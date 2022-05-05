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К 9 мая "бомбежка" уплотняется, за ночь - несколько раненых, много ущерба, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Николаев и Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая уплотняется бомбежка. По состоянию на 10:30 жертв нет, несколько раненых. Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв", - рассказал он.

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Ким отметил, что риторика россиян изменилась: забылось, что они шли "освобождать русскоязычных", - теперь им нужно "просто убивать украинцев".

Николаев (2159) Николаевская область (2141) Ким Виталий (243)


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05.05.2022 12:37 Ответить
мысли из парашки (ну тех, кто может мыслить)))
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Судя по всему, телек 9 мая придется смотреть: последний парад в истории России на этот день. Не то, чтобы порадоваться, но просто для истории. Типа был, видел. Внукам рассказывать!
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Сообщают, что Сергей Кириенко прибыл в разрушенный и уничтоженный Мариуполь для «подготовки торжественных мероприятий на 9 мая». В мире были более кровавые режимы, но не было более сумасшедшего.
///
30 тысяч убитых, 100 тысяч раненых… И это ради одного парада «победы» в Мариуполе?!
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Министерство образования отменило ЕГЭ по иностранному языку, т. к. таковой подталкивает учеников уехать из РФ. В планах - отменить физкультуру, которая учит, как бежать из РФ, географию, которая показывает, куда бежать из РФ, и историю, которая рассказывает, зачем бежать из РФ
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05.05.2022 13:07 Ответить
Кім, ну підем вже Херсон звільняти, а? Ну ти ж вже знаєш, що окрім найближчих сусідів цієї області нікому це далі на північ не потрібно.
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05.05.2022 13:21 Ответить
не тре добре він каже.. там між іншим не легко, так це не Маріуполь, але це підбадьорює мешканців не здаватись, можливо навіть херсонців!
нормально людина на своєму місці. Гайдай, мені видається більш "героїчний" чиновник, але не всіх так надихає.. бо більше раціоналіст аніж Кім, але це професійна якість і можливо вона не завжди в користь в перспективі..
Я навіть не сміюсь з Садового, бо його "месиджі" теж корисні, його знають вже на близькому-заході і до його прислухаються, то нехай торочить ці героїчні позиви -- це на користь скоріш, аніж навпаки! Про свого мера взагалі мовчу.. той схоже в бункері сидить -- десь в Чехії..
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05.05.2022 21:24 Ответить
А где красивенькие носочки на весь монитор?
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05.05.2022 14:00 Ответить
 
 