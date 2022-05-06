"Мне больно смотреть, как люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Остановите этот ужас", - медик, который лечит защитников Мариуполя обратился к президенту Турции Эрдогану. ВИДЕО
Военный медик, который лечит защитников Мариуполя, записал срочное обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение медик опубликовал на своей странице в соцсети.
"Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот ужас", - говорит врач.
Пожалуйста, подождите...
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Найвеличніший ні
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.
Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
Воно вже 2 місяці щодня думає, і нічого придумати не може.
Може, нехай би думав той, у кого є чим?
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.