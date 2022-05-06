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15-летняя девочка с простреленными ногами вывезла на машине из Попасной в Бахмут 4 взрослых, двое из которых были тяжело ранены. ВИДЕО

15-летняя девочка с простреленными ногами проехала тридцать километров на машине, чтобы эвакуировать четырех взрослых, двое из которых получили тяжелые ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девочку госпитализировали медики и она рассказала о случившемся. По ее словам, их машина попала под обстрел, и она получила ранение ног, однако, несмотря на боль, продолжила ехать.

"У нас там лежали мины в шахматном порядке. Проехать было почти невозможно, но мне удалось. Труп женщины лежал и столб. Это я тоже смогла проехать. На повороте направо нас обстреляли. Меня ранило в ноги. Машина заглохла. Я ее едва завела... Было больно, но хоть как-то да ехали. Я ведь не могла бросить их под обстрелами", - говорит девушка.

Смотрите также: "А где ваши родители?" - "Мама, папа - умерли". - "Они с дедушкой и бабушкой живут", - сироты освобожденной от оккупантов Киевщины. ВИДЕО

Автор: 

подростки (460) эвакуация (2102) дети войны (87)


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Топ комментарии
+156
яка молодчинка... одужуй, маленька ! ні ! не маленька...війна дуже швидко наших дітей робить дорослими і мужніми... одужуй, рятівниця!!!
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06.05.2022 13:24 Ответить
+91
Ось ще один Герой України
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06.05.2022 13:30 Ответить
+91
І цей народ, ці довбодятли, хотіли перемогти?!
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06.05.2022 13:34 Ответить
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06.05.2022 13:20 Ответить
яка молодчинка... одужуй, маленька ! ні ! не маленька...війна дуже швидко наших дітей робить дорослими і мужніми... одужуй, рятівниця!!!
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06.05.2022 13:24 Ответить
Дивлюсь уже декілька разів раз... Неймовірна!
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06.05.2022 14:22 Ответить
Ось ще один Герой України
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06.05.2022 13:30 Ответить
Бедное дитя...и себя спасло и других, жаль психика покорежена теперь, скоро каждому украинцу будет нужен постоянный психолог.
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06.05.2022 13:33 Ответить
Схоже, з психікою у неї все в порядку. Спокійна, врівноважена. Дуже сильна дівчинка, справжня героїня.
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06.05.2022 14:16 Ответить
У Украинцев с психикой все нормально, это врожденное. Психологи конечно нужны, но психологи нужны слабым.
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06.05.2022 19:20 Ответить
І цей народ, ці довбодятли, хотіли перемогти?!
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06.05.2022 13:34 Ответить
Понимаеш, еслиб, мудрий нарiд выбирал головой, а не за дешевый газ и видосики ... этой войны бы не было. По-этому, "хуже небудет"
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06.05.2022 13:43 Ответить
Вы перепутали. Это форум ботов.
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06.05.2022 14:05 Ответить
Зачем нам армия? Нам нужны дороги!

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06.05.2022 14:15 Ответить
Владимирыч, пристраивайся за кораблем. Как вы ******* эту херню постить
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06.05.2022 15:17 Ответить
Скудность ума, иначе это не назвать. Это как на гитаре три аккорда.
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06.05.2022 16:41 Ответить
Да нет, пидарок новорегистрированный, это не скудность ума, это понимание того, что простую банальность нужно повторять раз за разом до бесконечности, чтобы до всех дебилов дошло.
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06.05.2022 19:26 Ответить
Пойди подмойся ванька, если тебя *******
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07.05.2022 19:00 Ответить


Особливо "цікава" глибока "думка" чергового безграмотного тролька (ЧОТИРИ помилки на не повних ДВА рядка), з кликухою замість ПІБ, ще і з Німеччени.

Біжи швиденько, недолуге, за рАсєйським кораблем.
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06.05.2022 14:16 Ответить
Шольца выбрал?
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06.05.2022 15:03 Ответить
Ты хоть понял,что нацарапал? Да еще с кучей ошибок. "Понимаеш, еслиб, мудрий нарiд выбирал головой, а не за дешевый газ и видосики ... этой войны бы не было. По-этому, "хуже небудет".

У твоего "патрона" было ПЯТЬ лет......
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06.05.2022 13:56 Ответить
И в течении пяти лет такого ******* не было, верно? А почему, как думаешь?
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06.05.2022 14:03 Ответить


"У твоего "патрона""

В дитинстві мамА не вчила не судити інших по собі, лизоблюде?

" было ПЯТЬ лет."

Попередній президент не мав монАбільшості, а багато депутатиків з ВР весь час вставляли палки в колеса його ініціативам, а то його наступник частково зупинив розпочате, а частково навіть відкотив.
Не знало, чи забуло, недолугий "розумник".

Доречі, "розумник", у тебе на твоїх неповних ДВА рядка ДВІ помилки.
Так що краще помовчало б про "с кучей ошибок".
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06.05.2022 14:10 Ответить
Порох остановил росийское вторжение. И за то время собрал армию против которой Путин не решился на сухопутный коридор в Крым. А зеля довел страну до войны, и сухопут в крым вообще отдал.
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06.05.2022 14:11 Ответить
Ну да, ну да. Именно поэтому Запад Петю послал, а Зеле помогает по полной. Кстати, порошки готовятся чествовать Зелю-победителя?
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06.05.2022 14:33 Ответить
насколько я помню МВФ при Пете больше помогал, а вот к корупционерам на западе нет доверия и потому Зеля за три года ничего не получил! По той же причине Украину за три года не взяли в ЕС. Сейчас, запад перед лицом гитлереныша вынужден помогать Украине, украинцам! а не твоему хозяину зебуину, помогают чтоб остановить кремлевский рейх! А твоего хозяина и все его добре дела будут в суде рассматривать, не волнуйся зебобик
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06.05.2022 14:43 Ответить
Владимирыч, ты еще здесь ? Твой корабль почти не виден, торопись !
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06.05.2022 15:18 Ответить
так зебуіну як ви його називаєте мвф не допомогав , тому що він не виконував даних зобовязань , а останнім часом навіть письмово вже завірених , бо довіри не було , та й оточення там усілякі дермаки , демченки та татарови й інші колаборанти й далі процвітають ...
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06.05.2022 15:44 Ответить
Придурок зЕлений, це коли "пєті" відмовили і зЕ-брехуна з Україною не путай.😅
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06.05.2022 15:19 Ответить
На жаль, війна була б в будь-якому випадку...
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06.05.2022 15:44 Ответить


"На жаль, війна була б в будь-якому випадку.."
Була б чи ні - тільки Богу відомо.
А от якщо б Зе хоча б продовжив розпочате Порошенком оновлення ВСУ та озброєнь, рух до стандартів НАТО, то ми б точно мали меньші втрати.
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06.05.2022 18:59 Ответить
Чому це ? Якби роіська бачила виставлені проти неї сили, озброєння, то вона би 10 раз подумала нападати чи ні. А так вони йшли переможним маршем. На опір не розраховували. І хто ж їм надав такої впевненості ?
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07.05.2022 10:18 Ответить
Неправда. Навпаки, нам допоміг той фактор, що росіяни гадали, до зеля та його посіпаки розвалили армію. Кількість війск не значить якість. Та ще, нам дуже допомогли англійці та американці з озброєнням напередодні війни.
А росіяни напали б все одно, бо незворотній шлях України до євпропи вже став наявним для всіх.
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07.05.2022 11:39 Ответить
"Нам" - це жителям Бучі, Гостомеля, Ірпіня, Бородянки, Маріуполя, Харкова? Допоміг, дійсно?

Гівно ти зелене
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07.05.2022 19:04 Ответить
За три года не вкатать бюджет в асфальт, а за это время приобрести ПВО по минимуму - путинские ракеты и авиация сбивались бы у границ, даже не залетая на територию Украины! И жертв было бы меньше, и положение у ЗСУ лучше1 Мариуполь, он держится до сих пор, благодаря трем линиям обороны которые выстроены при Порохе, это Крепость которую гитлереныш не может взять. Кидают авиационные 2000кг бомбы, и них..я не могут сделать. Времени было достаточно Зебобики, это война - результат вашей бездеятельности, некомпетентости, вы строили пирамиду корупции, армия вам не нужна была
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07.05.2022 13:03 Ответить
Ви, мабудь, Вольф Мессінг, що так впевнено заявляєте? Війни не було б тільки в одному випадку: якщо б ми "лягли" під орків, як лукашенко. І ще, на всяк випадок, щодо заритих ракет у асфальт. У оборонному бюджеті є така стаття витрат: на закупівлю та модернізацію озброєння і військової техніки. Так от, 2018 рік в перерахунку в $ - біля 542 млн, 2019 - 575 млн, 2020 - 825, 2021 - 780, 2022 - 990.
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06.05.2022 15:47 Ответить
це шо, методичка нова прийшла? ану, в гривнях тепер покажи.
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06.05.2022 18:23 Ответить
Тільки міністр Таран дякував, казав забагато і повертав гроші в бюджет, які переправляли на велике крадівництво. Новий міністр Рєзніков теж казав, що грошей на оборону забагато. Чому вони такі "щедрі" були?
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07.05.2022 08:19 Ответить
Война бы была в любом случае. Рашистский рейх достиг вершины развития за которой только внешняя агрессия. Но вот его потери при этом могли бы быть в разы большими. Если бы кое-кто не искал мир в глазах свиньи два года.
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06.05.2022 16:27 Ответить


Брехлива троляча істота з кликухою замість ПІБ!

"обіцяв АТО за тиждень закінчити"
Ніхто такого не обіцяв. А якщо б паРашка не завела свої війська, то АТО була б закінчена перемогою приблизно у вересні 2014.

"долар по 10"
Знову у лайно ти вляпалось.
Долар по 12 був ще до втечі яника.

"отримали і Іловайськ, і Дебальцеве, і два "мінська""
Події в Іловайську та Дебальцевему - результат дій паРашки та авантюристичних рішень непрофісіоналів на місцях, а не Порошенко.
Мінські домовленності дали час відновити ВСУ.
Не знало, забуло, чи пристрасний прихильник фейків від пропагандонів з паРашки і Г+Г та подібних?
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06.05.2022 19:13 Ответить
Іловайсько-Дебальцівські прорахунки Порошенківських недолугих ставлеників обійшлися в приблизно 900 загиблих, з яких 80 цивільних. А в одному Маріупольському котлі вже загинуло декілька десятків тисяч людей, про що офіційно заявив Подоляк. А по всій Україні? Масштаби уявляєте?
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07.05.2022 03:43 Ответить
Немає слів ...
Бережи тебе Господь, сонечко
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06.05.2022 13:38 Ответить
Сильная девчонка, не каждый бы так смог, выздоравливай
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06.05.2022 13:39 Ответить
Заслуговує на держнагороду
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06.05.2022 13:40 Ответить
Да, это уж точно 100%.
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06.05.2022 17:00 Ответить
Смотрите ссуки европейские. Это могло быть с вашими детьми.
Расчехляться нужно вовремя.
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06.05.2022 13:42 Ответить
Місцевим ***** нічого не хочеш сказати?
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06.05.2022 13:53 Ответить
Провокатор ? Надо было в зародыше, при первых докладах разведки ещё больше минировать,а не РАЗМИНИРОВАТЬ Чонгар , не "шашлыки "и "день ПАБЕДЫ ",……………на дорогах тырить ,трухина отмазывать , *********** , Каламоя обогащать ,


хамить всем разведкам арахламидия :"CNNхуже скабеевой "
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06.05.2022 13:56 Ответить
сама "провокатор". я тут под обстрелами и сиренами сижу. ещё и работаю.
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06.05.2022 14:27 Ответить
А за кого голосував ?
Прізвища. Партії. Місцеві органи влади.
Може у цьому причина ?
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07.05.2022 10:19 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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06.05.2022 13:42 Ответить
Умнчка
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06.05.2022 13:43 Ответить
Господи помилуй.Читаеш і дивуєшся які герої поруч з нами.Голівуд впевнений буде років 50 знімати кіно про наших людей і цю війну.А то в них там криза жанру а тут реальні історії политі кров'ю і оплачені життями.
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06.05.2022 13:43 Ответить
Символ рф безумная бабка с красным флагом. Антипод - ребенок с простреленными ногами спасший людей.
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06.05.2022 13:44 Ответить
Бабка реально из-под Харькова. Сейчас в больнице со своим дедом спасенные ВСУ.
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06.05.2022 13:46 Ответить
Бабка не така вже й винна - вона продукт ''гомо совєтікус" + "що з літ, то з розуму"
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06.05.2022 15:48 Ответить
наскільки я зрозумів - баба вийшла із совєцьким прапором, аби орки їх не вбили. вона ж не знає, хто йде зі зброєю
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07.05.2022 15:57 Ответить
Да, их дом "освободители раздолбали"....Вчера видела видео.
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06.05.2022 16:56 Ответить
Причём история бабки с флагом - плод нездорового восприятия реалитета пропагандонами РФ.

Упомянутой девушке желаю полного выздаравливания.
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06.05.2022 13:48 Ответить
Так они все выворачивают так, как выгодно их говенной пропаганде. Вот и эту бабку вывернули, символ паРаши из нее сделали.
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06.05.2022 13:59 Ответить
Орден сразу. И стипендию.
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06.05.2022 13:47 Ответить
Україночка!!!
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06.05.2022 13:58 Ответить
Із такими дітьми і Україну можна відбудовувати. І вона буде перша всюди. Бо знає ціну життя. Виздоровлюй і усе в тебе буде добре. Дякую тобі. 🇺🇦
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06.05.2022 14:01 Ответить
Ой..як добре сидіти тут і будову тіла тероборонівців обговорювати. Краще, щоб вони виглядали як в'язні Бухенвальду??? У кожного підрозділу свої завдання і призначення. І не треба ля-ля тут про ховаються. З диверсантами у тилу складніше..бо ніхто не знає напевне, хто з населення може бути диверсантом.
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06.05.2022 14:20 Ответить
Ну як ви можете? Ви нічого не знаєте про Україну
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06.05.2022 14:27 Ответить
За каждого убитого и покалеченного ребенка кацапы нам ответят.
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06.05.2022 14:01 Ответить
Про це повинен знати весь світ
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06.05.2022 14:03 Ответить
Сльози на очах... Одужуй сонечко...
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06.05.2022 14:05 Ответить
Дай Боже здоров'я цій дитині і щастя в подальшому...
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06.05.2022 14:22 Ответить
Українка! Це вам не маскальськи шаболди.
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06.05.2022 14:51 Ответить
Пусть изойдёт вся гавнорашка дерьмом на конус, а такой народ ей не победить никогда!
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06.05.2022 14:53 Ответить
москалям треба винищити всі поселення від Дону і до Уралу
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06.05.2022 15:25 Ответить
Господи дякую тобі, що зберіг наше дитя ... 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.05.2022 15:40 Ответить
Я також дякую нашого Господа за все та за дiвчинку! 🙏🙏🙏
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06.05.2022 17:00 Ответить
И кто там ещё про Женевские конвенции рассказывает? Может пора уже этих пидаров на столбах вешать??? Или как?
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06.05.2022 16:18 Ответить
чому поранених вивозять не арестович з єрмаком,а ця дівчинка?
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06.05.2022 16:43 Ответить
ви смієтесь? Щоб прямо до кацапів відвезли?
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07.05.2022 16:00 Ответить
ГЕРОЇНЯ ! Ця дитина заслуговує почесної нагороди ! РЕСПЕКТ відважній дівчині за сміливість . доброту і людяність !
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06.05.2022 16:43 Ответить
Навіть в такій зворушливій темі знайшлись ті, котрі міряються чужими членами.
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06.05.2022 16:47 Ответить
Вот одна из героев нашего времени.

Пусть Господь благословит тебя смелая девочка
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06.05.2022 16:49 Ответить
Прямо так з простріленними. Може не всі в курсі, але з простріленними ногами не ходять і навіть не ворушаться. Все підпухає і болить. ФАнтазери. Але дівчинці респект все одно!
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06.05.2022 18:12 Ответить
Якщо кулі не розбили головні кістки ніг, а зачепили тільки м'язи, - під адреналіновим виплеском тиснути на педаль акселератора можна до значної втрати крові.
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07.05.2022 04:01 Ответить
Молодец, заслужила награду.
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06.05.2022 18:44 Ответить
Чтоб кацапы в чистилище ехали на машинах, и каждые десять секунд им стрляли в колена. И так 1000 лет.
...А потом в АД
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06.05.2022 19:28 Ответить
І оцей народ ***** хоче перемогти?
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07.05.2022 15:43 Ответить
 
 