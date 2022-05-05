Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недавно медиа обратили внимание на то, что среди российских военных подразделений, терпящих наибольшие потери в Украине, есть формирование из Республики Дагестан — они воюют преимущественно на Донбассе. Журналисты исследовали присутствие военнослужащих 136-й отдельной мотострелковой бригады в Украине и обнаружили, что среди них есть и погибшие, и те, кто давно не появляются в своих соцсетях. Но есть и живые.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Республика Дагестан – субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, граничит с Азербайджаном и Грузией.

Одна из самых больших воинских частей, расположенная на территории Дагестана, - 136 отдельная мотострелковая бригада. Полтора месяца назад Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало список, содержащий несколько тысяч военнослужащих этой бригады.

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Следует отметить, что вскоре этот список распространили в сообществе 136-й бригады в соцсети "ВКонтакте". Вероятно, после этого россияне почистили свои онлайн-профили в соцсетях и стали более осмотрительными. Несмотря на это, журналистам удалось установить нескольких военнослужащих из Дагестана.

Отметим, что неделю назад Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об огромных потерях 136-й бригады на Донетчине.

"Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем", — говорится в сообщении.

В то же время Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупанта, который утверждал, что дагестанцы бегут с поля боя, заявляя, что "это не их война".

Судя по списку, опубликованному разведкой, командиром 136-й бригады является 45-летний полковник Роман Демурчиев. Российские пропагандисты сами подтвердили его участие в боевых действиях на территории Украины — в пропагандистских медиа рассказывали, как умело Демурчиев борется с украинскими националистами.

Роман Демурчиев, полковник, 45 лет

Еще одним фигурантом списка является старший лейтенант Тажиб Курбанов, заместитель командира роты по военно-политической работе.







Тажиб Курбанов, старший лейнтенант, 33 года, погиб

Меньше чем через месяц после вторжения в Украину его родственница сообщила в соцсети о гибели оккупанта под Мариуполем. Ему было 33 года. Украинский проект "Ищи своих" вскоре опубликовал окровавленные документы Курбанова.

Несмотря на то, что онлайн-страница самого Тажиба Курбанова неактивна, журналисты нашли профиль его давнего товарища, на котором есть немало фотографий оккупанта.

Еще один погибший дагестанец – рядовой Гусейн Ирасханов. Как писали в местных сообществах, он был убит в Украине "в ходе специальной операции". Судя по списку ГУР, летом ему должно было исполниться 27 лет.







Гусейн Ирасханов, рядовой, 26 лет, погиб

Также журналисты установили ряд военнослужащих 136-й бригады, гибель которых в Украине пока не подтвердилась. Например, начальника штаба – заместителя командира дивизиона 136-й бригады Павла Хорошайлова. В социальной сети "ВКонтакте" он записан как "Паша Баринов". В сети Facebook фигурирует под своим именем. Хорошайлову - 33 года и у него звание майора.







Павел Хорошайлов

Журналисты позвонили по телефону Хорошайлова. Мужчина, взявший трубку, общаться не захотел. Впоследствии сбросил скриншот сообщения с таким содержанием: "По предварительным данным, на территории Украины во время проведения специальной военной операции героически погиб майор Хорошайлов Павел Валериевич".

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На странице сестры Хорошайлова Полины в "ВКонтакте" журналисты обнаружили фото военнослужащего в форме с шевроном 136-й бригады. Также Полина Хорошайлова позировала на фото с советским флагом и бюстом Ленина.







Также журналисты "Следства.Инфо" идентифицировали брата Павла Хорошайлова - Александра, который в соцсетях указывал местом жительства Киев и высказывал проукраинскую позицию.





Также, вероятно, участие в военных действиях на территории Украины в составе 136-й бригады принимал младший сержант Александр Головко из Ростовской области. По должности – начальник аппаратной. Месяц назад ему должно было исполниться 23 года.







Александр Головко, младший сержант, 23 года

Интересно, что в последний раз свою страницу "ВКонтакте" Головко посещал аж 18 февраля - за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, россиянин уже больше никогда ее не посетит. Правда, подтверждение гибели российского военного журналистам пока не удалось найти.





Родители предполагаемого оккупанта в соцсетях не разглашают информацию о сыне. В то же время мать Головко распространяет всевозможные пропагандистские сообщения в поддержку войны в Украине. А отец "воюет" в комментариях на странице 136-й бригады "ВКонтакте" и уверяет, что если бы была мобилизация, первым пошел бы в военкомат.







24-летний механик-водитель Алексей Загоруйко последний раз был онлайн почти месяц назад. Звание – рядовой. Россиянин скрыл свою страницу "ВКонтакте". Впрочем, многие фотографии с ним журналисты нашли в соцсетях его родственников и знакомых.

Жена россиянина также щедро делилась общими с ним фотографиями. А через месяц после российского вторжения в Украину опубликовала стихотворение со словами: "Жди, я вернусь назад. Я к тебе приползу самым новеньким и живым. Я твоё ожидание превознесу до красного неба. Я сберегу себя от ножевых, гранатометных и пулевых".









Алексей Загоруйко, рядовой, 24 года

26-летний сержант Владислав Безруков из Астраханской области тоже скрыл свою страницу. Но, в отличие от предыдущего россиянина, он находился в сети относительно недавно. Судя по списку ГУР, Безруков занимает должность командира отделения. Мать россиянина активно распространяет в соцсетях сообщения в поддержку военной агрессии России против Украины.

"Следство.Инфо" пообщалось с матерью военнослужащего по телефону. Ольга Безрукова не подтвердила, но и не отрицала участие своего сына в войне в Украине.







Владислав Безруков, сержант, 26 лет