РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12970 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 068 36

Если бы все в мире были такими же смелыми, как Украина и Великобритания, мы бы уже покончили с этой войной, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к двум сильным народам: народу Украины и народу Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Победа Украины несомненна для всех адекватных людей в мире, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5022) Зеленский Владимир (20826)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Якби ти, Осел Оманський, працював на інтереси безпеки України а не інтереси власних кишеніь якби не заглядав в очі %уйла, стараючись не побачити там війни, а дослухався би до патріотів, політиків з досвідом, в тому числі - і до іноземних, якби не бикував, нелох, перед військовими, а мав би до них повагу - до цього б взагалі не дійшло!
показать весь комментарий
06.05.2022 00:04 Ответить
+37
Просто геній дипломатії, в Америці мабуть розуміють що воно розумово неповноцінне тому не звертають уваги на його брєд
показать весь комментарий
06.05.2022 00:02 Ответить
+34
мало в світі знайдеться країн, в яких в офісі президента працювали б такі зрадники і довбойоби, як дєрьмак, агрохломідія, пібздоляк, люся, татаров, кулєба.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто геній дипломатії, в Америці мабуть розуміють що воно розумово неповноцінне тому не звертають уваги на його брєд
показать весь комментарий
06.05.2022 00:02 Ответить
мабуть...а як інакше якщо на заяву що зараз вас будуть бити бачуть реакцію - не портіть мені шашлики...поляк, як наступного разу приїде міг би тому генію дипломатії стусанів надавати
показать весь комментарий
06.05.2022 00:06 Ответить
Я про це писав ще два місяці назад.
Вони мусять його терпіти заради України і українців - наразі немає способу ьезболісно його поміняти.
Тільки б знову 73% не вилізло. На жаль це дуже вірогідно.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:16 Ответить
Зеленский кто угодно, но НЕ президент, который необходим Украине. Это очевидно.
Во время войны менять его не целесообразно. Это будет не адекватно воспринято миром.
Это огромная проблема, т.к. его деятельность ... как бы это помягче сказать ... тормозит нашу победу.
Но есть еще одна огромная проблема: На КОГО его менять? 3 месяца войны не выявили ни одного нового государственного лидера.
Конечно, война только началась, и возможно такой лидер и появится, но пока "на манеже всё те же".
показать весь комментарий
06.05.2022 08:18 Ответить
Команда зеленського робить все можливе щоб новий лідер не з'явився,по всіх каналах - зеленський,арахамія, подоляк ,єрмак арестович та інші.Інформаційне поле зачищене.Скоріш за все, 73% населення,яке необтяжене інтелектом,знов проголосує за зеленського.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:23 Ответить
Залужный? Или кто-то из военных...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:10 Ответить
по больше "боневтiков" и победа в кармане ..
показать весь комментарий
06.05.2022 00:45 Ответить
Це приниження всіх партнерів. А що, фіни не сміливі, віддаючи в таких умовах нам зброю? А поляки, маючи підбрющщя окупованого кьонінсбергу з ядерними ракетами? А країни Балтії найбільше за всіх у відсотках віддавши нам зброю? А японці? Так не можна казати, тобі ж у березні писали класні тексти, що трапилося? Не роз'єднуй, а зшивай весь цивілізований світ, дякуй всім від щирого серця за кожен цент і їхню сльозинку за наш біль.
показать весь комментарий
06.05.2022 08:00 Ответить
100% .
показать весь комментарий
06.05.2022 00:02 Ответить
Найвеличніший лідор **********. А шо?
показать весь комментарий
06.05.2022 00:03 Ответить
суфлеХеррой прямо...
показать весь комментарий
06.05.2022 00:23 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZU0XIOSW_3EjJ-iDiR73b0dVXL6Ky6byJy4uKSQfpTsbCC8Gv4Djbqt3u6sTD8wz8XHk3Rjfi8ZgCkYvwc6nHBEtOc9cVXwCIHjUrXQLWdIndtUpAWJ_GC32alx6lECV90Kljq0uIzKtQKti57AxgCIsunZSX8I1ot_FhrKvCK9Kf7AqiS-qQgets3IO9sgUrY&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4028383787248267?__cft__[0]=AZU0XIOSW_3EjJ-iDiR73b0dVXL6Ky6byJy4uKSQfpTsbCC8Gv4Djbqt3u6sTD8wz8XHk3Rjfi8ZgCkYvwc6nHBEtOc9cVXwCIHjUrXQLWdIndtUpAWJ_GC32alx6lECV90Kljq0uIzKtQKti57AxgCIsunZSX8I1ot_FhrKvCK9Kf7AqiS-qQgets3IO9sgUrY&__tn__=%2CO%2CP-R 6 мая 2021 г. ·

Ну і невтішний підсумок зустрічі Держсекретаря з нашим найвеличнішим - той в очі Блінкену та Нуланд розповів, що до його президенства ніяких реформ не було.

А те, що 5 років до "кінця епохі" реформами в Україні якраз опікувалася команда на чолі з Байденом, до якої входили сьогоднішні представники президента США - цьому мега-дипломату було невідомо.

Тобто "чувак" знову зіграв Голобородька, але вже не перед лопоухим електоратом, а перед зубрами світової політики, які прекрасно знають, що було до 2019, і що коїться зараз.

Зокрема з " Нафтогазом", про який Зеленський замість відповіді на питання ВВС щось промукав як корова в руках Савченко.

"Він сказав, що ти хріново працював, Джо", - скаже Блінкен Байдену.

"Краще старайся, а то він тебе звільнить через стадіон, або посадить через на 100% свого прокурора", - додасть Нуланд.

У нас гібрід йуного Лукашенка з пізнім Брєжнєвим, підтримуваний частиною упоротого населення, шановні співгромадяни - і це сьогодні на власні очі побачили американці.

Та всі давно побачили, тільки народу наче повилазило.

Ну, ще 500 днєй, з богом.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:05 Ответить
Якби ти, Осел Оманський, працював на інтереси безпеки України а не інтереси власних кишеніь якби не заглядав в очі %уйла, стараючись не побачити там війни, а дослухався би до патріотів, політиків з досвідом, в тому числі - і до іноземних, якби не бикував, нелох, перед військовими, а мав би до них повагу - до цього б взагалі не дійшло!
показать весь комментарий
06.05.2022 00:04 Ответить
Звільнити демченко якби працював на Україну. Розвідка від ворога це нонсенс. Мости також його робота
показать весь комментарий
06.05.2022 00:39 Ответить
мало в світі знайдеться країн, в яких в офісі президента працювали б такі зрадники і довбойоби, як дєрьмак, агрохломідія, пібздоляк, люся, татаров, кулєба.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:05 Ответить
Ну Кулебу я бы со списка убрал: вроде как нормальный дипломат, просто что никак не может глава МЗС выступать против позиции главы державы.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:10 Ответить
Підтримую.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:42 Ответить
Раньше нужно было думать когда американская разведка с ноября кричала что будет война
показать весь комментарий
06.05.2022 00:07 Ответить
фейспалм...яке ж воно як 🍌
показать весь комментарий
06.05.2022 00:07 Ответить
Якби ти у 2014-ом пішов до армії визволяти Крим, як лякав, а не бігав від військомата, то війна закінчилась би ще швидше!
показать весь комментарий
06.05.2022 00:09 Ответить
А если бы еще и президент был бы не мудаком и пиарщиком то вообще было бы зашибись!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 00:10 Ответить
А если бы вообще был президент...
показать весь комментарий
06.05.2022 06:49 Ответить
Ты уже написал, так написал, что теперь весь Запад не знает, как всё это расписать взад.
У него весеннее обострение, точно вам говорю...
показать весь комментарий
06.05.2022 00:13 Ответить
До "найвеличніший" вже можна додати "найсміливіший лідор" .
показать весь комментарий
06.05.2022 00:18 Ответить
Щоденна вечірня рубрика: Боже, яке кончене!
показать весь комментарий
06.05.2022 00:34 Ответить
Якби у нас обрали нормального президента, а не цього *баната, то було б точно краще.
показать весь комментарий
06.05.2022 00:43 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 01:41 Ответить
А якби ще й президент був професійним, а не довбодятлом конченим...
показать весь комментарий
06.05.2022 06:29 Ответить
Каждый народ имеет того президента которого он заслуживает. Проблема нашего народав том , что он очень доверчивый и любое бла бла воспринимает за чистую монету. Ось i маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
06.05.2022 07:20 Ответить
Не бажання нести відповідальність за власне життя і свій вибір, а не довірлевість являється проблемою українців. Більшість українців чекають "манни небесної" і хто їм наобіцяє більше за того і голосують. Це не повязано з довірою, а на пряму повязано з небажанням прикладати зусилля для досягнення особистого успіху. Бо дуже важко жити розуміючи, що в своїх невдачах винен саме ти та прикладати значні зусилля для усунення негативних наслідків своїх рішень. Набагато легше перекласти свою відповідальність на інших: я так пагано живу бо мені не дають, а якби дали то я б зажив. Це гра в яку залюбки грається більшість населення будь якої країни. Крайнощі цієї гри добре видно в московії, коли навіть життя близьких та рідних втрачає ціну в гонитві за повною безвідповідальністю. Європейьким країнам частково вдалося перебороти цю тягу населення, але рецепти в кожної країни були свої.
показать весь комментарий
06.05.2022 07:56 Ответить
Таке враження, що воно вилазить лише ночами і несе хрєнь встані зміненої свідомості, а вдень ховається…
показать весь комментарий
06.05.2022 07:24 Ответить
Если бы ты, Зеля, не был таким наивным, то понял, что Путин купил президентов других стран. Вот именно так это и называется. Купил президентов. В каждой стране в посольстве 150-200 человек напрямую из них 90% сидят с 5000 сим-карт и ведут пропагандисткую деятельность, притом успешно. Бизнесмены куплены, политики-советники куплены. Тебе, Зеля, крупно повезло, что ряд политиков сменился на новых, а США попали с Афганистаном, что теперь пытаются вернуть себе лицо. В 2014-ом году было намного хуже и шанс у Путина завоевать Украину военным путем был 100% без вариантов, ну а Меркель и Оланд конечно бы все приняли. Это подарок, за который надо благодарить судьбу. Что судьба не наказала за Кучму и его распродажу вооружений за копейки в бюджет и миллионы себе в карман, ну и Януковича за уничтожение еще некоторых видов ракет. Могла и должна была наказать по урокам человечества, но дала еще один шанс покончить с коррупцией с помощью исключительных мер борьбы, а именно смертной казни.
показать весь комментарий
06.05.2022 07:33 Ответить
Почему мне так стыдно за этого паяца?? Ну за что нам это бесконечное шапито??? Про смелость говорит человек, который боится выйти к своим людям?? Год прятался от вопросов по Вагнергейту? Если б не эта пародия на президента, уже бы были в Крыму
показать весь комментарий
06.05.2022 08:46 Ответить
Такого тупорилого президента ще не бачив світ. Ну, і нарід під нього саме той
показать весь комментарий
06.05.2022 09:11 Ответить
Воно хворое и конченное!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:11 Ответить
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:12 Ответить
 
 