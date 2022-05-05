Медики, волонтеры и военные протестуют против увольнения начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ВИДЕО

Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Пысанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.

Об этом сообщили работники госпиталя, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 69 день полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Враг находится на пороге. Запорожский военный госпиталь является прифронтовым, поэтому мы принимаем раненых и больных с линии фронта. Мы просим не трогать руководителя нашего госпиталя в это сложное для нашей страны время и дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым Героям защитникам Украины", - сообщили работники.

4 мая, во время собрания общественности Запорожья, медики, волонтеры и жители Запорожья высказались против увольнения Виктора Пысанко.

Депутат Запорожского горсовета Александр Кобзарюк, который является военнослужащим и проходит лечение в госпитале, заявил, что оккупанты находятся на расстоянии 45 км от Запорожья и ситуация с освобождением командира военного госпиталя является негативной.

"Неужели сейчас это нужно делать? Давайте подождем до конца войны, а потом будем выяснять кто прав, а кто нет", - подчеркнул он.

Работники просят в такое сложное время дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым защитникам Украины.

Нардеп 8-го созыва Оксана Корчинская заявила, что при Викторе Пысанке в госпиталь клиники напрямую передали оборудование более чем на 35 млн грн. А военным частям, защищающим Запорожье, через госпиталь поступило медицинское имущество и тактическую медицину на 15 млн грн. При том что Командование медицинских сил передало лекарственных средств и медицинского имущества на 400 тыс. грн.

Корчинская также подчеркнула, что Виктор Писанко организовал передачу 20 реанимобилей всем подразделениям Теробороны Запорожья

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