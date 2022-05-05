Оккупанты миной уничтожили дом "бабушки с красным флагом", которой в России ставят памятники. ВИДЕО

Бабушка из российских соцсетей, вышедшая в "украинские каратели" с красным флагом, проживает под Харьковом. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и мужа чуть не убила русская армия. Оккупанты уничтожили дом, украинские военные помогли ей эвакуироваться.

Об этом в фейсбуке сообщил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"С месяц тому по российским соцсеточкам разлетелось видео, на котором бабушка вышла к "украинским карателям" с красным флагом. А они ей дали гуманитарку и бессердечно по тому флагу потоптались.

В России из этой бабушки сделали символ. Появилась информация, что она из Дмитриевки Киевской области. Появилась информация, что ее чудом из-под носа украинских карателей выкрал сын и вывез в Россию (назывался даже, прости небо, Барнаул). Появились муралы с изображением бабушки. Появились люди, посаженные на осквернение муралов с изображением бабушки. Появились памятники бабушке. Были снесены памятники бабушке, потому что люди на них карабкались. Сегодня утром чудовищный памятник бабушке поставили в оккупированной части Мариуполя!

И знаете что? Мы нашли эту бабушку. Вернее, я нашел солдата, который был на том видео, а Дмитрий Галко к ним съездил. И знаете что?

Как обычно, правды в российской мифологии меньше, чем мяса в российской колбасе. Бабушка существует. Ее зовут Анна Ивановна. Но дело было не на Киевщине, а на околицах Харькова. И никакой сын не вывозил ее ни в какой Барнаул, именно поэтому вы не увидите ее на российском телевидении. С солдатом с видео у них установились дружеские отношения, потому что он еще месяц таскал им гуманитарку. А потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина", - написал Трегубов.

В разговоре с журналистом бабушка клянет, на чем стоит мир, и Россию, и свою популярность, которая стоила ей дома, в котором она жизнь прожила.

"А украинцы о бабушке продолжают заботиться. Потому что бабушка хоть и запуталась, но наша. Да и сориентировалась уже – Россия сделала для этого все, что могла", - отмечает Трегубов.