використати, але захопити Україну.Берегти озброєння не будуть.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для статегічної авіації, в них ще є ракети. Крім того, вони готові всі ракети використати, але захопити Україну.Берегти озброєння не будуть.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:44 Ответить
А у них є що берегти. На сьогодні стратегія півня Не дожену, то хоть зігріюсь. Найбільше знищити,убити. Як остання версія рашки.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:50 Ответить
Ну ракетне озброєння,вони би мали берегти.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:07 Ответить
Вони йдуть ва-банк.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:39 Ответить
***** Бобик! Верим тебе как самому *****!

Ты же знаешь произвоственные мощности по калибрам?

60 шт В ГОД, при наличии компектующих (которых нет)

Так что просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное, за умного сойдешь!
показать весь комментарий
04.05.2022 15:01 Ответить
там своя стара навігація на x555 і х101 іх скопом треба пускати -так як точність низька
показать весь комментарий
04.05.2022 10:50 Ответить
Те ракеты рассчитаны на ядерную боеголовку, для которой промах в пару сотен метров - не проблема. А вот с обычной боеголовкой от такой ракеты толку немного.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:58 Ответить
Якщо ракетою за кількасот кілометрів пуляти по фермі, як було днями на Дніпропетровщині, щоб вбити корову й спалити дві тони сіна, то нехай так використовують усі ракети. Корова піде на м'ясо, а сіно - зараз весна.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:43 Ответить
підоросія також стала використовувати ЗРК "Круг" прийнятий на озброєння в 1965 році.



показать весь комментарий
04.05.2022 10:45 Ответить
Нано технологичное анало говнет оружие
показать весь комментарий
04.05.2022 10:52 Ответить
Это деталь от древнего зрк КРУГ. от ракеты 3М8 на нем.

Это, видимо, стартовый твердотопливный ракетный двигатель 3Ц5

Я не специалист, но чувствую, что балалайками в нас будут кидаться скоро…
показать весь комментарий
04.05.2022 11:01 Ответить
Так, похожі розгонні двигуни є на ракеті 3М8. Але, є маленьке уточнення. На тих двигунах, не має тієї деталі що зліва. Але є така деталь на розгонному двигуну в реактивному безпілотнику ту-143.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:29 Ответить
За відсутності інформації печатають усе. Вірю тільки ЗСУ. Крапка. Аналіз уже був про 2тис. Залужний пише важко,дуже важко. Бутусов пише важко, але Надія і Воля до Перемоги, майстерність і мужність присутні, а значить бути Україні вільній.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:47 Ответить
Через пару тижнів буде трохи легше
показать весь комментарий
04.05.2022 10:56 Ответить
Прочитала інтерв'ю Юрія Луценка, бійця тероборони, яка зараз перекинута на Миколаївщину.
Так. Того самого Юрія.
Він сказав :
Так от, мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це - не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними - приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі. Так, звичайно, є боягузи, ідіоти і дикуни, які не бачили унітазів. Але загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю безроссудливою хоробрістю. Вони довбо**би - але хоробрі довбо**би. Вони мародери - але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що - зверніть увагу - призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані і азіатської глибинки Росії. Це люди, які живуть так хєрово, що для них це - момент слави. Вони на цій війни є дуже серйозним супротивником. І малювати з них карикатурне військо - нерозумно. Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити - саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати. Джерело:
показать весь комментарий
04.05.2022 11:10 Ответить
Цілком погоджуюсь--непотрібно недооцінювати ворога..тим більше такого підступного..клеїти дурня..Якшо б війська орди не відійшли від Києва,а залишились?Щоб було?..А відійшло Дуже багато..Про це свідчить фото і відео,як грузили в ешелони в Білорусі війська і техніку,яка зараз перекинута на Схід України..Якшо б ми то все розбили ,то не було б їх ..а по факту вони там є і воюють проти нас..Тим більше МИ винуваті в Своєму БАЗІКАННІ,вони Вчаться так само і не вважайте їх дурними
показать весь комментарий
04.05.2022 11:27 Ответить
Були б бої біля Києва. На околицях було зосереджено таку кількість ТРО, ЗСУ, НГУ, посилених підрозділів поліції і добровольчих загонів, що справа до регулярних боїв у місті не дійшла б.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:55 Ответить
Дуже влучні слова. Дякую за цитату. Заспокiйливий Арестович був потрібен в березні, коли дівчата з Донбаса тікали до Львіва та Франкіська, а галичанки масово за кордон, а в київському метро цілодобоао сиділа армія 30-40 річних сикунів з бородками, собпками та наметами А зараз потрібна правда в тільки правда!
показать весь комментарий
04.05.2022 11:32 Ответить
Треба пошукати - десь у нас були Томагавки.
показать весь комментарий
04.05.2022 10:48 Ответить
Давно треба пошукати! Російськи нафтобази, електричні станції, елеватори, мости, вокзали, аеропорти у прикордонній зоні 500 км ПОВИННІ ПАЛАТИ!
показать весь комментарий
04.05.2022 10:53 Ответить
ага ... ясно понятно ... забыли только добавить что орки так делают только потому, что ракеты типа Калибр и прочие в процессе производства и перебазирования ... как-то только подвезут, сразу продолжат ими шмалять .... .... ..... вместо того чтобы дать томагавки, тупо нонстоп рассказывают сказки что ракеты у орков вот-вот закончятся, а вы потерпите ...
показать весь комментарий
04.05.2022 10:52 Ответить
Про калибры правда. А вот всяких точек у и исканеров у них ещё дохрена
показать весь комментарий
04.05.2022 10:57 Ответить
Чего-чего? В процессе "производства и перебазирования?" Ты себе представляешь скорость производства высокоточных ракет, напичканных западной электроникой в условиях эмбарго на поставку такой электроники в соотношении с затратами этих ракет?
показать весь комментарий
04.05.2022 11:03 Ответить
у свій час франція та німеччина напродавала раші купу електроніки....на 500млн. евро....
показать весь комментарий
04.05.2022 12:38 Ответить
ты прямо сегодня зарегился и сразу решил про ракеты жечь?
показать весь комментарий
04.05.2022 11:07 Ответить
Та ніби такий нік вже давно на Цензорі.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:45 Ответить
ну... якби не дуже втішно...але краще, ніж це б сказав експерд абристовіч ))))
показать весь комментарий
04.05.2022 11:00 Ответить
Курви поспішають відстрілятися, поки українці впритул не зайнялися їхнім чорноморським флотом.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:01 Ответить
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·
1 год
Вчора Верховна рада відмовилася скасувати 9 травня як День перемоги. Тому, що це нібито розколить українців. Але украініі змінилися - для них 9 травня вже не їхнє свято.
Ось соціологія від Рейтингу.
Володимир Зеленський не гальмуйте, рухайтеся в ногу з суспільством.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:01 Ответить
Так это ж его девятое мая. Так папка ейный учил. Для него это святой день - шашлычки, водочка, квартальные шуточки...
показать весь комментарий
04.05.2022 12:22 Ответить
повинно підпадати під термін декомунізаціі... ото така вр
показать весь комментарий
04.05.2022 12:40 Ответить
Из достоверных источников инсайдеров стало известно, что в скором времени РФ применит ракеты секретной разработки "Бумеранг", которым нет аналогов в мире. Трепещите НАТО!
показать весь комментарий
04.05.2022 11:01 Ответить
Спасибо большое кучме за то что отдал бомбардировщики и крылатые ракеты рашке. Такого руководителя мир еще не видел
показать весь комментарий
04.05.2022 11:04 Ответить
А ты за него не голосовал в своё время? Ах, да, ты ж и тогда за Петю скорей всего был
показать весь комментарий
04.05.2022 11:32 Ответить
Помню, как некоторые иксперды утверждали, что противокорабельной ракетой нельзя стрелять по суше. Многие соглашались с этим. Ракета это всегда ракета, которой можно стрелять по всему, вопрос лишь в эффективности. Без проблем можно ракетами воздух воздух стрелять по суше. Можно ракетами пво стрелять по домам. Можно в космическую ракету загрузить гексогена и пульнуть.
По моему диванному мнению неплохо бы взять старые украинские разработки времен совковой оккупации и используя производственные мощности союзников начать изготавливать ракеты средней дальности. Что-то толще и длиннее точки у. Хрен с ней с точностью, хрен с ней с большой дальностью. Массовость, вот что нужно.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:05 Ответить
Ой, у вас в голові переплуталось. Не треба плутати комплекси Базальт - Вулкан з почившої "Москви" з береговими комплексами Бастіон.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:43 Ответить
довольно сомнительно что любой морской ракетой можно стрелять по земле. Если ее разрабатывали целиться и попадать в большую железяку на воде, то не уверен что ее можно нацелить в задние электростанции в городе, к примеру
показать весь комментарий
04.05.2022 13:05 Ответить
И все с украинского Крыма.
Володя почему в Крыму ничего не взрывается?
Одевай штаны и разгибайся,дошоворняк отменили.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:06 Ответить
Боится что в свои хоромы попадет.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:13 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 11:07 Ответить
Противокорабельные ракеты имеют дорогущую головку самонаведения с радаром, которая совсем не нужна для ударов по наземным целям. Это все равно, что подавлять огневую точку "Джавелином" вместо "мухи". Можно, конечно, в крайнем случае, но постоянно так воевать - можно разориться.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:11 Ответить
По яких ще там нахрен "об'єктах військової інфраструктури в Одеській області"? Це що,так в оригіналі написано?
показать весь комментарий
04.05.2022 11:13 Ответить
від цього Україні і українцям не легше,ракети все одно летять по містах і вбивають людей.чи вони циркони чи онікси ,чи будь ,яка інша мара
показать весь комментарий
04.05.2022 11:30 Ответить
Гранатометом по воробьям. Когда ракеты у рашки кончатся они сразу же объявят мир. Вот в этот момент их надо послать нахер и возвращать и донбасс и крым.
показать весь комментарий
04.05.2022 11:32 Ответить
Так може то протикорабельна просрочка вже ?
показать весь комментарий
04.05.2022 12:00 Ответить
Я звісно не претендую але викликає подив. Очевидно що є точкові можливості для серйозного порушення логістики орків. Перш за все - кримський міст та мости через Дніпро у Антонівці та автоперехід через шлюз на Каховській ГЄС. Це спричинить кардинальне ускладнення забезпечення військ на правому березі нижче Нікополя. А значить величезна кількість ресурсів буде задіяна та полегшить боротьбу з ворогом. Руйнація кримського мосту примусить різко скоротити та ускладнити забезпечення орків на лівобережжі в усьому коридорі з Ростова до Криму та Херсону. Чому цього нема? Точки-У ще є у наших. Невже списали лівий берег?
показать весь комментарий
04.05.2022 12:05 Ответить
Не на часі. Вірте в ЗСУ. Так нам відповідають.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:20 Ответить
Ну правы американцы. У кацапов закончились искандеры (у которых геоГСН вообще нерабочая, только оптическаяГСН, то есть нужен предварительный пролет самолета, вертолета или дрона с камерой, возвращение на базу, работа с ПО и загрузка программы, иначе никак), калибры корабельного базирования порциями идут и их еще прилично (свезли со всей России), калибры воздушного базорования (вероятно мало, но тоже пришел эшелон и вот есть ракеты, просто их страшно так пускать, взорваться могут). И точек-У еще прилично, но может быть ракеты Китаю продали.

Когда с Бастионов из Крыма стреляют по Одессе, так как там есть ПВО, то это хоть и большие траты (у бастионов в первую очередь установка помех есть, есть борьба с отстреливаемыми радио-ловушками из этих минометов на кораблях, взрывчатка тоже наверное более мощная из расчета на 1кг. Но кацапам как раз их не жалко. Они никогда не смогут атаковать ни один корабль. Весь их расчет на психологическое давление и на заинтересованность НАТО в наличии врага. Если нападет, то там в любом случае полное и окончательно уничтожение за считанные дни вообще всего, что есть.
показать весь комментарий
04.05.2022 12:44 Ответить
Ну і нормально - ракети закінчаться і кацапи не зможуть уражати ні кораблі України, ні захищати свої посудіни і підлодки
показать весь комментарий
04.05.2022 13:33 Ответить
Шо там гроздєв і швєц кажуть про кількість ракет на росії?

Тут була іронія про ваєнних ікспердів
показать весь комментарий
04.05.2022 14:11 Ответить
 
 