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Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недавно медиа обратили внимание на то, что среди российских военных подразделений, терпящих наибольшие потери в Украине, есть формирование из Республики Дагестан — они воюют преимущественно на Донбассе. Журналисты исследовали присутствие военнослужащих 136-й отдельной мотострелковой бригады в Украине и обнаружили, что среди них есть и погибшие, и те, кто давно не появляются в своих соцсетях. Но есть и живые.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Республика Дагестан – субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, граничит с Азербайджаном и Грузией.

Одна из самых больших воинских частей, расположенная на территории Дагестана, - 136 отдельная мотострелковая бригада. Полтора месяца назад Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало  список, содержащий несколько тысяч военнослужащих этой бригады.

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Следует отметить, что вскоре этот список распространили в сообществе 136-й бригады в соцсети "ВКонтакте". Вероятно, после этого россияне почистили свои онлайн-профили в соцсетях и стали более осмотрительными. Несмотря на это, журналистам удалось установить нескольких военнослужащих из Дагестана.

Отметим, что неделю назад Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об огромных потерях 136-й бригады на Донетчине.

"Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем", — говорится в сообщении.

В то же время Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупанта, который утверждал, что дагестанцы бегут с поля боя, заявляя, что "это не их война".

Судя по списку, опубликованному разведкой, командиром 136-й бригады является 45-летний полковник Роман Демурчиев. Российские пропагандисты сами подтвердили его участие в боевых действиях на территории Украины — в пропагандистских медиа рассказывали, как умело Демурчиев борется с украинскими националистами.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 01

Роман Демурчиев, полковник, 45 лет

Еще одним фигурантом списка является старший лейтенант Тажиб Курбанов, заместитель командира роты по военно-политической работе.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 02

Тажиб Курбанов, старший лейнтенант, 33 года, погиб

Меньше чем через месяц после вторжения в Украину его родственница сообщила в соцсети о гибели оккупанта под Мариуполем. Ему было 33 года. Украинский проект "Ищи своих" вскоре опубликовал окровавленные документы Курбанова.

Несмотря на то, что онлайн-страница самого Тажиба Курбанова неактивна, журналисты нашли профиль его давнего товарища, на котором есть немало фотографий оккупанта.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 03

Еще один погибший дагестанец – рядовой Гусейн Ирасханов. Как писали в местных сообществах, он был убит в Украине "в ходе специальной операции". Судя по списку ГУР, летом ему должно было исполниться 27 лет.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 04

Гусейн Ирасханов, рядовой, 26 лет, погиб

Также журналисты установили ряд военнослужащих 136-й бригады, гибель которых в Украине пока не подтвердилась. Например, начальника штаба – заместителя командира дивизиона 136-й бригады Павла Хорошайлова. В социальной сети "ВКонтакте" он записан как "Паша Баринов". В сети Facebook фигурирует под своим именем. Хорошайлову - 33 года и у него звание майора.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 05

Павел Хорошайлов

Журналисты позвонили по телефону Хорошайлова. Мужчина, взявший трубку, общаться не захотел. Впоследствии сбросил скриншот сообщения с таким содержанием: "По предварительным данным, на территории Украины во время проведения специальной военной операции героически погиб майор Хорошайлов Павел Валериевич".

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 06

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На странице сестры Хорошайлова Полины в "ВКонтакте" журналисты обнаружили фото военнослужащего в форме с шевроном 136-й бригады. Также Полина Хорошайлова позировала на фото с советским флагом и бюстом Ленина.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 07
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 08
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 09

Также журналисты "Следства.Инфо" идентифицировали брата Павла Хорошайлова - Александра, который в соцсетях указывал местом жительства Киев и высказывал проукраинскую позицию.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 10
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 11

Также, вероятно, участие в военных действиях на территории Украины в составе 136-й бригады принимал младший сержант Александр Головко из Ростовской области. По должности – начальник аппаратной. Месяц назад ему должно было исполниться 23 года.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 12

Александр Головко, младший сержант, 23 года

Интересно, что в последний раз свою страницу "ВКонтакте" Головко посещал аж 18 февраля - за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, россиянин уже больше никогда ее не посетит. Правда, подтверждение гибели российского военного журналистам пока не удалось найти.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 13
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 14

Родители предполагаемого оккупанта в соцсетях не разглашают информацию о сыне. В то же время мать Головко распространяет всевозможные пропагандистские сообщения в поддержку войны в Украине. А отец "воюет" в комментариях на странице 136-й бригады "ВКонтакте" и уверяет, что если бы была мобилизация, первым пошел бы в военкомат.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 15
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 16
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 17

24-летний механик-водитель Алексей Загоруйко последний раз был онлайн почти месяц назад. Звание – рядовой. Россиянин скрыл свою страницу "ВКонтакте". Впрочем, многие фотографии с ним журналисты нашли в соцсетях его родственников и знакомых.

Жена россиянина также щедро делилась общими с ним фотографиями. А через месяц после российского вторжения в Украину опубликовала стихотворение со словами: "Жди, я вернусь назад. Я к тебе приползу самым новеньким и живым. Я твоё ожидание превознесу до красного неба. Я сберегу себя от ножевых, гранатометных и пулевых".

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 18
Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 19

Алексей Загоруйко, рядовой, 24 года

26-летний сержант Владислав Безруков из Астраханской области тоже скрыл свою страницу. Но, в отличие от предыдущего россиянина, он находился в сети относительно недавно. Судя по списку ГУР, Безруков занимает должность командира отделения. Мать россиянина активно распространяет в соцсетях сообщения в поддержку военной агрессии России против Украины.

"Следство.Инфо" пообщалось с матерью военнослужащего по телефону. Ольга Безрукова не подтвердила, но и не отрицала участие своего сына в войне в Украине.

Журналисты идентифицировали российских оккупантов из Дагестана, воюющих в Украине 20

Владислав Безруков, сержант, 26 лет

Автор: 

армия РФ (19613) военные преступления (1450)


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Топ комментарии
+14
Кавказцы,как и буряты и прочая чуркота уже давно служит кацапской орде.Локально они могут щемить русню в казармах,а глобально это путинское мусульманское пушечное мясо.
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05.05.2022 13:50
+14
В мире животных.
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05.05.2022 13:54
+11
Всі жителі параші - злочинці і варвари !!

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05.05.2022 13:54
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Правила форума Совет форумчан
та втарабаньте по цьому чуркестану томогавком нехай там здохнуть
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05.05.2022 13:45 Ответить
Кавказцы,как и буряты и прочая чуркота уже давно служит кацапской орде.Локально они могут щемить русню в казармах,а глобально это путинское мусульманское пушечное мясо.
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05.05.2022 13:50 Ответить
Всі жителі параші - злочинці і варвари !!

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05.05.2022 13:54 Ответить
В мире животных.
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05.05.2022 13:54 Ответить
дегенерати і виродки
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05.05.2022 13:59 Ответить
Дагі пєтухі
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05.05.2022 14:00 Ответить
Ох і *******.
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05.05.2022 14:06 Ответить
"С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, а серьезных книг у него не было. В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна вплоть до последней разрушительной войны была значительно обширней и управлялась кучкой бездарных финансистов и выродившихся аристократов, которые вогнали народ в нищету, разложили государственный аппарат коррупцией и в конце-концов влезли в большую колониальную войну, развязанную соседями. Война эта охватила весь мир, погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено Неизвестными Отцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. Это случилось двадцать четыре года назад. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Энергичные анонимные правители навели относительный порядок, жесткими мерами упорядочили экономику - по крайней мере, в центральных районах - и сделали страну такой, какова она сейчас. Уровень жизни повысился весьма значительно, быт вошел в мирную колею, общественная мораль поднялась до небывалой в истории высоты, и в общем все стало хорошо. Максим понял, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального и представляет собой некую разновидность военной диктатуры. Однако ясно было, что популярность Неизвестных Отцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности осталась Максиму непонятна: как ни говори, а пол-страны еще лежит в развалинах, военные расходы огромны, подавляющее большинство населения живет более чем скромно… Но дело было, очевидно, в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих, и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной: общество было для него единым организмом, противоречий между социальными группами он представить себе не мог…

Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства - Хонти и Пандея - бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю неясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно". (Стругацкие "Обитаемый остров")
Фактично описана Росія ще з часів Жовтневого перевороту - коли відділилися країни Балтії - Польща Фінляндія Литва Латвія Естонія
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05.05.2022 14:11 Ответить
ну і їбальники у них, просто *******, плюнути гидко, суцільні спадкові тупорилі дегенерати, дебіли, олігофрени
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05.05.2022 14:27 Ответить
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05.05.2022 14:43 Ответить
Кадыровские козлоебы...
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05.05.2022 17:57 Ответить
А що це лєнін такий невеселий, чуть не плаче ? Та й башка трохи пом"ята...
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05.05.2022 15:00 Ответить
То він з бодуна.
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05.05.2022 17:02 Ответить
Подивившись на їхні пики, розумієш, що тата взагалі не було, була або пляшка, або ручка від лопати або кирзовий сапог.
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05.05.2022 15:06 Ответить
Мертві вже всі. навіть ті хто ще поки живий. Щось там пише, варнякає про щось, і не знає що мертвий вже.
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05.05.2022 15:24 Ответить
путинская военная форма хорошо сидит только на азиатах, на русских китайский воротник-стойка и странные гитлеровского вида петлицы сидят, как с чужого плеча.
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05.05.2022 19:36 Ответить
а дагам для чого Украіна в них непогане місце в світі -- гори Каспіи -- живи радуися -- з головою не дружат
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05.05.2022 20:25 Ответить
НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЗАНЯТЬСЯ ДАГЕСТАНОМ ВМЕСТЕ С МЕЖДУНАРОДЖНЫМ СООБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ КОНЦА РОССИИ !!!
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05.05.2022 22:30 Ответить
Рашистским собакам, собачья смерть.
Слава Украине 🇺🇦
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05.05.2022 22:58 Ответить
 
 