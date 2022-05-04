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Устроит ли Украину что-нибудь, кроме капитуляции РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

70-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Відповідь на заголовок - НІ !
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04.05.2022 21:06 Ответить
Ні.
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04.05.2022 21:06 Ответить
там надо бы расстояние до столицы увеличить, чтобы не осталось попыток поползновений в перспективе. к тому же так раньше и было.
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04.05.2022 21:08 Ответить
Анексувати білорусь?
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04.05.2022 21:51 Ответить
Я считаю что никаких договоров не надо. Надо их просто выбить из страны и не давать им возможности сюда больше идти. Договоры они итак не соблюдают никогда.
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04.05.2022 21:21 Ответить
 
 