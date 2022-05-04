В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Белорусская военная техника с утра 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы.
Об этом сообщает Belarusian Hajun project в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В 06:00 утра колонна из около 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района/литовской границы по трассе М7", - говорится в описании видео.
На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.
Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС Вооруженных сил Беларуси двигался из Бреста в Мокраны / украинскую границу по трассе Р-17.
В состав колонны входило около 25-30 единиц техники, в их числе и ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.
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Коліка туди, а сам сюди. Бяда, тільки коліка не запитали, чи хоче на гілляку
Сябры партизанят. И пишут, что благодаря им не состоялся штурм Киева.
дивизион с300 так близко к границе это очень хорошая возможность его отрезать от основных сил и захватить либо уничтожить не переходя границу.