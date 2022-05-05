"Ну, все, орки, вам п#здец", - бойцы 28-й ОМБр на передовой. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода записали несколько фрагментов видео о своей жизни на передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице подразделения в соцсети. На записи имеются фрагменты, снятые под вражеским обстрелом. Бойцы рассказывают о трофеях, поврежденном гранатомете и других моментах боевой жизни.
"Моменты с передовой, где до врага 100 метров. Трофеи, адреналин и много нецензурных слов", - говорится в комментарии к публикации.
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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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