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Обломки российских вертолётов и ракеты, атаковавших столицу в первые дни войны, передали в музей. ВИДЕО

В Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне передали обломки российских вертолётов и ракеты, атаковавших столицу в первые дни войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Представители КГВА передали в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне остатки и обломки сбитого вертолета ВВС РФ и ракеты, атаковавших нашу столицу в первые недели полномасштабного вторжения", - сказано в сообщении.

Как говорится, это лишь небольшая часть доказательств нападения России на нашу столицу.

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Предполагается, что в будущем будет создана экспозиция на базе музея, чтобы показать мировой общественности доказательства применения тяжелого вооружения против украинского народа.

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та шо там в музєй складати? зараз он накидають нам заліза, то вся Україна - музєй під відкритим небом.. а ше якшо всі пам'ятники лєніну та пушкіну складати до музєїв... якась музєйна патАлогія
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04.05.2022 17:58 Ответить
На расіі парад пабєдобесія, а в Україні - розтрощений хлам орків на Хрещатику. Без параду, орки нелюди, будуть ракетами пуляти.
На мордорі - парад перемоги до якого Рф не має ніякого відношення, в Киеві - зруйнована техніка фашистів XXI сторіччя.
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04.05.2022 18:17 Ответить
 
 