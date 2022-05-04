Обломки российских вертолётов и ракеты, атаковавших столицу в первые дни войны, передали в музей. ВИДЕО

В Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне передали обломки российских вертолётов и ракеты, атаковавших столицу в первые дни войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Представители КГВА передали в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне остатки и обломки сбитого вертолета ВВС РФ и ракеты, атаковавших нашу столицу в первые недели полномасштабного вторжения", - сказано в сообщении.

Как говорится, это лишь небольшая часть доказательств нападения России на нашу столицу.

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Предполагается, что в будущем будет создана экспозиция на базе музея, чтобы показать мировой общественности доказательства применения тяжелого вооружения против украинского народа.