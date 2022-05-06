РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12968 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 073 19

"Мне больно смотреть, как люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Остановите этот ужас", - медик, который лечит защитников Мариуполя обратился к президенту Турции Эрдогану. ВИДЕО

Военный медик, который лечит защитников Мариуполя, записал срочное обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение медик опубликовал на своей странице в соцсети.

"Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот ужас", - говорит врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя не сдаются, ищем решения для спасения наших военных, - Зеленский

Мариуполь (5724) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
06.05.2022 11:57 Ответить
+16
Боневтік вже зробив, що зміг - послабив захист півдня, що дало змогу оркам швидко його окупувати.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:54 Ответить
+8
Свій президент відправив всіх на шашлики, розмінував мінні поля на вході в Крим.
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.

Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только на Эрдогана и надежда...
показать весь комментарий
06.05.2022 11:45 Ответить
А що він може зробити?
показать весь комментарий
06.05.2022 11:52 Ответить
Ердоган дійсно може.
Найвеличніший ні
показать весь комментарий
06.05.2022 11:51 Ответить
Боневтік вже зробив, що зміг - послабив захист півдня, що дало змогу оркам швидко його окупувати.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:54 Ответить
Призначив причетного до послаблення півдня тарана, послом у Словенію.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:59 Ответить
Что он может? Ну вот - что он может? Зачем вы этого диктатора превозносите?
показать весь комментарий
06.05.2022 17:18 Ответить
Ердоган мало чим за своєю суттю відрізняється від ху"ла. Такий самий перехитрований "товарищ".
показать весь комментарий
06.05.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 11:57 Ответить
Це жесть. Чи можна запустити якого дрона туди з антибіотиками? Все ж таки, вантаж малогабаритний.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:01 Ответить
Орки контролируют воздушное пространство около Мариуполя плюс средства радиоэлектронной борьбы сделают подлет управляемогодрона невозможным. Можно попробовать запустить несколько десятков маленьких дронов размером с заданой программой полёта, которые не требуют управления и погрузить на них упаковки с медикаментами. Ещё интересная мысль прорыть тоннель в человеческий рост с контролируемой территории. Если бы изобрели проходческий щит или горизонтальний бур по типу буровой установки с водяным высасывнием грунта , рассчитали бы расстояние и время. Это бы позволило бы эвакуировать всех. Это вопросы к горным инженерам.
показать весь комментарий
07.05.2022 17:59 Ответить
Свій президент відправив всіх на шашлики, розмінував мінні поля на вході в Крим.
Дав можливість руским підарам зайти на кучу територій і вбивати людей.

Арестович публічно і радосно лиже сраку всім хто в бомбосховищі.
Хлопцям не отається нічого як просити Ердогана.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:13 Ответить
Яким ще Богам треба молитися, щоб врятувати Маріуполь та його Героїв?
показать весь комментарий
06.05.2022 12:19 Ответить
Шукайте чому, хто та за скільки здав південний схід України в Омані.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:54 Ответить
сдав Патрушеву - мяснику *****
показать весь комментарий
06.05.2022 15:24 Ответить
Боже, Матінко Божа, допоможіть
показать весь комментарий
06.05.2022 13:00 Ответить
Ну, наш же не може...
Воно вже 2 місяці щодня думає, і нічого придумати не може.
Може, нехай би думав той, у кого є чим?
показать весь комментарий
06.05.2022 14:49 Ответить
Кримський татарін, тобі шана і хвала! Шкода що ти не розумієш, що Єрдогану, так як і *****, так як і зеленому - пофігу на вас! За вас переживає, борется вся Україна і весь Світ! Як би я чимось міг би допомогти...."вигадайте якийсь телепорт"...я би залюбки заміним себе на жінок і дітей
показать весь комментарий
06.05.2022 17:27 Ответить
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
показать весь комментарий
07.05.2022 03:10 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
показать весь комментарий
07.05.2022 03:50 Ответить
 
 