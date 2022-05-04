Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВИДЕО
Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в РФ. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.
Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам. Единственным проступком украинца было то, что говорил в это время по телефону.
"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинично рассказывает Вадим, находясь в плену.
В СБУ подчеркивают, что оккупант не скроется за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.
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допоки Україна буде толерувати кацапів доти буде те все , що вони до тепер роблять
Що-ж ця потвора зробить як стане старшим ...?
Половину роликов с отрезанными головами в Чечне сами ФСБшники и ставили.
Что до командира отделения Вадима, так он был привит Спутником, а короновирус никто не отменял. Поражение лёгких оформится документально.
"Чтоб худого про царя не болтал народ зазря действуй строго по закону - т.е действуй втихаря"
Якби у нас була українська влада та українська прокуратура, то можна було б використати цього покидька для свідчень в міжнародному суді для встановлення факту воєнних злочинів - вбивства некомбатантів, але продажні прокурви всі докази злиють, бо працюють на кремль...