15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла на машине из Попасной в Бахмут 4 взрослых, двое из которых были тяжело ранены. ВИДЕО

15-летняя девочка с простреленными ногами проехала тридцать километров на машине, чтобы эвакуировать четырех взрослых, двое из которых получили тяжелые ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девочку госпитализировали медики и она рассказала о случившемся. По ее словам, их машина попала под обстрел, и она получила ранение ног, однако, несмотря на боль, продолжила ехать.

"У нас там лежали мины в шахматном порядке. Проехать было почти невозможно, но мне удалось. Труп женщины лежал и столб. Это я тоже смогла проехать. На повороте направо нас обстреляли. Меня ранило в ноги. Машина заглохла. Я ее едва завела... Было больно, но хоть как-то да ехали. Я ведь не могла бросить их под обстрелами", - говорит девушка.

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