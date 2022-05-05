Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М ВКС РФ. ВИДЕО
В Киевской области со дна реки Днепр подняли российский вертолет Ми-35М, который был уничтожен украинскими защитниками во время боев за столицу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
В Киевской области пограничники совместно с побратимами из ВСУ выловили "крокодила" – вражеский боевой вертолет, который украинские защитники умело уничтожили и затопили.
Отмечается, что стоимость Ми-35М – 36 млн долларов. Он является одним из вражеских судов, которые штурмовали аэродром Гостомельского аэропорта. Его в первые дни широкомасштабного вторжения РФ украинские военные поразили над Киевским морем.
С помощью катера морской охраны пограничники отбуксировали затонувший вертолет. Впоследствии это доказательство военных преступлений РФ в Украине подняли на сушу.
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Так би мовити: - Видалили із природьої середи існування...))))
Вертолет - нет!
і ще так пишуть, "знищили". доречніше було б написати "збили". бо якщо знищили, то що піднімати тоді.
Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...
Базовая модель: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24В/ВП
Разработчик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9B._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F ОКБ МВЗ им. М. Л. Миля
Це "глибока модернізація"! Так само як Миг-25 "модернізували" до "Миг-31"
Стоимость единицы: $12,5 млн (2008 год) - ...
Базовая модель: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 Ми-24В/ВП
Разработчик: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9B._%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F ОКБ МВЗ им. М. Л. Миля