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Новости Видео Война
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Медики, волонтеры и военные протестуют против увольнения начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ВИДЕО

Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Пысанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.

Об этом сообщили работники госпиталя, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 69 день полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Враг находится на пороге. Запорожский военный госпиталь является прифронтовым, поэтому мы принимаем раненых и больных с линии фронта. Мы просим не трогать руководителя нашего госпиталя в это сложное для нашей страны время и дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым Героям защитникам Украины", - сообщили работники.

4 мая, во время собрания общественности Запорожья, медики, волонтеры и жители Запорожья высказались против увольнения Виктора Пысанко.

Депутат Запорожского горсовета Александр Кобзарюк, который является военнослужащим и проходит лечение в госпитале, заявил, что оккупанты находятся на расстоянии 45 км от Запорожья и ситуация с освобождением командира военного госпиталя является негативной.

"Неужели сейчас это нужно делать? Давайте подождем до конца войны, а потом будем выяснять кто прав, а кто нет", - подчеркнул он.

Работники просят в такое сложное время дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым защитникам Украины.

Нардеп 8-го созыва Оксана Корчинская заявила, что при Викторе Пысанке в госпиталь клиники напрямую передали оборудование более чем на 35 млн грн. А военным частям, защищающим Запорожье, через госпиталь поступило медицинское имущество и тактическую медицину на 15 млн грн. При том что Командование медицинских сил передало лекарственных средств и медицинского имущества на 400 тыс. грн.

Корчинская также подчеркнула, что Виктор Писанко организовал передачу 20 реанимобилей всем подразделениям Теробороны Запорожья

Читайте: Не пишите об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации. Вчера блогер сообщил о деоккупации Русской Лозовой и там началось обострение, имеем 6 раненых, - Маляр

Запорожье (2676) увольнение (2685)


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https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 21 год ·

Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.

Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…

https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.

70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.

Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.

Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.

Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.

Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.

Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
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05.05.2022 19:29
+34
Значить не "свій".
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05.05.2022 19:28
+33
Вова хоче в ростов?
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05.05.2022 19:32
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Правила форума Совет форумчан
Значить не "свій".
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05.05.2022 19:28 Ответить
Резюме: Не дав тирити допомогу зеленим.
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05.05.2022 20:28 Ответить
Проклятый д'ерьмак и сюда свои мохнатые лапы засунул !‼️ПОРА разобраться с ВРАГОМ в СЕРДЦЕ Украины ! Совсем ох#eли на раненых Героях наживаться ‼️ "ПРИСЛУГИ "***** Вы сдали Юг Херсон и Мариуполь !Нет никакого прощения вам и МЕГАВОРЮГЕ НА КРОВИ Каломою
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05.05.2022 20:37 Ответить
‼️‼️‼️❣️❣️❣️Кровью РАНЕНЫХ ГЕРОЕВ НЕНАЖРУТСЯ МРАЗИ ПРИ КОРЫТЕ
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05.05.2022 20:46 Ответить
А где зрада-то? Человека снали с руководства 100 коек, хотят использовать в управлении 400-ми койками (в соответствии с приказом). Где зрада?
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05.05.2022 21:46 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 21 год ·

Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.

Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…

https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.

70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.

Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.

Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.

Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.

Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.

Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
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05.05.2022 19:29 Ответить
скажи мені хто твій друг, і скажу хто ти
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05.05.2022 20:00 Ответить
Всю трольню підняли по тривозі, щоб позбутися Залужного?
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05.05.2022 20:13 Ответить
Залужний військовий, НЕ політик, НЕ дуполиз. Дерьмак підліз до нього, щоб зіпсувати репутацію. Щоб кацапи та корисні ідіоти розігнали зрадоньку, і Бубочка, на вимогу нарІду позбувся ефективного воєначальника.
А той, хто розмінував південь України, хомчак, десь відпочиває. На чию вимогу він провів розміновування, не важко здогадатися.
Так що, йдіть вслеД за гусскім воєнним корабльом, тоффаріщь.
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05.05.2022 20:11 Ответить
А ***** ПОСТИТИ В КОМЕНТІ ВСЮ СТАТТЮ?
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07.05.2022 06:29 Ответить
Вова хоче в ростов?
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05.05.2022 19:32 Ответить
Здається хтось наперемовлял ще й здачу Запоріжжя... стамбул рулить
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05.05.2022 19:39 Ответить
А причина звільнення???
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05.05.2022 19:43 Ответить
Причина, похоже, такая: "при Віктору Писанку в госпіталь клініки напряму передали обладнання більше ніж на 35 млн грн. А військовим частинам, які захищають Запоріжжя, через госпіталь надійшло медичного майна та тактичної медицини на 15 млн грн. При тому, що Командування медичних сил передало лікарських засобів і медичного майна на 400 тис. грн. Джерело:
Сколько майна прошло мимо рук "своих людей"! Как это можно стерпеть!
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05.05.2022 19:55 Ответить
Читаю і чесно кажучи в аху...
Я не знаю суть проблеми, але відчуваю знайомі нотки "...а-а-а, Залужний не захистив"!!!
Тобто ми, група людей, вважаємо, що щось повинно бути так а не інакше, і все! Хто проти нашої думки, той ворог України!
Не більше курва і не менше.
Це як хрестоносці рубали голови арабам і євреям з молитвою і вірою, що вони роблять це в ім'я боже.
Хтось чув, що таке сфера компетенції.
Може Залужний, ще буде третейським суддею в "розборках" між прибиральницями госпіталю?
Вже кому, кому, а Залужному є чим зайнятися. І всі бачать, що він не сидить без діла.
Є керівник медицинської служби ЗСУ, тож починати потрібно саме з нього.
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05.05.2022 19:46 Ответить
Ти прочитав «медики, військові та волонтери протестують»?!
А генеральша-за?!
Це та сама генеральша, яка сказала «нєт» на самому початку війни поставкам броньованих «швидких» за рахунок спонсора!
Так шо тепер, копита к чєрєпу?
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05.05.2022 19:57 Ответить
Он и уволил ,без объяснений ,также ,как без объяснений по требованию ОП дерьмачья закрыли УКРАИНСКИЕ ЛУЧШИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ -СПРЕССО ПРЯМИЙ , Пятий ! Это беспредел,как у ****************** "ПРИСЛУГ" Кремля мегаворье и предатели‼️‼️‼️
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05.05.2022 20:43 Ответить
Я тоже в шоке. Никто не читает приказ, все рассказывают как Залужному и руководителю мед служби организовывать работу, кого куда назначать, откуда снимать.
В соответствии с приказом, на Писанка есть планы, для этого его и резервируют. Вообще если почитать приказ, то это больше похоже на повышение...
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05.05.2022 21:43 Ответить
Можно пригрозить, что врачи не выйдут на работу, если сменят руководство, и действительно не выйти в случае чего.
Одним словом нахальством на нахальство.
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05.05.2022 20:15 Ответить
Вони військові!
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06.05.2022 06:55 Ответить
Це просто жах! Те що не під силу ворогу зможе корупція, а вона тут з якогось боку стоїть!
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05.05.2022 20:21 Ответить
зільоні рукавадітєлі взялися за медицину...херовий признак ...
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05.05.2022 20:24 Ответить
У Коломойських з'явився родич-кум-брат-сват, якого требампристроїти?
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05.05.2022 20:33 Ответить
Тих, хто уміє організовувати роботу, людей та дає результат не можна чіпати в жодному разі. Це не державна позиція
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05.05.2022 21:00 Ответить
К ЧЕМУ СЕЙЧАС ДРЯЗГИ? СВОЕГО ДВИГАЮТ?
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05.05.2022 21:12 Ответить
вже хтось разхітуе лодку!
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05.05.2022 21:23 Ответить
А в чем зрада-то? Приказ вполне нормальный и адекватный. Есть план, согластно которому Виктор Писанка нужен для выполнения других задач. В чем трагедия?
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05.05.2022 21:38 Ответить
Деньги глаза залили. Разве не понятно
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05.05.2022 23:42 Ответить
ПОВЕРНІТЬ ВІКТОРА ПИСАНКУ !!!
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06.05.2022 18:39 Ответить
Зе влада знову працює на Кремль.
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07.05.2022 01:04 Ответить
 
 