Призываем мир к экстренной эвакуации всех людей с "Азовстали" в Мариуполе, - заявление "Азова". ВИДЕО
Украинские защитники из Мариуполя обнародовали обращение, где призвали мир добиться эвакуации защитников города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, распространенном пресс-службой полка.
В сообщении отмечается: "После эвакуации около сотни гражданских c "Азовстали", которых из-под завалов извлекли бойцы полка "Азов", российские оккупационные войска штурмуют завод, который до этого непрерывно бомбили и обстреливали.
Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои, тут все еще находятся сотни гражданских и сотни раненых защитников, ни один из которых до сих пор не эвакуирован, что противоречит международному гуманитарному праву! Необходимы экстренные действия по их спасению!
Родные и друзья защитников Мариуполя собрались в центре Киева и призвали весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе. Нам нужны живые Герои!"
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Денег у ***** хватит.
Но мне кажется, что Азовцы не видят себя на этом рынке
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
він підняв свій рейтинг до небес за 2 місяця.
і як що українці дізнаються правду, чому і хто злив АЗОВ в маріуполі.
саме АЗОВ, бо морпіхи та інші підрозділи пішли за ними паровозом, випадково.
то боюсь що рейтинга не буде взагалі.
а інакше як пояснити таку бездіяльність при такій зброї як
байрактар, камікадзе, та інша зброя яка баче куда б,є
Або станеться диво, або ні...
Які би допомогли.
***** на операции - может сдохнет наконец ??
Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.
https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM
ви можете звертатися до кого завгодно але
я впевнений що Ви потрібні нам, громадянам України.
Ви потрібні своїм рідним та близьким людям
ви не потрібні нашій владі................................
бо як би були потрібні, то за півтора місяця Вас би витягнули.
і знову АЛЕ................................
читайте п,яте речення.
а особливо єрмаку, катлеті, татарову, різним балогам і т.д.
Горіти у пеклі москалі
До їкон звертатись сенсу немає.
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?