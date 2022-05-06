15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла на машине из Попасной в Бахмут 4 взрослых, двое из которых были тяжело ранены. ВИДЕО
15-летняя девочка с простреленными ногами проехала тридцать километров на машине, чтобы эвакуировать четырех взрослых, двое из которых получили тяжелые ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, девочку госпитализировали медики и она рассказала о случившемся. По ее словам, их машина попала под обстрел, и она получила ранение ног, однако, несмотря на боль, продолжила ехать.
"У нас там лежали мины в шахматном порядке. Проехать было почти невозможно, но мне удалось. Труп женщины лежал и столб. Это я тоже смогла проехать. На повороте направо нас обстреляли. Меня ранило в ноги. Машина заглохла. Я ее едва завела... Было больно, но хоть как-то да ехали. Я ведь не могла бросить их под обстрелами", - говорит девушка.
Топ комментарии
+156 Вася Шевченко #371210
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+91 Anotol
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+91 николай николаенко #464850
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Особливо "цікава" глибока "думка" чергового безграмотного тролька (ЧОТИРИ помилки на не повних ДВА рядка), з кликухою замість ПІБ, ще і з Німеччени.
Біжи швиденько, недолуге, за рАсєйським кораблем.
У твоего "патрона" было ПЯТЬ лет......
"У твоего "патрона""
В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі, лизоблюде?
" было ПЯТЬ лет."
Попередній президент не мав монАбільшості, а багато депутатиків з ВР весь час вставляли палки в колеса його ініціативам, а то його наступник частково зупинив розпочате, а частково навіть відкотив.
Не знало, чи забуло, недолугий "розумник".
Доречі, "розумник", у тебе на твоїх неповних ДВА рядка ДВІ помилки.
Так що краще помовчало б про "с кучей ошибок".
"На жаль, війна була б в будь-якому випадку.."
Була б чи ні - тільки Богу відомо.
А от якщо б Зе хоча б продовжив розпочате Порошенком оновлення ВСУ та озброєнь, рух до стандартів НАТО, то ми б точно мали меньші втрати.
А росіяни напали б все одно, бо незворотній шлях України до євпропи вже став наявним для всіх.
Гівно ти зелене
Брехлива троляча істота з кликухою замість ПІБ!
"обіцяв АТО за тиждень закінчити"
Ніхто такого не обіцяв. А якщо б паРашка не завела свої війська, то АТО була б закінчена перемогою приблизно у вересні 2014.
"долар по 10"
Знову у лайно ти вляпалось.
Долар по 12 був ще до втечі яника.
"отримали і Іловайськ, і Дебальцеве, і два "мінська""
Події в Іловайську та Дебальцевему - результат дій паРашки та авантюристичних рішень непрофісіоналів на місцях, а не Порошенко.
Мінські домовленності дали час відновити ВСУ.
Не знало, забуло, чи пристрасний прихильник фейків від пропагандонів з паРашки і Г+Г та подібних?
Бережи тебе Господь, сонечко
Расчехляться нужно вовремя.
хамить всем разведкам арахламидия :"CNNхуже скабеевой "
Прізвища. Партії. Місцеві органи влади.
Може у цьому причина ?
Упомянутой девушке желаю полного выздаравливания.
Пусть Господь благословит тебя смелая девочка
...А потом в АД