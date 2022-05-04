В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусская военная техника с утра 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы.

Об этом сообщает Belarusian Hajun project в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В 06:00 утра колонна из около 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района/литовской границы по трассе М7", - говорится в описании видео.

На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.

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Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС Вооруженных сил Беларуси двигался из Бреста в Мокраны / украинскую границу по трассе Р-17.







В состав колонны входило около 25-30 единиц техники, в их числе и ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.

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