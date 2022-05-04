Предотвратили подрыв объекта инфраструктуры на Харьковщине, изъяты РПГ, мины и почти 10 кг тротила, - Нацполиция. ВИДЕО
Правоохранители предотвратили подрыв объекта инфраструктуры в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
"При проведении мероприятий по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о закладке взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова.
Информация нашла свое подтверждение, поэтому полицейские приняли неотложные меры по предупреждению возможных негативных последствий", - говорится в сообщении.
Сегодня правоохранители провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
Читайте также: Взрывчатка в автомобилях и мины на дорогах: Жители Киевщины травмируются на растяжках российских оккупантов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабуть, реформа на користь пішла