Момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода. ВИДЕО камер наблюдения
В сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент удара российских оккупантов по автобусу с рабочими Авдеевского коксохимического завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский боеприпас разорвался в нескольких метрах от автобуса сразу после того, как тот подъехал на специальную остановку.
Напомним, что 3 мая в 17.20 войсками РФ был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт не менее 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения.
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