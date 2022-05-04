Ситуация очень сложная, но мы продолжаем держать оборону, - обращение командира полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО
Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко выступил с обращением по поводу ситуации на заводе "Азовсталь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в телеграме полка.
Топ комментарии
+58 Vitaliy Holovka
показать весь комментарий04.05.2022 22:42 Ссылка
+43 Людмила Карпова #384972
показать весь комментарий04.05.2022 22:41 Ссылка
+35 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий04.05.2022 22:52 Ссылка
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Невже ніяк не можна їх визволити?
Як би не хотіли, але на даний момент це не можливо.
Тут варіанти два.
1. Або міжнародна допомога, т.е. евакуація Азову, на що москалі не підуть.
2. Наші на азовсталі мають протриматись до контрнаступу ЗСУ, але ніхто не знає коли це станеться.. можливо завтра, можливо через місяць.
Єдиний варіант крутиться в голові -- під час наступу чим небуть їх накрити поверху
Откиньте дезертиров и сдавшихся в плен (некоторые уже сдались в плен по второму разу)-получится не больше 2000.
Вот это приблизительная численность реально
Насчёт СБУ ,погранцов и местной милиции есть очень большие сомнения по количеству (реально дезертиров и коллаборантов в этих подразделениях может быть довольно много)
ці хлопці потрібні єрмакотатаровим?????????????????
перемога, відбудова, на кону до трільйона баксів.
а ці пацани спитають,
за що вони кров проливали? за що помирали?.
у тебе тепер питання є????????????????
Помітили?
Білецький мовчить.
А як на Порошенка вигавкував.
Ще ж місяць тому чи навіть два, три тижні тому щось можна було спробувати зробити для них.
Звичайно, до Маріуполя вже не можна було пробитися, бо до Маріуполя було вже більше 100 км від позицій ЗСУ.
Але, як варіант, наприклад спробувати оточити Херсон з рашистськими гарнізоном там, можна було.
Бо відстань від Херсона до лінії ЗСУ десь 20-30 км.
І головне, що у рашистів на правому березі Дніпра лише невеликий плацдарм. А Херсон саме на правому березі, як би відрізаний Дніпром від основних сил рашистів.
І от тоді можна було обміняти оточених в Херсоні рашистів на оточених захисників Маріуполя.
Головне, щоб було бажання хоч щось спробувати реально зробити для захисників Маріуполя, а не говорити мантри через клоуна Арестовича, що все добре чи знімати відсотки в такому ж стилі
Роби хоч щось для них, хоч спробуй, щоб совісті була чиста.
Самый реальный удар-на Мелитополь
Это рванная рана в сердце каждого украинца
Это воронка от авиабомбы в репутации ОП
нема там ніякої репутації.
на місцях усі. татаров, коля катлета, балоги, ******
вже ділять хто житло буде будувати.
заводи, оборонку.
а грошей буде ой як докуя.
Создают ( пытаются) озабоченнный вид.Если этому кто-то еще верит, то мне и странно и противно. И очень больно(
З статті https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Що це був за план розмінування? Хто його виконував?Хто віддав наказ? Чи ділянка Чонгару входила в цей список? Чому за місяць до війни після попередження директора ЦРУ Чонгар не було заміновано для попередження вторгнення?
бо план був інший
договорняк був їх планом.Тому вони і бігали на перемовини з третього дня війни.Та захід все бачив
та бачить.
Та знає хто Єрмак Та Зеленський.Тому і не давали зброю Україні а тепер все змінилося зброя йде та всі Зелені Єрмака та агрохімії в пастці опинилися бо не на то розраховували.Але ж вони спритні ще щось вигадають.Та будуть продовжувати гадити поки є можливість.Т
Але в СБУ літінант бакланов, так що Деьмак буде, як англійська королева, вне підозри.
Бог їх врятує!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ну почему же все так?
Маріуполь повернули до стану 1991 року, в часи малєнькой Вєри.
На вулицях - стихійний ринок.
Люди торгують прямо із землі хто чим - горілкою, одягом, ліками, овочами, домашніми соліннями.
Поряд із торговцями, на вулицях - могили жителів міста, яким не пощастило пережити бомбардування російських "визволителів".
Сюрреалізм. росія принесла у місто морок та кошмар.
https://t.me/operativnoZSU/22555
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Вони справді з криці.
Дорогі наші, молимося всім силам, не знаючи молитв, своїми словами заклинаємо Небо врятувати вас і зберегти.
Доземний уклін вам.
Почему бы не сказать правду: их никто не хочет спасать .... только имитация... "Мы вчера говорили с ними ..связь установлена" Бляха!Что - правда в ОП считают, что всё что теперь нужно тАзову и 36-й - это поговорить с ними по телефону ?!!!
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".
Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279745236_2815989475374268_6194921380445219283_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dHgu3v_Zp9MAX-jhBTY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-lqnjM0UPLHfjYJbZm9CCjtcH9XVVclZ4YE9DZzQHHtw&oe=6277D2CB
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить и пройти на параде. Для врага это принципиально. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.