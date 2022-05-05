Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М ВКС РФ. ВИДЕО

В Киевской области со дна реки Днепр подняли российский вертолет Ми-35М, который был уничтожен украинскими защитниками во время боев за столицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

В Киевской области пограничники совместно с побратимами из ВСУ выловили "крокодила" – вражеский боевой вертолет, который украинские защитники умело уничтожили и затопили.

Отмечается, что стоимость Ми-35М – 36 млн долларов. Он является одним из вражеских судов, которые штурмовали аэродром Гостомельского аэропорта. Его в первые дни широкомасштабного вторжения РФ украинские военные поразили над Киевским морем.

С помощью катера морской охраны пограничники отбуксировали затонувший вертолет. Впоследствии это доказательство военных преступлений РФ в Украине подняли на сушу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 5 мая из Энергодара можно эвакуироваться собственным транспортом, - мэр