"Мне больно смотреть, как люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Остановите этот ужас", - медик, который лечит защитников Мариуполя обратился к президенту Турции Эрдогану. ВИДЕО

Военный медик, который лечит защитников Мариуполя, записал срочное обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение медик опубликовал на своей странице в соцсети.

"Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году. Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот ужас", - говорит врач.

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