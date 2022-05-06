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"Я не убивал, я по антеннам работал", - пленный пилот российского СУ-35 Малов утверждает, что за 20 вылетов сбросил всего 4 ракеты. ВИДЕО

Пленный пилот российского СУ-35 Сергей Малов уверен, что не убил ни одного гражданского, а за 20 вылетов в Украину выпустил всего четыре ракеты по военным объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пленник рассказал в интервью, на которое дал согласие. По его словам, вылеты Малов совершал с аэродрома вблизи Курска в район Конотопа, Волновахи, Изюма и Краматорска. Первые вылеты Малов совершил в первый день войны. Украинские воины сбили самолет Малова вблизи Изюма. Оккупанту удалось катапультироваться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский оккупант рассказал СБУ, как расстреливал мирное население: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь". ВИДЕО

Автор: 

авиация (2844) армия РФ (19633) пленные (2172)


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Топ комментарии
+41
Ну да, "не виновата я, он сам пришел!"
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06.05.2022 12:16 Ответить
+36
Это конечно в корне меняет дело. он же не по мирняку "работал" Всего навсего бомбил объекты, пусть и военные , на территории чужого государства. Медаль герою!! Как же я этих сук ненавижу!!
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06.05.2022 12:19 Ответить
+28
Відпрацюйте по його антені, щоб більше не міг кацапських ********* робити...
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06.05.2022 12:17 Ответить
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Ну да, "не виновата я, он сам пришел!"
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06.05.2022 12:16 Ответить
Жмурить этих 🐔 и всего делов❗Война.
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06.05.2022 12:25 Ответить
Рус лётчики и артелеристы это главные фашисты !
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06.05.2022 13:22 Ответить
Та всіх кацапів на шматки рвати потрібно!! хАроший руzzкій=дохлий ркzzкій!!! І без варіантів!
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06.05.2022 19:00 Ответить
Антенну увидел, испугался и начал палить куда ни попадя, поменяйте меня на таксиста, ведь вам они так необходимы.
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06.05.2022 13:48 Ответить
Дивно, що не сказав, що був на навчанні, скотина.
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06.05.2022 12:17 Ответить
Відпрацюйте по його антені, щоб більше не міг кацапських ********* робити...
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06.05.2022 12:17 Ответить
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06.05.2022 18:35 Ответить
Відстрелити мразоті ноги та пустити повзти по мінному полю, а відео в прямому ефірі показати родині вилупка
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06.05.2022 12:17 Ответить
А почему не сказал что "на учениях", "сам не знал, куда летел", мамой не клялся? Повесить!
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06.05.2022 12:17 Ответить
посадить его в самолет снаряд, налить сакЭ и пустить по антенне-останкино "отработать".
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06.05.2022 12:18 Ответить
паяльник в дупу і заговорить. Кацапи тільки так щирими бувають.
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06.05.2022 12:18 Ответить
Это конечно в корне меняет дело. он же не по мирняку "работал" Всего навсего бомбил объекты, пусть и военные , на территории чужого государства. Медаль герою!! Как же я этих сук ненавижу!!
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06.05.2022 12:19 Ответить
Які вони всі невинні, ти паскуда сів в військовий літак, і перелетів незаконно кордон - Це смертний вирок автомат, АУ ВАСЯ!
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06.05.2022 12:19 Ответить
Ну, вони по координатах "працюють", які їм дають у політному завданні.
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06.05.2022 12:20 Ответить
"Я не убивал, я по антенах работал", - полонений пілот
-----------------------------------------------------------------
Это по тем антенах, которые стоят на крышах жилиых домов и многоэтажек
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06.05.2022 12:20 Ответить
Российский фрегат горит возле острова Змеиный

Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный.

Как стало известно «Думской», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Что стало причиной нештатной ситуации у оккупантов, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе черноморского флота рф, получил повреждения - пока не ясно.

Отметим, информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же мы получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.

Обстоятельства очередной неудачи российского флота выясняются.

ОБНОВЛЕНО В 12:04. По предварительной информации, корабль был поражен украинской ПКР «Нептун».

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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06.05.2022 12:20 Ответить
Российский фрегат претерпевает структурное преобразование возле острова Змеиный

Хлопок с последующим изменением агрегатного состояния материалов произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный.

Как стало известно «РИА-Новости», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из Крыма вышли спасательные суда.

Что стало причиной нештатной ситуации у моряков, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе черноморского флота рф, получил структурные изменения - пока не ясно.

Отметим, информация о хлопке на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же мы получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.

Обстоятельства очередной отрицательной победы российского флота выясняются.

ОБНОВЛЕНО В 12:04. По предварительной информации, корабль мастерски перехватил своим бортом заряд украинской ПКР «Нептун».

СЛАВА ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИМСЯ РОССИЙСКИМ ПОДВОДНИКАМ!
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06.05.2022 12:35 Ответить
отрицательная победа
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06.05.2022 15:06 Ответить
Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку и с мухами дружил (с)
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06.05.2022 12:21 Ответить
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06.05.2022 12:22 Ответить
Путин (если поймают), тоже скажет: "Я в бункере сидел, ничего не видел, не слышал.Это военные сами стрелять и убивать начали ".
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06.05.2022 12:22 Ответить
199 самолетов! остался 1..., ну кто там хочет стать юбилейным 200-ым? за вход - 100 баксов!
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06.05.2022 12:24 Ответить
Значить витратити на нього всього 4 патрони. Все по чесному.
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06.05.2022 12:24 Ответить
Чому він з двома очима чи руками? По одному вистачить.
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06.05.2022 12:24 Ответить
І зуби всі є. І морда ціла. Щелепи на місці.

Не порядок.
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07.05.2022 06:54 Ответить
Катапультировался он... Явная недоработка его начальства - почему раскрылся парашют?
И почему не повторил "подвиг Гастелло" и не направил свою рухлядь в какой-то овраг? Ведь сам говорит , что убивать не хотел. "Антенщик -пацифист", пля...
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06.05.2022 12:41 Ответить
пилот-орк, грязный, лицо не омрачено интеллектом, но видно, что не совсем дурак. выудить всю информацию и обменять на наших
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06.05.2022 12:45 Ответить
НЕ согласен! Прострелить колени и отпустить, пусть сдыхает медленно и мучительно. Может поймет, что по антеннам нельзя работать.
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07.05.2022 08:08 Ответить
Привязать его к Точке-У и послать с приветом на Крымский мост или Севастопольскую бухту. Но ладно - пусть 10 лет гребёт завалы созданные им же.
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06.05.2022 12:51 Ответить
какая разница по чем ты там "работал"? Эти антенны спасают жизни людей. Уничтожил - антенны - уничтожил защиту людей = убил людей.
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06.05.2022 12:58 Ответить
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06.05.2022 13:17 Ответить
Тобто ця погань просто випалювала керосин заради свого задоволення, цікаво, СБУ повіре в цю маячню орка,
Замямте, орку збрехати, що горобцю виспатися.
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06.05.2022 13:25 Ответить
И он же прекрасно понимает, что мы понимаем, что он врёт.
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06.05.2022 13:41 Ответить
Чувак красавчиг!!! Я не я, хата не моя, самолет можно купить в любом военторге и ваще... " А я убил Кенеди" И что с тобой ублюдок делать??Поверить и простить!!! Беги к мамке, мамка по попе надает ай ай ай, как ты мог??
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06.05.2022 13:42 Ответить
он так должен врать, его так учили чтобы выжить в плену
на костер демона
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06.05.2022 13:44 Ответить
Как-то надо, чтобы такие в плен не попадали. А аэродром в курске как и в Крыму, миллерово, йейске и все, откуда были атаки на Украину, надо завалить ракетами. Это будет. когда подойдутиз США на 300 км.
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06.05.2022 13:45 Ответить
та він бомбив Маріуполь. ****** кінчений.
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06.05.2022 13:49 Ответить
**** КОНФЕТЫ РАЗБРАСЫВАЛ.ЕСЛИ БЫ ОН НЕ БОМБИЛ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ,ЕГО СВОИ РАССТРТЕЛЯЛИ.
ЛЕТЧИКОВ НЕЛЬЗЯ ОБМЕНИВАТЬ,ИМ ПОЖИЗНЕННО СВЕТИТ.
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06.05.2022 13:56 Ответить
Як говорив відомий вусатий диктатор: "3,14zдишь как Троцкий!" 😠😡
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06.05.2022 13:58 Ответить
бедненький, ани жедети. Мы видели что они сбрасывают с самолетов и воронки 5 метров, прикопать его, хай боженька разберается
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06.05.2022 14:00 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 14:10 Ответить
3.14здёнышь орковский!
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06.05.2022 14:14 Ответить
Бреше ****! Всі льотчики світу перед бойовими польотами кожен раз вивчають район бойових дій (навіть для того щоб коли зіб"ють, не питався місцевих - "як добраться до своїх?") А вже безпосередньо для виконання бойового завдання відпрацьовують сам політ: курс до цілі, ухилення від ППО, захід на бойовий курс, точка скидання боєзапасу, вихід з району нанесення удару і повернення на аеродром І все це відпрацьовується з топографічними картами, на які нанесені цілі, виявлені розвідкою засоби ППО і аеродроми противника При цьому з урахуванням всієї інформації розписується режим польоту - висоти, швидкість і протизенітні маневри та обхід аеродромів противника І командування затверджує цей план польоту! Без цієї роботи його просто до польоту не допустять!
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06.05.2022 14:15 Ответить

Це "командір" оркольотчика!
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06.05.2022 14:20 Ответить
Ну и толку с этого видео? Обменяют парашенца и снова будет бомбить.... антенны.....
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06.05.2022 14:23 Ответить
Далі він почне розказувати що думав це навчання, люди чи ви не засвоїли :
зуби треба йому всі повибивати, розуму трохи прибавиться

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06.05.2022 14:31 Ответить
Три хвилини бекання і все ... далі дивитись і слухати огидно - ущербне , опущене, брехливе рюзьке гівно...
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06.05.2022 14:33 Ответить
Привяжите этого откормленного крупно рогатого скота к ракете смерч отправьте накуй к оркам .Этот бык включает дурака что он катался в лунопарке самолетике и на спине было 2 парашюта. Тварь...
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06.05.2022 14:40 Ответить
Будь,ты проклят,****, только пуля его исправят.
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06.05.2022 14:43 Ответить
Це бидло кацапське прив'язати до хвоста винищувача ЗСУ при злеті.
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06.05.2022 14:46 Ответить
Вони нах@й не треба живі...
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06.05.2022 14:56 Ответить
Да эта **** пургу несёт, когда попал в плен. За одну ногу повесить и пусть висит до утра!
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06.05.2022 15:09 Ответить
а другу до фаркопа, й робити допит... збрехав - пів метра вперед, збрихав вдруге, ще пів метра....
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06.05.2022 16:17 Ответить
Стерилизация
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06.05.2022 15:30 Ответить
Врёт как дышит, подла!
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06.05.2022 15:31 Ответить
Этого бы петуха пулю в рот засадить по законам военного времени
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06.05.2022 15:57 Ответить
1987??? Скорее 1977!
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06.05.2022 16:57 Ответить
Не нужен он Украине живым. Их (пилотов) готовят долго и они есть дефицитные специалисты, чем больше их уничтожать тем скорее летать будет некому…. Его же обменяют и он дальше будет убивать и калечить мирных украинцев….и второе- из интервью, я понял что этот рашист к тому же ещё и туповатый, хотя и лётчик. А может косит под неумного…
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06.05.2022 17:40 Ответить
Хлопець молодець. Працює під повного дебіла. Не почув, в якому він званні. На мій погляд - після цієї бесіди, розстріляти його - найгуманніше, що можна зробити.
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06.05.2022 18:20 Ответить
Ракети виявляється, самі залазять в тубус, самі вилітають, самі наводяться. А пика сама за себе все говорить.
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06.05.2022 18:32 Ответить
поліграфа нема щоб перевірити що бреше
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06.05.2022 18:45 Ответить
Всё как всегда, попадёшь в плен, побольше наврёшь, и смотри, а вдруг и поверят. Он не такой же и дурак, чтоб всю правду выложить о своих проделках, чем меньше скажешь правды, тем больше шансов на обмен.
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06.05.2022 18:57 Ответить
Противно смотреть.... Генетический биомусор, раковая клетка в организме планеты нашей. Хочется только проклять весь его род на поколения.
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06.05.2022 19:31 Ответить
Я не знаю як стримаються ці хлопці що задають питання цьому уйобку ну я би цього дибіла там би порішив.
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06.05.2022 19:44 Ответить
Чому у них така гидка форма ? Просто якийсь триндець !
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06.05.2022 22:46 Ответить
Бомжахеды )))
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06.05.2022 23:09 Ответить
Трындит конечно, но я обратил внимание на другое, чуваку 35 лет, а выглядит под полтинник..... а говорят Боярышник лечебный )))))
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06.05.2022 23:08 Ответить
а где же касабская удаль и гордость? в штанишки наложил и от всего отказывается.. ghk
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06.05.2022 23:14 Ответить
Разве это человек это биомаса мурло-вата...Сдохни падло!
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06.05.2022 23:26 Ответить
морда классического душегуба и психопата.
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07.05.2022 05:55 Ответить
Двадцать раз вылетал , а выстрелил всего 4 ракеты. Интересно, а что он говорил своему начальству когда 16 раз вернулся с полным боекомплектом. Неужели он думает, что все в Украине идиоты. Эта тварь осознанно летала, бомбила все 20 раз, а может и больше, а теперь пытается прикинуться чистым и пушистым.
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07.05.2022 09:38 Ответить
підозрюю, що він навіть і не знав, що воює в Україні
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07.05.2022 09:39 Ответить
Содрать шкуру с ****** и посадить на кол !
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07.05.2022 11:26 Ответить
Это все конечно эмоции, но у орков тоже наши пленные, поэтому его придётся обменивать...
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07.05.2022 17:34 Ответить
 
 