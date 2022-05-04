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Новости Видео Война
28 012 54

В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусская военная техника с утра 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы.

Об этом сообщает Belarusian Hajun project в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В 06:00 утра колонна из около 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района/литовской границы по трассе М7", - говорится в описании видео.

На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.

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Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС Вооруженных сил Беларуси двигался из Бреста в Мокраны / украинскую границу по трассе Р-17.

В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 01

В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 02
В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 03
В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 04

В состав колонны входило около 25-30 единиц техники, в их числе и ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.

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В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 05
В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 06
В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины 07

Автор: 

Беларусь (7917) граница (5299) Литва (2497)


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Топ комментарии
+33
їдуть здаватися у полон. але поки не вирішили кому, українцям чи литовцям.
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04.05.2022 14:51
+31
Это места откуда могут напасть на Беларусь
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04.05.2022 14:48
+26
спроба номер три: Тирасполь.
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04.05.2022 14:58
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Это места откуда могут напасть на Беларусь
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04.05.2022 14:48 Ответить
Должно быть четыре позиции
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04.05.2022 14:58 Ответить
осталось две выяснить...
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04.05.2022 15:01 Ответить
Нє, там спочатку "учєнія" будуть, згодом з "заблудівшієміся на учєніях мальчіках" а от потім Бульбафюрер найде ще "4 пазіциі откуда гатовілась нападєніє, харашо щто началі, наша совєсть чіста.." і тд риготню..
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04.05.2022 18:36 Ответить
Таракан ше й карту покаже
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04.05.2022 15:02 Ответить
Лукашенко готовит массовые расстрелы несогласных

Совет Республики одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести смертную казнь «за попытку теракта».

Недавно поправки с радикальными мерами поддержали так называемые депутаты. Осталось дело за малым - подписью диктатора.

Формулировка «за покушение на совершение актов терроризма» предусматривает ещё большее устрашение несогласных с режимом.

В стране, где не до законов, лукашисты собираются расстреливать практически за любую оппозиционную деятельность, поскольку режим может объявить террористом абсолютно любого человека, и никакие основания ему не нужны.

Беларусь остаётся единственнной страной в Европе, где применяют смертную казнь.
https://t.me/brest97pro/270068
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04.05.2022 16:03 Ответить
Усатый дебил сам себя загоняет в угол. Не нужно больших умственных усилий, чтобы понять то что если при таких принятых законах люди все же решаться протестовать, то они будут знать на что идут и пойдут до конца и совсем не мирными протестами. В конечном итоге может так случиться, что по иронии судьбы именно эти законы будут применены к самому бульбофюреру с тем самым финалом, что в них прописан.
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04.05.2022 16:13 Ответить
це когось, окрім самих білорусів, повинно хвилювати?
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04.05.2022 16:21 Ответить
Под этими поправками его самого будет казнить.
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04.05.2022 16:42 Ответить
Под Брестом есть Тересполь. Почти как Тересполь. Не нытьём так катанием.
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04.05.2022 14:51 Ответить
ТерАсполь
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04.05.2022 14:53 Ответить
спроба номер три: Тирасполь.
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04.05.2022 14:58 Ответить
Под Брестом он был 100 лет назад. А сейчас это по другую сторону границы.
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04.05.2022 14:57 Ответить
Лукашенко вирішив зразу на 2 фронти.
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04.05.2022 14:51 Ответить
Він може. Він картопляний Дон.

Коліка туди, а сам сюди. Бяда, тільки коліка не запитали, чи хоче на гілляку
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04.05.2022 15:58 Ответить
А коліка й питати ніхто не буде. Весь в папіка, як песик бігав за бульбафюрером з автоматом
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04.05.2022 18:42 Ответить
Придністров'я і це - одна "тема" - максимально більше відволікти ресурсів ЗСУ від фронту.
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04.05.2022 16:32 Ответить
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04.05.2022 22:29 Ответить
їдуть здаватися у полон. але поки не вирішили кому, українцям чи литовцям.
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04.05.2022 14:51 Ответить
Где мешки с картошкой?
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04.05.2022 14:52 Ответить
закамуфлированьі под с-300
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04.05.2022 14:56 Ответить
Папаша ввел в действие броуновское движение. Тут сам черт(и ***** также) ногу сломит в попытках разобраться, о чем папаша думает и что делает.
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04.05.2022 14:52 Ответить
Хочет втянуть кого то в войну. Кого?
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04.05.2022 14:54 Ответить
Йой, та скільки там тої бульби! Роз'їб.....мо за пів пива!
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04.05.2022 14:55 Ответить
О боже! Страшные и ужасные войска бульбенфюрера! Спасайтесь кто может!
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04.05.2022 14:56 Ответить
Самогубці? Чи просто дебіли? Чи ідуть по картЕ їхнього вождя?
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04.05.2022 14:56 Ответить
У бульбашей тоже обострение ко дню победобесия. Нужно уже 9 мая признать днем психопата
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04.05.2022 14:56 Ответить
наша рада заборонила!
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04.05.2022 15:11 Ответить
Это у лукашенко обострение. И оно в хронической фазе уже давно.
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04.05.2022 22:32 Ответить
Нету краски на технике. Просто так красить бы не стали - дорого и нужно возвращать старую. Так что слабое запугивание. Я уже молчу про кучу еды, донорской крови и прочих вещей, которые нужно использовать однократно, иначе выкинуть.
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04.05.2022 14:58 Ответить
"Магучая бєлорусская армєя" хоче війну на 2 фронта, ще й з країною НАТО? Ця вусата шавка у тупорилості своїх понтів переплюнула навіть тупіна!
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04.05.2022 14:59 Ответить
Так Беларусь же в ОДКБ. Это значит если НАТО нападет на Беларусь придется всем воевать и Казахстану с Узбекистаном.
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04.05.2022 15:02 Ответить
Нах та бєларусь кому всралась, казахи з узбеками і за парашу воювати не хочуть, не те шо за бульбодібілоїдів
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04.05.2022 15:10 Ответить
Ну вот потому что не хотят воевать, поэтому и надо что бы НАТО на Беларусь напало.
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04.05.2022 15:22 Ответить
Картопляники спалюють паливо,бо немає куди дівати,скоро пити почнуть!
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04.05.2022 15:06 Ответить
нанести ракетний удар по Білорусії як це було по Україні, нехай бульбаши відчують
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04.05.2022 15:07 Ответить
***** то в Приднестровье то в Беларуси ворошит своих опарышей с одной целью - оттянуть наши силы, ибо не хватает у орков сил на взятие Донбасса. А тут ещё и западная артилерия идет, превосходящая по всме параметрам советскую, состоящую на вооружении свиностана.
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04.05.2022 15:12 Ответить
Скоро кончится топливо и на этом тупые поездки по дорогам на мусоре с антинародной красно-зеленой тряпкой закончатся.
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04.05.2022 15:12 Ответить
походу скоро на стане білорусі
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04.05.2022 15:17 Ответить
Хотят перекрыть поставки через Западную Украину
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04.05.2022 15:17 Ответить
И для этого гонят войска под Вильнюс?
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04.05.2022 22:56 Ответить
мазохісти
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04.05.2022 15:22 Ответить
бульбашам всё неймётся, нах эти телодвижения, тем более сейчас
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04.05.2022 15:30 Ответить
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04.05.2022 15:39 Ответить
и краз 60 х годов из музея что ли сняли с выставки
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04.05.2022 15:59 Ответить
Да, у него кабина деревянная оббита листом металла.
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04.05.2022 17:32 Ответить
ЭТО ВРАГИ !!! НЕОБХОДИМО ИХ УНИЧТОЖИТЬ !!!
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04.05.2022 16:01 Ответить
Провокация и запугивание.
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04.05.2022 16:04 Ответить
Litve 5 nacinajetsia mezdunorodnyje manevri,tak oni takze granice perebrasvajet.Vidimo sledit budet s ugla na manevrami NATO stran
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04.05.2022 16:25 Ответить
Саме час раз@уярити сябрів на марші.
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04.05.2022 17:54 Ответить
Лукашисты не сябры.
Сябры партизанят. И пишут, что благодаря им не состоялся штурм Киева.
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04.05.2022 22:34 Ответить
Думаю, просто понты таракана.
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04.05.2022 20:35 Ответить
скорей всего планируют сбивать самолеты над Польшей, которые нам оружие поставляют.
дивизион с300 так близко к границе это очень хорошая возможность его отрезать от основных сил и захватить либо уничтожить не переходя границу.
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05.05.2022 00:44 Ответить
ну думаю тогда беларашки не станет реально за 3 дня,против 39 миллионой страны с новейшим натовским вооружением воевать,парадным войскам беларашки
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05.05.2022 19:00 Ответить
 
 