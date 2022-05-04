Момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский боеприпас разорвался в нескольких метрах от автобуса сразу после того, как тот подъехал на специальную остановку.

Напомним, что 3 мая в 17.20 войсками РФ был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт не менее 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения.

Смотрите также: Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж