Призываем мир к экстренной эвакуации всех людей с "Азовстали" в Мариуполе, - заявление "Азова". ВИДЕО

Украинские защитники из Мариуполя обнародовали обращение, где призвали мир добиться эвакуации защитников города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, распространенном пресс-службой полка.

В сообщении отмечается: "После эвакуации около сотни гражданских c "Азовстали", которых из-под завалов извлекли бойцы полка "Азов", российские оккупационные войска штурмуют завод, который до этого непрерывно бомбили и обстреливали.

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои, тут все еще находятся сотни гражданских и сотни раненых защитников, ни один из которых до сих пор не эвакуирован, что противоречит международному гуманитарному праву! Необходимы экстренные действия по их спасению!

Родные и друзья защитников Мариуполя собрались в центре Киева и призвали весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе. Нам нужны живые Герои!"

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