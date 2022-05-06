"Я не убивал, я по антеннам работал", - пленный пилот российского СУ-35 Малов утверждает, что за 20 вылетов сбросил всего 4 ракеты. ВИДЕО

Пленный пилот российского СУ-35 Сергей Малов уверен, что не убил ни одного гражданского, а за 20 вылетов в Украину выпустил всего четыре ракеты по военным объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пленник рассказал в интервью, на которое дал согласие. По его словам, вылеты Малов совершал с аэродрома вблизи Курска в район Конотопа, Волновахи, Изюма и Краматорска. Первые вылеты Малов совершил в первый день войны. Украинские воины сбили самолет Малова вблизи Изюма. Оккупанту удалось катапультироваться.

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