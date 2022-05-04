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Украинские защитники в Запорожье из ЗРК "Оса" уничтожили российский беспилотник "Орлан-10". ВИДЕО

Украинские воины в Запорожской области с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса" уничтожили разведывательный беспилотник оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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беспилотник (3735) ПВО (2822) Запорожская область (3177)


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Красівоє
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04.05.2022 21:21 Ответить
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04.05.2022 21:48 Ответить
"Орлан-10" может работать ночью?
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04.05.2022 21:22 Ответить
Мене більше здивувало, що "Оса" бачить таку дрібну мішень.
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04.05.2022 21:31 Ответить
Может работать, а может, как в данном случае, не работать. Короче, я не специалист
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04.05.2022 21:32 Ответить
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04.05.2022 21:41 Ответить
Круглосуточная разведка с гиростабилизированной камерой в инфракрасном диапазоне.
Википедия.
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05.05.2022 08:01 Ответить
А цена вопроса? Сколько стоит ракета Оса и этот Орлан?
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05.05.2022 10:18 Ответить
А как сравнить? Она стоит ровно столько сколько не смогли корректировать вражеский огонь по нашим позициям или получить развед данные которые приведут к гибели людей... И т.д.
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05.05.2022 12:48 Ответить
 
 