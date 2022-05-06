"Не новейшие технологии и преимущество в вооружении защитили Киев. Это сделали люди, защищавшие свою землю", - комбриг Вдовиченко об обороне столицы. ВИДЕО
Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко рассказал о том, как продолжалась оборона Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с рассказом командира бригады, стоявшей на защите столицы, выложил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, каждый сантиметр украинской земли. Наша главная сила - люди. Воюют солдаты и командиры, это, прежде всего, их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им. Горжусь каждым и каждой! В этом видео командир 72 ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого, рассказывает об обороне Киева. Очень важно уже сегодня фиксировать и доносить миру правду об этой войне", - пишет в комментарии к видео Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покажи мені кращого від Володика !!!!!
тому Люди і Зброя (всіляка і тим паче новітня, вчасно завезена...попри "не нагнетайте панику"))) - одне ціле, нерозривне, що допомагає вистояти і гнати...
Сколько можно опускать партнёров?
всі - в один кулак і по кровожерливій пиці русні...
Але вони розбіглися протягом 36 годин!
Цей приклад дуже надихнув Росію і особисто недофюрера Вовочку!