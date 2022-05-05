К 9 мая "бомбежка" уплотняется, за ночь - несколько раненых, много ущерба, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
Николаев и Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая уплотняется бомбежка. По состоянию на 10:30 жертв нет, несколько раненых. Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв", - рассказал он.
Ким отметил, что риторика россиян изменилась: забылось, что они шли "освобождать русскоязычных", - теперь им нужно "просто убивать украинцев".
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Судя по всему, телек 9 мая придется смотреть: последний парад в истории России на этот день. Не то, чтобы порадоваться, но просто для истории. Типа был, видел. Внукам рассказывать!
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Сообщают, что Сергей Кириенко прибыл в разрушенный и уничтоженный Мариуполь для «подготовки торжественных мероприятий на 9 мая». В мире были более кровавые режимы, но не было более сумасшедшего.
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30 тысяч убитых, 100 тысяч раненых… И это ради одного парада «победы» в Мариуполе?!
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Министерство образования отменило ЕГЭ по иностранному языку, т. к. таковой подталкивает учеников уехать из РФ. В планах - отменить физкультуру, которая учит, как бежать из РФ, географию, которая показывает, куда бежать из РФ, и историю, которая рассказывает, зачем бежать из РФ
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нормально людина на своєму місці. Гайдай, мені видається більш "героїчний" чиновник, але не всіх так надихає.. бо більше раціоналіст аніж Кім, але це професійна якість і можливо вона не завжди в користь в перспективі..
Я навіть не сміюсь з Садового, бо його "месиджі" теж корисні, його знають вже на близькому-заході і до його прислухаються, то нехай торочить ці героїчні позиви -- це на користь скоріш, аніж навпаки! Про свого мера взагалі мовчу.. той схоже в бункері сидить -- десь в Чехії..