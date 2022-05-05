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Новости Видео Война
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"Зродились ми великої години...", - защитники Мариуполя в перерыве между боями поют марш украинского войска в убежище "Азовстали". ВИДЕО

В убежище "Азовстали" защитники Мариуполя в перерыве между боями спели марш украинского войска "Зродились ми великої години..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись песни в исполнении украинских героев опубликована в соцсети.

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24 августа 2018 года адаптированный к современным украинским условиям вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко Дню Независимости Украины. Также здесь впервые было официально использовано приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

Инициаторами создания для украинского войска строевой песни на основе текста Олеся Бабия стали украинские музыканты Олег Скрипка (лидер группы "Вопли Видоплясова") и Иван Леньо (Kozak System). Сделали они это вместе с другими украинскими исполнителями-патриотами - Сашей Положинским ("Тартак"), Фомой ("Мандры"), Тарасом Компаниченко ("Хорея Казацкая"), Фаготом ("ТНМК"), Сергеем Василюком ("Тень Солнца") и Тарасом Чубаем ("Плач Еремии").

Песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому. В 1932 году "Зродились ми великої години..." утверждена гимном Украинских националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.

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Автор: 

Мариуполь (5724) музыка (798) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+51
Слава Азову і слава ЗСУ!
Український народ пам'ятатиме вашу незламність і мужність.
Слава Україні! Героям слава!
Смерть москалям.
💙💛💪❤️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.05.2022 14:29
+45
Плачу…Сльозі гордості. Незламні! 🇺🇦
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05.05.2022 14:46
+41
АЗОВ - Сталь.
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05.05.2022 14:35
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вав
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05.05.2022 14:29 Ответить
Слава Азову і слава ЗСУ!
Український народ пам'ятатиме вашу незламність і мужність.
Слава Україні! Героям слава!
Смерть москалям.
💙💛💪❤️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.05.2022 14:29 Ответить
АЗОВ - Сталь.
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05.05.2022 14:35 Ответить
Плачу…Сльозі гордості. Незламні! 🇺🇦
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05.05.2022 14:46 Ответить
Дуже люблю цю пісню.
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05.05.2022 14:48 Ответить
Бережи вас Господь та Матінка Божа
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05.05.2022 14:50 Ответить
God bless you!
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05.05.2022 14:52 Ответить
ГЕРОЇ!
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05.05.2022 14:59 Ответить
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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05.05.2022 15:10 Ответить
Пусть Бог защитит Вас.Молитвы только за Жизнь и Победу.
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05.05.2022 15:17 Ответить
Там в підвалі "Азовсталі" майбетнє України, Герої України, а в підвалах ОП сміття минувщини, але на труселях і майках, на подушках їх зображення, а не Героїв, що захищають Маріуполь і Україну. Українці, ви точно українці, чи якась свора захопила все ваше і ним користується???
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05.05.2022 15:20 Ответить
Прошиті мізки українців 1+1 та іншим сміттям!
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05.05.2022 16:48 Ответить
Так рождаются легенды! Слава УКРАИНЕ! Слава защитникам Мариуполя!
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05.05.2022 15:27 Ответить
Слава Азову
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05.05.2022 15:37 Ответить
Так, Слава Азову, але там є і інші наші підрозділи і навіть місцеві поліцейські. Всі вони там сьогодні Герої, а бункерні щурі - шахраї і сцикуни!
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05.05.2022 16:06 Ответить
Анатолій К.... Сам ти бункерний щур.
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05.05.2022 17:56 Ответить
Люди-брили, люди-атланти. Нема такого в світі сплаву, що може конкурувати з вами по стійкості
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05.05.2022 15:47 Ответить
Перед такими Людьми можна стати на коліна
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05.05.2022 16:02 Ответить
Це не кацапські фейкові херої накшталт моторили та гівіков, або навіть панфіловців. Раша - країна фейк !
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05.05.2022 16:42 Ответить
СЛАВА ВАМ ГЕРОЇ. ВАМ ГОСПОДЬ ДОПОМОЖЕ. БО ВИ ПОВИННІ ЖИТИ.
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05.05.2022 17:08 Ответить
Потужна пісня...
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05.05.2022 17:22 Ответить
Дякуємо Вам, дорогі наші Герої Азовці, морпіхи, всім захисникам Маріуполя і Азовсталі! Бажаємо Вам перемоги і щасливого життя на многії літа! Молимось за Вас! Героям слава!
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05.05.2022 17:51 Ответить
Слава Героям Маріуполя !!

Бережи Вас Господь 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.05.2022 18:14 Ответить
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05.05.2022 18:15 Ответить
 
 