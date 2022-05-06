РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12968 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 727 27

"Не новейшие технологии и преимущество в вооружении защитили Киев. Это сделали люди, защищавшие свою землю", - комбриг Вдовиченко об обороне столицы. ВИДЕО

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко рассказал о том, как продолжалась оборона Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с рассказом командира бригады, стоявшей на защите столицы, выложил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, каждый сантиметр украинской земли. Наша главная сила - люди. Воюют солдаты и командиры, это, прежде всего, их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им. Горжусь каждым и каждой! В этом видео командир 72 ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого, рассказывает об обороне Киева. Очень важно уже сегодня фиксировать и доносить миру правду об этой войне", - пишет в комментарии к видео Залужный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине. ФОТОрепортаж 21+

Киев (25668) оборона (5231) 72 отдельная механизированная бригада (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
На самом деле спорное утверждение. Тот же Херсон имел очень много патриотов, но без вооружения это не помогло.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:53 Ответить
+18
Все має значення;без допомоги заходу,без новітніх видів озброєння,Україна невстояла б перед навалою орків.Бутусов писав що кацапи просуваються на сході через обмежену кількість *********** для нашої артилерії,саме тому нам почали її передавати західні союзники.Мужність і відвага наших захисників мають дуже велике значення,але це не допоможе без поставок ******** зброї.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:02 Ответить
+15
Немає ні що додати, ні чимось заперечити. Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
06.05.2022 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає ні що додати, ні чимось заперечити. Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
06.05.2022 10:38 Ответить
Та чого Ви випустили тіх гвалтівніків і вбивц?Чог не добили?Хто дав наказ?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:40 Ответить
Ты там был, ты знаешь сколько раша выпустила ракет во время побега своих войск??
показать весь комментарий
06.05.2022 10:44 Ответить
Під мудрим керівництвом боневтіка.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:40 Ответить
Він був зайнятий. Писав відосіки відбиваючись від ворожого десанту на Банковій.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:02 Ответить
Кобриг,а скільки перемістились на защиту Донбасу? Чи і надалі уже новітні,добре озброєні і в великій кількості в столиці. Може про минули потім,а сьогодні будемо про Маріуполь, який можна врятувати
показать весь комментарий
06.05.2022 10:46 Ответить
не можливо врятувати Маріуполь, зешобла здала його умисно
показать весь комментарий
06.05.2022 10:51 Ответить
- А є кращі від зе-шобли, чи були кращі до зе-шобли ???? 30 років армію грабували, навіть при пітюні свинарі крали більшу половину яка виділялася на армію. Може пітюню спитаєш , або сеню - який стіну будував, або гройсмана - цей не мав освіти та й казав - а навіщо вона !!
Покажи мені кращого від Володика !!!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 11:17 Ответить
"Откровєніє" від зебіла: При Порошенку згорнули всі ракетні програми та не купили не одного снаряду (Петро Олексійович Тарана міноборони зробив а не шашличник)
показать весь комментарий
06.05.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 10:53 Ответить
На самом деле спорное утверждение. Тот же Херсон имел очень много патриотов, но без вооружения это не помогло.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:53 Ответить
без розвідки,безпілотників,дронів,без новітніх птрк та іншого?навіщо нести херню у дусі совка?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:53 Ответить
звичано ж люди - головне. але якби не джавеліни і інші завезені перед нападом речі, то люди б багато не зробили б. Надто велика потуга сунула.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:54 Ответить
Без озброєння, без новітніх технологій- самі люди це гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
06.05.2022 10:56 Ответить
як і озброєння без тямущих і хоробрих і бажаючих - залізо
тому Люди і Зброя (всіляка і тим паче новітня, вчасно завезена...попри "не нагнетайте панику"))) - одне ціле, нерозривне, що допомагає вистояти і гнати...
показать весь комментарий
06.05.2022 11:20 Ответить
Странно ,что это прогнал не зеленский.И за чем тогда оружие?
Сколько можно опускать партнёров?
показать весь комментарий
06.05.2022 10:57 Ответить
Крепкі люди, беззаперечна мотивація й гарна зброя - це сукупність факторів завдяки яким ми погнали х@йлофашистів на Київщині.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:00 Ответить
Все має значення;без допомоги заходу,без новітніх видів озброєння,Україна невстояла б перед навалою орків.Бутусов писав що кацапи просуваються на сході через обмежену кількість *********** для нашої артилерії,саме тому нам почали її передавати західні союзники.Мужність і відвага наших захисників мають дуже велике значення,але це не допоможе без поставок ******** зброї.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:02 Ответить
Убедительные аргументы и пистолет способны намного быстрее переубедить опонента чем просто Убедительные аргументы
показать весь комментарий
06.05.2022 11:24 Ответить
і новітня зброя і волелюбні люди і мурах-волонтери і парамедики і ветерани і командири які знали і вміли і прості громадяни (які корегували, і витерпіли, і не зрадили) і діти (народжені під вибухи)
всі - в один кулак і по кровожерливій пиці русні...
показать весь комментарий
06.05.2022 11:26 Ответить
Українці ще раз доказали свою хоробрість,відданість і любов своїй Батьківщині і весь світ переконався що можна озброювати Україну по повній програмі. Ну і комусь попортили плани
показать весь комментарий
06.05.2022 11:28 Ответить
Набігло експертів диванних,подякуйте та стуліть писки,обісрані херої інтернетні!Слава Воїнам України!
показать весь комментарий
06.05.2022 11:31 Ответить
Афганцям дали все, включно до танків і гелікоптерів!
Але вони розбіглися протягом 36 годин!
Цей приклад дуже надихнув Росію і особисто недофюрера Вовочку!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:26 Ответить
Київ захищали всі. тепер теж він озброєний до зубів. бо ходять чутки. що можуть знов напасти... А може пора вже допомогти іншим містам та містечкам. які потерпають від шалених наступів та обстрілів рашистів!
показать весь комментарий
08.05.2022 01:37 Ответить
 
 