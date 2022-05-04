Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВИДЕО

Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в РФ. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.

Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам. Единственным проступком украинца было то, что говорил в это время по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинично рассказывает Вадим, находясь в плену.

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В СБУ подчеркивают, что оккупант не скроется за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.