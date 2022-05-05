Оккупанты миной уничтожили дом "бабушки с красным флагом", которой в России ставят памятники. ВИДЕО
Бабушка из российских соцсетей, вышедшая в "украинские каратели" с красным флагом, проживает под Харьковом. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и мужа чуть не убила русская армия. Оккупанты уничтожили дом, украинские военные помогли ей эвакуироваться.
Об этом в фейсбуке сообщил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
"С месяц тому по российским соцсеточкам разлетелось видео, на котором бабушка вышла к "украинским карателям" с красным флагом. А они ей дали гуманитарку и бессердечно по тому флагу потоптались.
В России из этой бабушки сделали символ. Появилась информация, что она из Дмитриевки Киевской области. Появилась информация, что ее чудом из-под носа украинских карателей выкрал сын и вывез в Россию (назывался даже, прости небо, Барнаул). Появились муралы с изображением бабушки. Появились люди, посаженные на осквернение муралов с изображением бабушки. Появились памятники бабушке. Были снесены памятники бабушке, потому что люди на них карабкались. Сегодня утром чудовищный памятник бабушке поставили в оккупированной части Мариуполя!
И знаете что? Мы нашли эту бабушку. Вернее, я нашел солдата, который был на том видео, а Дмитрий Галко к ним съездил. И знаете что?
Как обычно, правды в российской мифологии меньше, чем мяса в российской колбасе. Бабушка существует. Ее зовут Анна Ивановна. Но дело было не на Киевщине, а на околицах Харькова. И никакой сын не вывозил ее ни в какой Барнаул, именно поэтому вы не увидите ее на российском телевидении. С солдатом с видео у них установились дружеские отношения, потому что он еще месяц таскал им гуманитарку. А потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина", - написал Трегубов.
В разговоре с журналистом бабушка клянет, на чем стоит мир, и Россию, и свою популярность, которая стоила ей дома, в котором она жизнь прожила.
"А украинцы о бабушке продолжают заботиться. Потому что бабушка хоть и запуталась, но наша. Да и сориентировалась уже – Россия сделала для этого все, что могла", - отмечает Трегубов.
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Натуральний кацап. Я б не здивувався, шо він у лаптях...
Символическое название. Бог в помощь.
Важливий не вік, а усвідомлення реалій, якого в наших молодих не більше, ніж в тієї бабусі.
Надеешься, что ребята с сильным мозгом смогут повторить?
згадайте розмову кацапів де орк говорить самці це бєлгород обстрілюють наші щоб спровокувати посилення війни, а не українці , а вона а добре тоді мені легше якщо наші
їх тільки могила може змінити
Неа - ********...
поэтому и ставят везде памятники этой бабке, чувствуют: это путину.
и выходит :
путин - это злобный скрюченный трусливый болезный старикашка, прячущийся в бункере и отдающий приказы бомбить мирных жителей и их детей
а мы как тот Кот - гордый, сильный, полный чувства собственного достоинства, переживший те самые бомбардировки и ракетные расстрелы
ПЕРЕДАЙТЕ ЦЕ ВЕРЕЩУЧЦІ ТА РОЗТИРАЖУЙТЕ ЦЕ У ЗМІ. НАВРЯД ЧИ КАЦАПИ ЗМОЖУТЬ ВІДМОВИТИ БЕЗ РЕПУТАЦІЙНИХ ВТРАТ.