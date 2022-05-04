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Призываем мир к экстренной эвакуации всех людей с "Азовстали" в Мариуполе, - заявление "Азова". ВИДЕО

Украинские защитники из Мариуполя обнародовали обращение, где призвали мир добиться эвакуации защитников города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, распространенном пресс-службой полка.

В сообщении отмечается: "После эвакуации около сотни гражданских c "Азовстали", которых из-под завалов извлекли бойцы полка "Азов", российские оккупационные войска штурмуют завод, который до этого непрерывно бомбили и обстреливали.

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои, тут все еще находятся сотни гражданских и сотни раненых защитников, ни один из которых до сих пор не эвакуирован, что противоречит международному гуманитарному праву! Необходимы экстренные действия по их спасению!

Родные и друзья защитников Мариуполя собрались в центре Киева и призвали весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе. Нам нужны живые Герои!"

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Мариуполь (5724) эвакуация (2096) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+31
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:12
+24
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


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04.05.2022 22:20
+12
І в Оман він літав на таємні перемовини з Росіянами.
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04.05.2022 22:23
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Ніхто нічого не може зробити, крім бункеро-бійної ядерної МБР по путлєру
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04.05.2022 22:10 Ответить
Технически со стороны ***** можно предложить каждому Азовцу 100 лимонов баксов за публичную сдачу в плен.

Денег у ***** хватит.

Но мне кажется, что Азовцы не видят себя на этом рынке
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04.05.2022 22:37 Ответить
Між неокупованої Марїнкою і портом Маріуполя 85 км. Радіус дії Байрактара 120 км.
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05.05.2022 06:23 Ответить
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:12 Ответить
Так а ніхто й не сумнівався, що зелена влада навмисно розмінувала перешейок перед війною згідно договорняків з кремлем. Про це вже тільки ледачий не знає.
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04.05.2022 22:22 Ответить
І в Оман він літав на таємні перемовини з Росіянами.
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04.05.2022 22:23 Ответить
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04.05.2022 22:23 Ответить
згоден.
він підняв свій рейтинг до небес за 2 місяця.
і як що українці дізнаються правду, чому і хто злив АЗОВ в маріуполі.
саме АЗОВ, бо морпіхи та інші підрозділи пішли за ними паровозом, випадково.
то боюсь що рейтинга не буде взагалі.
а інакше як пояснити таку бездіяльність при такій зброї як
байрактар, камікадзе, та інша зброя яка баче куда б,є
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04.05.2022 22:35 Ответить
нема слів.
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04.05.2022 22:18 Ответить
Ніхто нічого не зробить..
Або станеться диво, або ні...
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04.05.2022 22:19 Ответить
А чому ніхто нічого не зробить?
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04.05.2022 22:24 Ответить
Чи є ще сміливці в інших країнах ?
Які би допомогли.
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04.05.2022 22:20 Ответить
А верховний головнокомандувач Зеленський не хоче хоч спробувати допомогти своїм підлеглим - військовим захисникам Маріуполя?
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04.05.2022 22:26 Ответить
НАТО .

***** на операции - может сдохнет наконец ??
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04.05.2022 22:37 Ответить
Так і буде, Софіє, але воно зробить пластику, та доживатиме на власному острові на Карибах.
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04.05.2022 22:42 Ответить
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


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04.05.2022 22:20 Ответить
На Гиляку москаляку !!!!
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04.05.2022 22:36 Ответить
пацани,
ви можете звертатися до кого завгодно але
я впевнений що Ви потрібні нам, громадянам України.
Ви потрібні своїм рідним та близьким людям
ви не потрібні нашій владі................................
бо як би були потрібні, то за півтора місяця Вас би витягнули.
і знову АЛЕ................................
читайте п,яте речення.
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04.05.2022 22:25 Ответить
В Словакии в новостях про Азов ничего нет - плохо работает информационное управление ОПУ и Кабмина
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04.05.2022 22:35 Ответить
я впевнений що такий патріотичний, професійний, відчайдушний та "відморожений" в хорошому сенсі підрозділ, потрібен в майбутньому нинішній владі
а особливо єрмаку, катлеті, татарову, різним балогам і т.д.
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04.05.2022 22:42 Ответить
Су...касабські.
Горіти у пеклі москалі
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04.05.2022 22:42 Ответить
не можна виключати про домовленості прорашистських щурів з ОП з рашистами ,по ліквідації "Азова" для чого і була створена операція облоги Маріуполя , та здача Півдня України .Якщо це відбудеться, однозначно що це була спільна робота зрадників при владі з рашистами .
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04.05.2022 22:43 Ответить
Господи, Матінко Божа, благаю, допоможіть
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04.05.2022 22:52 Ответить
Тут треба допомога Архангела Михаїла.
До їкон звертатись сенсу немає.
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04.05.2022 23:51 Ответить
Воду в Донецк 8 лет на халяву даем из за Марика. Наше электричество на Марик тоже шло через Донецк. Если и сейчас идет, то отключить немедленно и воду и электричество.
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04.05.2022 23:38 Ответить
Залужний. прийміть рішення щодо Маріуполя ОДНООСІБНО. адже повноваження головнокомандувача ЗСУ передбачають і дозволяють ! По совісті !
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04.05.2022 23:47 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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04.05.2022 23:49 Ответить
Зброя вже в Україні. а НАКАЗУ ЗСУ НЕМАЄ ! Журналісти, збирайте пресконференцію. запрошуйте \ вимагайте участь представників ГЕНШТАБУ. хай пояснять суспільству. чому зволікають 2 місяці і продовжують надалі саботувати дану ситуацію щодо Маріуполя.
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04.05.2022 23:58 Ответить
адмін. де комент ?
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05.05.2022 00:22 Ответить
Власть слила защитников Мариуполя. Позор!
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05.05.2022 00:54 Ответить
стыдоба, ребята обращаяютсяк президенту Турции... наше чмо ничего не стоит...
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05.05.2022 06:08 Ответить
 
 