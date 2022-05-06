Если бы все в мире были такими же смелыми, как Украина и Великобритания, мы бы уже покончили с этой войной, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к двум сильным народам: народу Украины и народу Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+41 Сергій Білий
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+37 джонни браво
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+34 Yakov Yakov
показать весь комментарий06.05.2022 00:05 Ответить Ссылка
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Вони мусять його терпіти заради України і українців - наразі немає способу ьезболісно його поміняти.
Тільки б знову 73% не вилізло. На жаль це дуже вірогідно.
Во время войны менять его не целесообразно. Это будет не адекватно воспринято миром.
Это огромная проблема, т.к. его деятельность ... как бы это помягче сказать ... тормозит нашу победу.
Но есть еще одна огромная проблема: На КОГО его менять? 3 месяца войны не выявили ни одного нового государственного лидера.
Конечно, война только началась, и возможно такой лидер и появится, но пока "на манеже всё те же".
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4028383787248267?__cft__[0]=AZU0XIOSW_3EjJ-iDiR73b0dVXL6Ky6byJy4uKSQfpTsbCC8Gv4Djbqt3u6sTD8wz8XHk3Rjfi8ZgCkYvwc6nHBEtOc9cVXwCIHjUrXQLWdIndtUpAWJ_GC32alx6lECV90Kljq0uIzKtQKti57AxgCIsunZSX8I1ot_FhrKvCK9Kf7AqiS-qQgets3IO9sgUrY&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мая 2021 г. ·
Ну і невтішний підсумок зустрічі Держсекретаря з нашим найвеличнішим - той в очі Блінкену та Нуланд розповів, що до його президенства ніяких реформ не було.
А те, що 5 років до "кінця епохі" реформами в Україні якраз опікувалася команда на чолі з Байденом, до якої входили сьогоднішні представники президента США - цьому мега-дипломату було невідомо.
Тобто "чувак" знову зіграв Голобородька, але вже не перед лопоухим електоратом, а перед зубрами світової політики, які прекрасно знають, що було до 2019, і що коїться зараз.
Зокрема з " Нафтогазом", про який Зеленський замість відповіді на питання ВВС щось промукав як корова в руках Савченко.
"Він сказав, що ти хріново працював, Джо", - скаже Блінкен Байдену.
"Краще старайся, а то він тебе звільнить через стадіон, або посадить через на 100% свого прокурора", - додасть Нуланд.
У нас гібрід йуного Лукашенка з пізнім Брєжнєвим, підтримуваний частиною упоротого населення, шановні співгромадяни - і це сьогодні на власні очі побачили американці.
Та всі давно побачили, тільки народу наче повилазило.
Ну, ще 500 днєй, з богом.
У него весеннее обострение, точно вам говорю...
2 ч. ·
Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.