"Ну, все, орки, вам п#здец", - бойцы 28-й ОМБр на передовой. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода записали несколько фрагментов видео о своей жизни на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в соцсети. На записи имеются фрагменты, снятые под вражеским обстрелом. Бойцы рассказывают о трофеях, поврежденном гранатомете и других моментах боевой жизни.

"Моменты с передовой, где до врага 100 метров. Трофеи, адреналин и много нецензурных слов", - говорится в комментарии к публикации.

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