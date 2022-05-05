РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5189 посетителей онлайн
Новости Видео Война
41 083 24

"Ну, все, орки, вам п#здец", - бойцы 28-й ОМБр на передовой. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода записали несколько фрагментов видео о своей жизни на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в соцсети. На записи имеются фрагменты, снятые под вражеским обстрелом. Бойцы рассказывают о трофеях, поврежденном гранатомете и других моментах боевой жизни.

"Моменты с передовой, где до врага 100 метров. Трофеи, адреналин и много нецензурных слов", - говорится в комментарии к публикации.

Также смотрите: Противотанковый расчет 28-й бригады из украинского "Корсара" уничтожил колонну вражеской техники в Херсонской области. ВИДЕО

Автор: 

28 отдельная механизированная бригада (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
Наші рідненькі ЗСУ переходять в наступ...
показать весь комментарий
05.05.2022 13:58
+52
Такого ще не було в світовій історії: ЗСУ вдалося ліквідувати 12 генералів РФ.

https://www.mylife24.pro/wp-content/uploads/2022/05/1-50-752x440.png

https://www.mylife24.pro/?p=789&fbclid=IwAR3YaFSjaDYAKpD-yYNfO6IJ4dfCe1GIylNSvGyYDdqVEq5eqiVYTnTEom4
показать весь комментарий
05.05.2022 14:01
+43
⚡️ Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наші рідненькі ЗСУ переходять в наступ...
показать весь комментарий
05.05.2022 13:58 Ответить
Це ти так чи , щось чув?!?!?!Поясни!
показать весь комментарий
05.05.2022 14:06 Ответить
Читав) Країна- інфо - офіційний канал ОП
показать весь комментарий
05.05.2022 14:11 Ответить
ОП - це падаляковська ботва?
показать весь комментарий
05.05.2022 14:42 Ответить
https://t.me/CinCAFU/54
показать весь комментарий
05.05.2022 14:13 Ответить
⚡️ Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:06 Ответить
Я атеїст.. але... Бережи Боже всіх..
показать весь комментарий
05.05.2022 14:12 Ответить
на підорахії розпочалася загальна мобілізація
показать весь комментарий
05.05.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 14:15 Ответить
"Боже, яке кончене!" (с)
показать весь комментарий
05.05.2022 14:18 Ответить
Посреди новая модель Zобокопа.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:38 Ответить
Це в рубрику: Боже, яке кончене!
показать весь комментарий
05.05.2022 15:02 Ответить
Такого ще не було в світовій історії: ЗСУ вдалося ліквідувати 12 генералів РФ.

https://www.mylife24.pro/wp-content/uploads/2022/05/1-50-752x440.png

https://www.mylife24.pro/?p=789&fbclid=IwAR3YaFSjaDYAKpD-yYNfO6IJ4dfCe1GIylNSvGyYDdqVEq5eqiVYTnTEom4
показать весь комментарий
05.05.2022 14:01 Ответить
За черный череп отдельный респект
показать весь комментарий
05.05.2022 14:01 Ответить
Я прошу прощения - а что это за череп?
показать весь комментарий
05.05.2022 14:13 Ответить
КИВА ЭТО ТЫ УШЛЕПОК !?)
показать весь комментарий
05.05.2022 17:21 Ответить
Разобрался. Странный шеврон. Масло в огонь рашистам подливает: https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84%C2%BB
показать весь комментарий
05.05.2022 14:25 Ответить
Хлопці ви кращі!!!
показать весь комментарий
05.05.2022 14:16 Ответить
красавчики, херачте рюських свиней
Слава Украине! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.05.2022 15:27 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
05.05.2022 15:32 Ответить
Славні вояки! Хай бог вам помогає орків стадами забивати!
показать весь комментарий
05.05.2022 15:49 Ответить
Красавцы! Спасибо пацаны!
показать весь комментарий
05.05.2022 18:42 Ответить
Молодцы ребята, так держать! Пусть вас Бог хранит! Слава Героям! Слава Украине!
показать весь комментарий
05.05.2022 18:55 Ответить
" І горіла земля у них під ногами. І бігли вони світ за очі. І смерть їшла за ними по їх слідах Горіти у пеклі москалям!
показать весь комментарий
14.07.2022 11:49 Ответить
 
 