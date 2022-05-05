К 9 мая "бомбежка" уплотняется, за ночь - несколько раненых, много ущерба, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Николаев и Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая уплотняется бомбежка. По состоянию на 10:30 жертв нет, несколько раненых. Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв", - рассказал он.

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Ким отметил, что риторика россиян изменилась: забылось, что они шли "освобождать русскоязычных", - теперь им нужно "просто убивать украинцев".