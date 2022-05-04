"10 дней учебки и уничтожил БТР", - Александр, доброволец из 79-й бригады. ВИДЕО
Воин из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр, ушедший добровольцем пошел защищать Украину, рассказал о своем боевом опыте.
Ответное видео с украинским защитником опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем youtube-канале.
Доброволец 79-й ОДШБр рассказал, что предыдущего опыта службы в армии не имел, но после после услышанного о зверствах россиян в Мариуполе, он решил добровольно пойти на защищать Украину. Ему понадобился месяц, чтобы оформить все необходимые процедуры в военкомате, и уже после 10 дней обучения Александр попал в зону боевых действий.
На его счету уже уничтожен БТР российских оккупантов.
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