Медики, волонтеры и военные протестуют против увольнения начальника Запорожского военного госпиталя Писанко. ВИДЕО
Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об освобождении от должности и.о. командира Запорожского военного госпиталя Виктора Пысанко. В то же время, работники заведения, волонтеры, пациенты госпиталя выступили против этого решения.
Об этом сообщили работники госпиталя, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается 69 день полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Враг находится на пороге. Запорожский военный госпиталь является прифронтовым, поэтому мы принимаем раненых и больных с линии фронта. Мы просим не трогать руководителя нашего госпиталя в это сложное для нашей страны время и дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым Героям защитникам Украины", - сообщили работники.
4 мая, во время собрания общественности Запорожья, медики, волонтеры и жители Запорожья высказались против увольнения Виктора Пысанко.
Депутат Запорожского горсовета Александр Кобзарюк, который является военнослужащим и проходит лечение в госпитале, заявил, что оккупанты находятся на расстоянии 45 км от Запорожья и ситуация с освобождением командира военного госпиталя является негативной.
"Неужели сейчас это нужно делать? Давайте подождем до конца войны, а потом будем выяснять кто прав, а кто нет", - подчеркнул он.
Работники просят в такое сложное время дать возможность нормально работать и оказывать помощь раненым защитникам Украины.
Нардеп 8-го созыва Оксана Корчинская заявила, что при Викторе Пысанке в госпиталь клиники напрямую передали оборудование более чем на 35 млн грн. А военным частям, защищающим Запорожье, через госпиталь поступило медицинское имущество и тактическую медицину на 15 млн грн. При том что Командование медицинских сил передало лекарственных средств и медицинского имущества на 400 тыс. грн.
Корчинская также подчеркнула, что Виктор Писанко организовал передачу 20 реанимобилей всем подразделениям Теробороны Запорожья
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Сьогодні медперсонал і волонтери https://www.facebook.com/hospitalzp?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Запорізький Військовий Госпіталь / Zaporizhzhia Military Hospital піднялися за свого керівника https://www.facebook.com/ViktorPysanko?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Viktor Pysanko - талановитого організатора, патріота й фанатика справи порятунку поранених.
Наказом ТВО командувача медичних сил за командою бригадної генеральши Остащенко підполковника Писанку було звільнено з посади з метою зруйнувати всю створену ним і соратниками систему порятунку поранених…
https://www.facebook.com/CinCAFU?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine https://www.facebook.com/vzaluznyj?__cft__[0]=AZX2MLOSqYLy1JW01h56JbNwHOquvuG7CQUVskXsCtWb95KTgzjS0TrynPjZlAtFTtg_2oLsHqJ_DlooTxmNWUGa2FRL2t_N-xdJJp7FWT4ggCpMJjnXwCsQz1kPi3IfxTbC0BMCBdnETouMQ9TCNM__&__tn__=-]K-R Валерій Залужний (який піддався нашіптуванням негідників та ідіотів) поки не захистив одного з кращих молодих медичних координаторів.
70 лікарів влаштували прес-конференцію під брамою Запорізького шпиталю. Їй намагалася перешкодити військова служба правопорядку, на лікарів стрибала поліція, навіть СБУ.
Преса перелякалася, але не лікарі. Бо військові лікарі щодня й щоночі бачать смерть, вони не бояться мусорів і бюрократів.
Військові лікарі є сміливими й вільними людьми. А журналісти - переважно холуї й боягузи - жодного репортажу з цієї прес-конференції.
Ми пишаємося нашими Збройними силами, але, як в кожній великій організації, там багато негараздів. Їх треба висвітлювати, звісно, окрім тих випадків, коли таке висвітлення допомагає ворогу.
Максим Ситайло правильно нагадує: під час Кримської війни в московицький армії був такий рівень секретності, що навіть державне керівництво не здогадувалося що там не так.
Натомість, при арміях коаліції працювала преса, одразу висвітлювала помилки й недоліки. Командування було змушене швидко реагувати. Коаліція війну виграла, в тому числі завдяки громадському контролю.
А той, хто розмінував південь України, хомчак, десь відпочиває. На чию вимогу він провів розміновування, не важко здогадатися.
Так що, йдіть вслеД за гусскім воєнним корабльом, тоффаріщь.
Сколько майна прошло мимо рук "своих людей"! Как это можно стерпеть!
Я не знаю суть проблеми, але відчуваю знайомі нотки "...а-а-а, Залужний не захистив"!!!
Тобто ми, група людей, вважаємо, що щось повинно бути так а не інакше, і все! Хто проти нашої думки, той ворог України!
Не більше курва і не менше.
Це як хрестоносці рубали голови арабам і євреям з молитвою і вірою, що вони роблять це в ім'я боже.
Хтось чув, що таке сфера компетенції.
Може Залужний, ще буде третейським суддею в "розборках" між прибиральницями госпіталю?
Вже кому, кому, а Залужному є чим зайнятися. І всі бачать, що він не сидить без діла.
Є керівник медицинської служби ЗСУ, тож починати потрібно саме з нього.
А генеральша-за?!
Це та сама генеральша, яка сказала «нєт» на самому початку війни поставкам броньованих «швидких» за рахунок спонсора!
Так шо тепер, копита к чєрєпу?
В соответствии с приказом, на Писанка есть планы, для этого его и резервируют. Вообще если почитать приказ, то это больше похоже на повышение...
Одним словом нахальством на нахальство.