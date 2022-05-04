Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям из-за нехватки высокоточных боеприпасов большой дальности, - вашингтонский Институт изучения войны. ВИДЕО

Использование Россией противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по наземным целям может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Об этом отмечают американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter и вашингтонский Институт изучения войны ISW, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кофман и ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны Бастион противокорабельных крылатых ракет Оникс по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области.

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Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центра на военном аэродроме, через который производилась доставка иностранного вооружения".

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогостоящая система для использования во второстепенной роли", - отметил Кофман.

"Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что у российских сил нет других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики", - подчеркнули в ISW.