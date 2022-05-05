"Зродились ми великої години...", - защитники Мариуполя в перерыве между боями поют марш украинского войска в убежище "Азовстали". ВИДЕО

В убежище "Азовстали" защитники Мариуполя в перерыве между боями спели марш украинского войска "Зродились ми великої години..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись песни в исполнении украинских героев опубликована в соцсети.

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24 августа 2018 года адаптированный к современным украинским условиям вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко Дню Независимости Украины. Также здесь впервые было официально использовано приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

Инициаторами создания для украинского войска строевой песни на основе текста Олеся Бабия стали украинские музыканты Олег Скрипка (лидер группы "Вопли Видоплясова") и Иван Леньо (Kozak System). Сделали они это вместе с другими украинскими исполнителями-патриотами - Сашей Положинским ("Тартак"), Фомой ("Мандры"), Тарасом Компаниченко ("Хорея Казацкая"), Фаготом ("ТНМК"), Сергеем Василюком ("Тень Солнца") и Тарасом Чубаем ("Плач Еремии").

Песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому. В 1932 году "Зродились ми великої години..." утверждена гимном Украинских националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.

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