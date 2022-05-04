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Новости Видео Война
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Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВИДЕО

Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в РФ. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.

Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам. Единственным проступком украинца было то, что говорил в это время по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинично рассказывает Вадим, находясь в плену.

Смотрите: "Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": оккупанты массово отказываются идти в наступление в Харьковской области, - перехват СБУ. АУДИО

В СБУ подчеркивают, что оккупант не скроется за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.

армия РФ (19592) СБУ (19988) пленные (2169) военные преступления (1448)


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Топ комментарии
+41
Тщательно вылижите ему сраку, обязательно вкусно накормите, и уложите отдыхать! А они нашим за это "розочки" будут делать!
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04.05.2022 15:36
+34
Пріказиваю вистрєліть адну очєрєдь в цього ********.
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04.05.2022 15:37
+30
15 років. мені здається що це занадто легке покарання....
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04.05.2022 15:38
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Тщательно вылижите ему сраку, обязательно вкусно накормите, и уложите отдыхать! А они нашим за это "розочки" будут делать!
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04.05.2022 15:36 Ответить
ДО 15(!!!) років? Це що за е*ані "закони"?
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04.05.2022 15:36 Ответить
виконання злочинних наказів є злочином. Тому цей москаль буде сидіти і сидіти буде дуже довго!
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04.05.2022 15:37 Ответить
краще лежати.. і бачити як картопля росте знизу..гуманісти ...
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04.05.2022 16:23 Ответить
Ага, давайте годувати кожне таке падло все життя. Враховуючи, з якої ями гавна воно виїхало, наша тюрма запросто може для нього виявитися серйозним покращенням умов життя. Може, просто розстріляємо на *** гидоту та й по тому? А ще краще - на палю, щоб гнида мучилась пару днів. Або просто лишіть це гівно вижившим з Бучі та Ірпіня, вони самі все зроблять, що треба.
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04.05.2022 16:30 Ответить
Пріказиваю вистрєліть адну очєрєдь в цього ********.
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04.05.2022 15:37 Ответить
15 років. мені здається що це занадто легке покарання....
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04.05.2022 15:38 Ответить
А если это будет 15 лет в качестве "петушка" на зоне.
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04.05.2022 16:12 Ответить
Все одно занадто легке покарання. Це 15 років життя, якого вже не буде у того, кому ця гніда трапилася на дорозі. Вбити *****, і щоб побільше мучилося - це буде справедливо. А потім оркомамці вислать вуха або яйця.
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04.05.2022 16:32 Ответить
зараз тій тварині 21, вийде в 36, ще може жити, але може і не вийти
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05.05.2022 08:04 Ответить
Молодий можна було б органи пустити а не утримувати...
допоки Україна буде толерувати кацапів доти буде те все , що вони до тепер роблять
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04.05.2022 15:40 Ответить
Черговий кацапський мерзенний покидьок-вбивця...
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04.05.2022 15:41 Ответить
- причому - йому лишень 21 рік ...
Що-ж ця потвора зробить як стане старшим ...?
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04.05.2022 22:06 Ответить
Скоро Верещуска його обміняє на якогось ватніка
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04.05.2022 15:43 Ответить
Твои фантазии чем-то подтверждены? Он сознался в тяжком преступлении. Такого менять не должны.
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04.05.2022 16:57 Ответить
лИгорь номерний, як шмаркля сказав - он нікаму нічаво ні должен
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05.05.2022 08:05 Ответить
Хто називає ,це військовополоненним? Воно вбивало беззбройних громадян країни! Воно не стріляло в себе,в командира...! Воно не є комбатантом. Й обмінювати, це прирікати десятки людей насмерть !!! Змінити заголловок на : вбивця розповів про злочини
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04.05.2022 15:45 Ответить
Суд. И 15 лет отстраиваить Украину.
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04.05.2022 15:47 Ответить
Воно вам таке набудує. Ви серйозно?
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04.05.2022 16:33 Ответить
Русская свинособака. Таких надо стрелять.
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04.05.2022 15:53 Ответить
Таких надо содержать в плену. Медийно лечить и выставлять на обмен. Как бы кощунственно для нас это не выглядело. Нам надо чтобы кацапы шли в плен не боясь. Иначе они из за животного страха будут биться до последнего патрона. Расстрел военнопленных это элемент вражеской пропаганды для поднятия боевого духа своих военных. Чтоб о плене даже не думали.
Половину роликов с отрезанными головами в Чечне сами ФСБшники и ставили.
Что до командира отделения Вадима, так он был привит Спутником, а короновирус никто не отменял. Поражение лёгких оформится документально.
"Чтоб худого про царя не болтал народ зазря действуй строго по закону - т.е действуй втихаря"
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04.05.2022 16:07 Ответить
Ми, півчому не винні, ми лише виконували наказ фюрера; казали злочинці на Нюрнберзькому процесі.
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04.05.2022 15:53 Ответить
А ты тварь, что, разве не мог не исполнить преступный приказ, или тебе прикажут родную мать расстрелять, тоже исполнишь этот приказ???
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04.05.2022 16:54 Ответить
чукча писатель?
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04.05.2022 16:56 Ответить
Ну от нахєра було викладати це відео? Допитали, відео видалили, пустили на органи. Все.
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04.05.2022 15:57 Ответить
буде справедливим вбити цього подонка.
Якби у нас була українська влада та українська прокуратура, то можна було б використати цього покидька для свідчень в міжнародному суді для встановлення факту воєнних злочинів - вбивства некомбатантів, але продажні прокурви всі докази злиють, бо працюють на кремль...
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04.05.2022 16:01 Ответить
Таких Ссук не менять , это говно должно сидеть по жизненно и работать
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04.05.2022 16:07 Ответить
На кол гондона !
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04.05.2022 16:08 Ответить
Это называется "Карательная экспедиция". В принципе, только в этом русня и хороша - в карательных операциях против мирного населения. А воины из них говняные.
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04.05.2022 16:08 Ответить
он должен отсидеть 15 лет, а в последний день тюрьмы умереть!
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04.05.2022 16:08 Ответить
Да и кстати , войны у них не объявляли , так что он не военнопленный , а террорист и преступник , не законно перешедший границу .
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04.05.2022 16:10 Ответить
О каких 15 годах вы все тут пишете? Совсем глупые чтоли? Его обменяют на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий, там этого обменного материала в достатке!
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04.05.2022 16:15 Ответить
Чебуреками хоть накормили?
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04.05.2022 16:24 Ответить
НЕВЖЕ НІХТО НЕ РОЗУМІЄ,ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЗАРАЗ ТРИВАЄ ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З ОБОХ СТОРІН ! В ТОЙ ЧАС,ЯК НАЙКРАЩІ ЛЮДИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ НА ФРОНТІ,А НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НИЩИТЬСЯ ПРОУКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ,ЗЕЛЕНІ ГНИДИ УСІЛЯКО ЗБЕРІГАЮТЬ ВІД ФІЗИЧНОГО ЗНИЩЕННЯ НЕ ЛИШЕ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ,АЛЕ Й ШПИГУНІВ ТА ЗРАДНИКІВ. НІКОЛИ В ІСТОРІЇ ВОЄН НІЧОГО ПОДІБНОГО НЕ БУЛО ! НАВІТЬ ЯКЩО ЗРАДНИКІВ ЗАСУДЯТЬ-ВОНИ НЕЗАБАРОМ ВИЙДУТЬ ЗА ЧЕРГОВИМ «ЗАКОНОМ САВЧЕНКО» ТА ЗАХОДЯТЬСЯ ВІДБУДОВУВАТИ ТУТ «РУЦКІЙ МІР» РАЗОМ З НЕДОТОРКАНИМИ МАЦКОВСЬКИМИ ПОПАМИ ,НАВІТЬ,ЯКЩО РАШКУ ПОГЛИНЕ ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА І БАРДАК. ВОНИ ЗБУДУЮТЬ ТУТ,НА НАШІЙ ЗЕМЛІ НОВУ «РАСІЮ» З УСІМА ЇЇ АТРИБУТАМИ ...ПОДІБНЕ ВЖЕ БУЛО СТО РОКІВ ТОМУ,ПРИ СКОРОПАДСЬКОМУ ! ЯКЩО МИ НЕ ВІЗЬМЕМО ПІД СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕЛЕНІ І НЕ ПРИМУСИМО ЇХ ОГОЛОСИТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ ПОЗА ЗАКОНОМ-УКРАЇНА ПРИРЕЧЕНА НА ПОРАЗКУ,БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕМОГТИ І ВІДСТОЯТИ ДЕРЖАВНІСТЬ НЕ ЗАЧИСТИВШИ ТИЛ ВІД ШПИГУНІВ І НЕ КАРАЮЧИ ФІЗИЧНО ЗРАДНИКІВ ! ЦЕ АКСІОМА.
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04.05.2022 16:31 Ответить
так деякі російські "ліберали" вже промацюють грунт в Україні,так що диму без вогню небуває..
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04.05.2022 18:59 Ответить
Ну блин, такую мразь, надо на месте расстреливать, никакая тюрьма, только смерть!!!
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04.05.2022 16:42 Ответить
Пріказалі!? Ну звісно ж! Як тільки ці підори потрапляють у полон, одразу ж стають невинними вівцями, які просто сліпо виконують накази. Розстрілював цивільних він з насолодою і без будь-якого наказу. Вони для цього до нас і прийшли - вбивати і грабувати. Накиньте цьому уйобку на шию зашморг і задавіть, потім скажете, що повісився з відчаю.
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04.05.2022 16:59 Ответить
Передейте його родичам загиблих. На годинку. Потім складете що залишилось в пакетик та викинете на смітник.
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04.05.2022 17:23 Ответить
оце не має жити...
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04.05.2022 17:23 Ответить
21 річний командир відділення, якому наказав стріляти хто? Командир роти, полка? Чому сам тоді стріля, а не наказав комусь зі свого відділення як це зазвичай робиться? Чи там командир відділення з одного фраєра?
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04.05.2022 17:41 Ответить
Отрезать голову во время видеосвязи с мамой.
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04.05.2022 17:44 Ответить
ЕГО КАК РАЗ НА ОРГАНЫ ХОРОШО ПУСТИТЬ !)
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04.05.2022 18:10 Ответить
 
 