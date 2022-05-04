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Момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский боеприпас разорвался в нескольких метрах от автобуса сразу после того, как тот подъехал на специальную остановку.

Напомним, что 3 мая в 17.20 войсками РФ был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт не менее 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения.

Смотрите также: Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19592) обстрел (27685) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+30
Терористи. Невже це ще незрозуміло нікому на Заході.
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04.05.2022 12:33
+18
На россии снова мощный пожар

В промзоне города Дзержинска (Нижегородская область, центр производства химоружия рф) горит цистерна с растворителем.
Причины возгорания пока неизвестны.
https://t.me/kievreal1/20815
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04.05.2022 12:42
+11
так звані арабські терористи проходять підготовку у випускників Московського університету імєні Патріса Лумумби
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04.05.2022 12:44
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Терористи. Невже це ще незрозуміло нікому на Заході.
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04.05.2022 12:33 Ответить
На россии снова мощный пожар

В промзоне города Дзержинска (Нижегородская область, центр производства химоружия рф) горит цистерна с растворителем.
Причины возгорания пока неизвестны.
https://t.me/kievreal1/20815
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04.05.2022 12:42 Ответить
Молимся чтобы было как можно больше обгоревших русских подонков
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04.05.2022 13:02 Ответить
Вже і нюхають не у тому місці! Бовдури!
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04.05.2022 13:57 Ответить
Промазали.
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04.05.2022 12:36 Ответить
Таких трендюлей орки получают от нашей армии, что бьют по мирным где могут чтобы выместить злобу
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04.05.2022 12:38 Ответить
Авдіївський коксохім уже в НАТО, авжеж...

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. https://t.me/zerkalo_io/43658 https://t.me/zerkalo_io/43658

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04.05.2022 12:38 Ответить
Су...касабські
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04.05.2022 12:39 Ответить
Кацапські суки навчились у арабських терористів обстрілювати цивільні автобуси. За це вони будуть горіти спочатку на цьому світі, а потім у аду.
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04.05.2022 12:40 Ответить
так звані арабські терористи проходять підготовку у випускників Московського університету імєні Патріса Лумумби
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04.05.2022 12:44 Ответить
Про яку відміну санкцій найближчі 100 років можна говорити?
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04.05.2022 12:49 Ответить
Удар явно коригований
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04.05.2022 12:50 Ответить
Кстати, нигде не видел, чтобы озвучили такую версию причин обстрелов. Путлер проигрывает войну и пытается изо всех сил втянуть в нее как можно больше жителей мордора. Но, поскольку они не особо втягиваются, предпочитая смотреть по телевизору на маленькую победоносную спецоперацию, то нужно их стимулировать. Лучше всего стимулировать кровью, в идеале - чтобы не было никаких подозрений про сахарок от ФСБ. Значит нужно вызвать у украинских солдат непреодолимое желание убивать граждан мордора. Лучший способ добиться этого - постоянно убивать гражданских, в идеале - стариков, женщин и детей в приграничных регионах Украины.
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04.05.2022 12:52 Ответить
а в цей час судді відпускають під заставу зрадників....
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04.05.2022 12:52 Ответить
от ти нагло брешеш скотина зебільна
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05.05.2022 07:22 Ответить
Без координатора там не обійшлось, шукайте ту гниду. Навіть, якби кацапи точно розрахували координати зупинки, їм потрібен був хтось на тій стороні, щоб повідомити про прибуття автобусу, бо завжди існує вірогідність того, що автобус приїде або трохи раніше, або трохи пізніше. Як бачимо, розрахунок був досить точним.
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04.05.2022 13:01 Ответить
шах и мат ватник не легетимен как существо...
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04.05.2022 13:58 Ответить
Шукайте навідника в рядах своїх ватних співробітників!
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04.05.2022 14:11 Ответить
Если мы не будем отвечать аналогично дело будет куйня.
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04.05.2022 21:06 Ответить
НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ В ШВЕЙЦАРИИ...!!!
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04.05.2022 23:40 Ответить
Головне завдання сьогодення - дістатися до "горла зрадника" раніше т.зв. "правоохоронних органів".
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05.05.2022 04:31 Ответить
 
 