Украинские защитники в Запорожье из ЗРК "Оса" уничтожили российский беспилотник "Орлан-10". ВИДЕО
Украинские воины в Запорожской области с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса" уничтожили разведывательный беспилотник оккупантов "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Википедия.