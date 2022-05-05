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Оккупанты миной уничтожили дом "бабушки с красным флагом", которой в России ставят памятники. ВИДЕО

Бабушка из российских соцсетей, вышедшая в "украинские каратели" с красным флагом, проживает под Харьковом. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и мужа чуть не убила русская армия. Оккупанты уничтожили дом, украинские военные помогли ей эвакуироваться.

Об этом в фейсбуке сообщил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"С месяц тому по российским соцсеточкам разлетелось видео, на котором бабушка вышла к "украинским карателям" с красным флагом. А они ей дали гуманитарку и бессердечно по тому флагу потоптались.

В России из этой бабушки сделали символ. Появилась информация, что она из Дмитриевки Киевской области. Появилась информация, что ее чудом из-под носа украинских карателей выкрал сын и вывез в Россию (назывался даже, прости небо, Барнаул). Появились муралы с изображением бабушки. Появились люди, посаженные на осквернение муралов с изображением бабушки. Появились памятники бабушке. Были снесены памятники бабушке, потому что люди на них карабкались. Сегодня утром чудовищный памятник бабушке поставили в оккупированной части Мариуполя!

И знаете что? Мы нашли эту бабушку. Вернее, я нашел солдата, который был на том видео, а Дмитрий Галко к ним съездил. И знаете что?

Как обычно, правды в российской мифологии меньше, чем мяса в российской колбасе. Бабушка существует. Ее зовут Анна Ивановна. Но дело было не на Киевщине, а на околицах Харькова. И никакой сын не вывозил ее ни в какой Барнаул, именно поэтому вы не увидите ее на российском телевидении. С солдатом с видео у них установились дружеские отношения, потому что он еще месяц таскал им гуманитарку. А потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина", - написал Трегубов.

В разговоре с журналистом бабушка клянет, на чем стоит мир, и Россию, и свою популярность, которая стоила ей дома, в котором она жизнь прожила.

"А украинцы о бабушке продолжают заботиться. Потому что бабушка хоть и запуталась, но наша. Да и сориентировалась уже – Россия сделала для этого все, что могла", - отмечает Трегубов.

пропаганда (3693) флаг (938) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+41
"Сами не жили и вам не дадим ! " - на вид самые что ни есть "ивановы"...
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05.05.2022 17:24
+40
Бабуля все по чеснаку. За красный стяг - дом. Хороший обмен. Хоть на старости лет может мозги появяться. Хотя надежды мало.
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05.05.2022 17:24
+25
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05.05.2022 17:32
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Гюльчатай, открой личико!
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05.05.2022 17:22 Ответить
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05.05.2022 17:24 Ответить
Воял поди скульптор Кото...ба крымского. Узнаю руку мастера
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05.05.2022 17:27 Ответить
😁😂
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05.05.2022 20:47 Ответить
А за що в пыонерки 2 медальки?
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05.05.2022 17:51 Ответить
Новий "Гітлерюгенд" - "Юнармія" Їм за самий вступ туди вже нагороджують! У нацистів теж таке було - тільки їм переважно за успіхи в спорті і " суспільнокорисній діяльності" давали Наприклад за стукачество в гестапо на євреїв Чи ти сумніваєшся що ці "пионерки" подібним не займаються? Під Києвом один сімнадцятилітній водив кацапів і вказував на колишніх АТОвців - тепер сидить під слідством - за держзраду!
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05.05.2022 18:06 Ответить
За взятие
Чего и за что догодайтесь
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05.05.2022 18:07 Ответить
Товарищ Израитель как на похоронах
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05.05.2022 17:25 Ответить
Якби ви не написали про Ізраітєля, я б і не здогадався, що то Кіндерсюрприз-Кірієнко. )))
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05.05.2022 22:40 Ответить
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05.05.2022 17:23 Ответить
Бо їм пофіг на бабусю і на своїх ветеранів, в них лише звіряча ненависть до Українів.
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05.05.2022 17:24 Ответить
Как это пофиг? Они чудно бы бабку как живой щит использовали, а потом мумию таскали.
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05.05.2022 17:28 Ответить
Бабуля все по чеснаку. За красный стяг - дом. Хороший обмен. Хоть на старости лет может мозги появяться. Хотя надежды мало.
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05.05.2022 17:24 Ответить
Дєд вобщє якийсь викопний, - як гамно мамонта.
Натуральний кацап. Я б не здивувався, шо він у лаптях...

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05.05.2022 22:46 Ответить
"Сами не жили и вам не дадим ! " - на вид самые что ни есть "ивановы"...
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05.05.2022 17:24 Ответить
ну до бабці старої вже претензій не може бути, тут молоді виродки на кожному розі слава рабсії оруть, чи пошепки... а їм *підозри видають* замість кулі в скроню
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05.05.2022 17:25 Ответить
Етнічні росіяни , етнвчний українець ніколи таке кричати не буде так , що все закономірно
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05.05.2022 17:35 Ответить
Як же ти помиляєшся. Українець-це самоідентифікація,кацап -це діагноз. І етнічне походження тут ніякої ролі не грає. Було б набагато простіше,якби це було не так.
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05.05.2022 19:32 Ответить
бапця сама розуміє шо вона прєдатєль
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05.05.2022 17:28 Ответить
Русские оккупанты попали в окружение в селе Русские Тишки в Харьковской области. Мост связывающий их с основными силами взорван.
Символическое название. Бог в помощь.
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05.05.2022 17:28 Ответить
теперь будет"Русские Тушки"

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05.05.2022 17:34 Ответить
Русские кишки! 💤
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05.05.2022 17:36 Ответить
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05.05.2022 18:22 Ответить
Будут русские кишки
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05.05.2022 17:36 Ответить
Давно говорю,что при выходе на пенсию надо запретить голосовать. Старость- не радость. В 65 мозг слабее чем в 17. Тем не менее до 18 голосовать не дают. В основном из-за совковых старперов в конечном итоге теперь война.
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05.05.2022 17:29 Ответить
Дорогу діджиталізаторам! Вони точно і швидко виведуть неньку на друге коло олігархічного болота за гроші плана "Маршала".
Важливий не вік, а усвідомлення реалій, якого в наших молодих не більше, ніж в тієї бабусі.
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05.05.2022 17:37 Ответить
Хорошее дело! Пройдёт 20-40 лет и нашим героям запретят голосовать? Спасибо, не над
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05.05.2022 17:51 Ответить
Твои 18-ти+ летние с сильным мозгом, в большинстве своем, по приколу, проголосовали за Зе.
Надеешься, что ребята с сильным мозгом смогут повторить?
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05.05.2022 17:53 Ответить
Чогось Хорст Вессель згадався.
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05.05.2022 17:30 Ответить
Карма накрыла каргу
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05.05.2022 17:31 Ответить
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05.05.2022 17:32 Ответить
"в нас" намалювали якусь удмуртку-азіатку, хоча на фото-прообразі була європейська дівчина
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05.05.2022 18:18 Ответить
Якщо вона етнічна росіянка це все марно вона не зміниться навіть не тіште себе ілюзіями.

згадайте розмову кацапів де орк говорить самці це бєлгород обстрілюють наші щоб спровокувати посилення війни, а не українці , а вона а добре тоді мені легше якщо наші

їх тільки могила може змінити
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05.05.2022 17:32 Ответить
Дед ее из труселей крест достал! Он так когда-нибудь дернет что-то из труселей и окажется в руках не крест, а его хрен оторванный!
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05.05.2022 17:35 Ответить
Дівчисько зліво все в мендалях. Якась заслужена з путінюгенду.
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05.05.2022 17:38 Ответить
Ироничненько?
Неа - ********...
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05.05.2022 17:41 Ответить
Кацапи це зіпсований матеріал. На утилізацію.
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05.05.2022 17:46 Ответить
А чому не пишуть про її чловіка??? Там такий угарний персонаж! Очевидно схиблений на православ'ї - хрестом відганяв ЗСУ-шників, називав їх чортами і і бажав їм потрапити до пекла.
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05.05.2022 17:47 Ответить
Краще б Азовців думали як спасти, а не вижившу з розуму бабу. Для свинособак вона вже як панфіловці, навіть якщо зараз щось інше покажуть, нічого це не змінить.
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05.05.2022 18:04 Ответить
Дебільні бабусі, дебільні кацапи
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05.05.2022 18:05 Ответить
***** - это и есть та старуха с красным флагом... отжила свое, но костлявой рукой тащит всех вокруг в свое прошлое, гнусное и унылое, с фальшивыми флагами и ненавистью ко всему молодому, живому.
поэтому и ставят везде памятники этой бабке, чувствуют: это путину.
и выходит :
путин - это злобный скрюченный трусливый болезный старикашка, прячущийся в бункере и отдающий приказы бомбить мирных жителей и их детей
а мы как тот Кот - гордый, сильный, полный чувства собственного достоинства, переживший те самые бомбардировки и ракетные расстрелы

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05.05.2022 18:09 Ответить
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05.05.2022 18:14 Ответить
В цьому і є суть денацифікації, що проводять кацапи. Ця бабуся була червоною нацисткою, а тепер - стала за Україну.
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05.05.2022 18:10 Ответить
Так в самом деле всё было наоборот. Но это российская пропаганда, там своя с колен логика. Получается что вся Россия - один большой карго-культ.
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05.05.2022 18:19 Ответить
https://youtu.be/OVGRZXw6WWY
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05.05.2022 18:20 Ответить
Не дав Бог розуму бабі в молодості, не добавить і в старості.
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05.05.2022 18:26 Ответить
Ця бабуся дуже хитра і "заплуталась" вже давно, зустрічаючи окупантів і не ждала, що то прийдуть наші та ще й продуктами, а тепер безсовісно бреше, що мала на увазі. Хоч вона і в похилому віці, але це все противно, для чого її виправдувати, така сама колаборантка,як і ще їй подібні.
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05.05.2022 18:26 Ответить
Главное фотку с флагом сделали, бабуля свободна.
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05.05.2022 19:07 Ответить
Є ГАРНА ПРОПОЗИЦІЯ !!! ОБМІНЯТИ БАБЦЮ НА ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ ТА ЦИВІЛЬНИХ З АЗОВСТАЛІ !
ПЕРЕДАЙТЕ ЦЕ ВЕРЕЩУЧЦІ ТА РОЗТИРАЖУЙТЕ ЦЕ У ЗМІ. НАВРЯД ЧИ КАЦАПИ ЗМОЖУТЬ ВІДМОВИТИ БЕЗ РЕПУТАЦІЙНИХ ВТРАТ.
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05.05.2022 19:44 Ответить
На тому першому відео, з якого все почалося, де дід був з хрестом на причинному місці, він виглядав здоровішим за бабцю. А зараз геть поганий. Зате бабці розвидняється. В їхньому господарстві лише собаки нормальні.
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05.05.2022 19:53 Ответить
вот может и Хйла попустит когда ему на бункер пару ракет кинуть? мозги то вправляются оказывается в старости.
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05.05.2022 20:00 Ответить
ДА ОНИ ЧЕРТИ, ДЕМОНЫ... ЗАЧЕМ ВЫ ВРЕМЯ ТРАТИТЕ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ !!!??? ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!! ВОТ НА ЧТО ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО ТРАТИТЬ !!!
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05.05.2022 22:28 Ответить
 
 