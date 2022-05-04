Пауки в банке: как россияне жрут друг друга за поражения в Украине | Без цензуры. ВИДЕО

Из-за поражений в Украине россияне начинают не на шутку грызться между собой.

Действительно ли Россия может отправить боевика Гиркина-Стрелкова в Гаагу? Как россияне грызутся между собой и кому там уже мешает такой имперец, как Стрелков? Анализирует Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

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