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Пауки в банке: как россияне жрут друг друга за поражения в Украине | Без цензуры. ВИДЕО

Из-за поражений в Украине россияне начинают не на шутку грызться между собой.

Действительно ли Россия может отправить боевика Гиркина-Стрелкова в Гаагу? Как россияне грызутся между собой и кому там уже мешает такой имперец, как Стрелков? Анализирует Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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Смотрите также: "Без цензуры вживую": Почему Россия хочет всех убить на "Азовстали"? День 69. ВИДЕО

Гиркин Игорь (192) Буткевич Богдан (433)


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Сумрак розказав, чому не замочили Гіркіна та компашку. Вони як терористи тримали у машинах цевільних.
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04.05.2022 18:13 Ответить
А не треба було "мочити" - просто направити колону об"iздними дорогами до росii. В Гаазi повиннi сидiти гiркiн, порошенко i хтось з керiвникiв росii, хто це все розробляв i втiлював в життя.
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04.05.2022 19:52 Ответить
.. зеленський до гиркіна долучиться? Чи можна бути тут ..в Україні ....? Наш найвеличнійший стільки статей вже наколядував для себе... що й Гаага вже недоцільна.
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04.05.2022 20:26 Ответить
Так это Порошенко развязал войну?
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04.05.2022 20:39 Ответить
Де вони такі дол***би беруться. Все їм Порошенко винен.
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16.09.2022 06:26 Ответить
Окупація Маріуполя,Хєрсона,Мєлітополя та інших південних міст-це не поразка.
Жорстка оборона з нашого боку-це не перемога.Все це-війна.Будемо об"єктивними.
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04.05.2022 18:13 Ответить
Окупація Маріуполя, Херсона, Мелітополя та інших південних міст це не поразка, це договорняк...
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04.05.2022 19:35 Ответить
В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины
Источник статьи: В Белгороде убрали памятник, ставший символом войны против Украины

Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.
Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, он начал подвергаться актам вандализма. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так все понимает.
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04.05.2022 18:16 Ответить
Жаль. Маразматичная старуха с флагом подохшей страны - символ будущего рашистской передрации.
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04.05.2022 18:37 Ответить
 
 