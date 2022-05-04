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Новости Видео Война
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"10 дней учебки и уничтожил БТР", - Александр, доброволец из 79-й бригады. ВИДЕО

Воин из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр, ушедший добровольцем пошел защищать Украину, рассказал о своем боевом опыте.

Ответное видео с украинским защитником опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем youtube-канале.

Доброволец 79-й ОДШБр рассказал, что предыдущего опыта службы в армии не имел, но после после услышанного о зверствах россиян в Мариуполе, он решил добровольно пойти на защищать Украину. Ему понадобился месяц, чтобы оформить все необходимые процедуры в военкомате, и уже после 10 дней обучения Александр попал в зону боевых действий.

Смотрите: "Атаку мы отбили успешно, уничтожили танк, 4 БТР, "Тигра" и две БМП", - главный сержант роты 79-й бригады. ВИДЕО

На его счету уже уничтожен БТР российских оккупантов.

Бутусов Юрий (4381) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+35
Хорошій людині та хорошому учню-респект...
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04.05.2022 13:47
+23
Вернуть обратно в учебку и тренировать месяц - результат будет кошмарным для свинособак!
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04.05.2022 13:49
+17
Красень. Але якось це малувато - 10 днів для того щоб на передову відправляти. Є ж бажаючі з військовим досвідом яким відмовляють, трохи дивно як комплектація відбувається.
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04.05.2022 14:07
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Хорошій людині та хорошому учню-респект...
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04.05.2022 13:47 Ответить
Вернуть обратно в учебку и тренировать месяц - результат будет кошмарным для свинособак!
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04.05.2022 13:49 Ответить
Красень. Але якось це малувато - 10 днів для того щоб на передову відправляти. Є ж бажаючі з військовим досвідом яким відмовляють, трохи дивно як комплектація відбувається.
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04.05.2022 14:07 Ответить
Здоров'я та сили вам, козаки !
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04.05.2022 14:18 Ответить
10 дней учебки и на войну? Это что за такая мобилизация? Хотите пацанов всех положить?
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04.05.2022 14:58 Ответить
10 дней учебки? Мотивация - это конечно супер, Но это до первого профессионального военного.
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04.05.2022 15:07 Ответить
Лахта, не хвилюйся.
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04.05.2022 17:31 Ответить
В сгоревшем бэтере были профессиональные поссийские военные)))
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04.05.2022 22:22 Ответить
профессиональные военные рф закончились месяц назад, остальные отращивают ноги и руки как велел их генерал. Сейчас там сброд бурятов, кдаровцев тувинцев и другой помеси.
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05.05.2022 05:19 Ответить
низький уклін Воїну
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04.05.2022 18:25 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕ ДАВАЛИ СОЗДАВАТЬ ТРО ДО 24.02.2022 !? КОРРУПЦИЯ МЕШАЛА !?)
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04.05.2022 23:37 Ответить
ВСЕХ МУСАРОВ НА ПЕРЕДОК А ВМЕСТО ИХ ТРО !!!
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05.05.2022 00:18 Ответить
 
 