Устроит ли Украину что-нибудь, кроме капитуляции РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
70-й день Народной войны Украины.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий04.05.2022 21:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олександр Карін
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Andry Asmodeus
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НБ
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Nika Joy
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