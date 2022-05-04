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Предотвратили подрыв объекта инфраструктуры на Харьковщине, изъяты РПГ, мины и почти 10 кг тротила, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители предотвратили подрыв объекта инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"При проведении мероприятий по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о закладке взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова.

Информация нашла свое подтверждение, поэтому полицейские приняли неотложные меры по предупреждению возможных негативных последствий", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

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взрывчатка (846) Нацполиция (16550) Харьковщина (5577)


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молодці нацполіція, чо
мабуть, реформа на користь пішла
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04.05.2022 18:19 Ответить
Воот вот это добре.
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04.05.2022 18:33 Ответить
Та забороніть вже нарешті цю ******** московську церкву . Ви ж бачите що ці гундяєвські нелюди - терористи та диверсанти . Вони по вуха в крові , ці виродки .
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04.05.2022 19:19 Ответить
ну заборонять і що далі? попи, якщо вони шпигуни і диверсанти перестанутьтакими бути, ну от скажи перестанутьчи ні? чи їхні пихожани відразу в українську побіжать?
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05.05.2022 11:24 Ответить
Церковь МПЦ и Гундяй-прибежище сатанистов!
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04.05.2022 19:24 Ответить
 
 