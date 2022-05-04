Пауки в банке: как россияне жрут друг друга за поражения в Украине | Без цензуры. ВИДЕО
Из-за поражений в Украине россияне начинают не на шутку грызться между собой.
Действительно ли Россия может отправить боевика Гиркина-Стрелкова в Гаагу? Как россияне грызутся между собой и кому там уже мешает такой имперец, как Стрелков? Анализирует Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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Жорстка оборона з нашого боку-це не перемога.Все це-війна.Будемо об"єктивними.
Источник статьи: В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины
Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.
Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, он начал подвергаться актам вандализма. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так все понимает.