"Не новейшие технологии и преимущество в вооружении защитили Киев. Это сделали люди, защищавшие свою землю", - комбриг Вдовиченко об обороне столицы. ВИДЕО

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко рассказал о том, как продолжалась оборона Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с рассказом командира бригады, стоявшей на защите столицы, выложил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, каждый сантиметр украинской земли. Наша главная сила - люди. Воюют солдаты и командиры, это, прежде всего, их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им. Горжусь каждым и каждой! В этом видео командир 72 ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого, рассказывает об обороне Киева. Очень важно уже сегодня фиксировать и доносить миру правду об этой войне", - пишет в комментарии к видео Залужный.

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