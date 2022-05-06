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Новости Видео Война Резня в Буче
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Опознание и выдача тел украинцев, замученных и расстрелянных российскими оккупантами в Буче. ВИДЕО

Украинские войска освободили Киевщину от оккупации еще в начале апреля. Однако опознание тел людей, убитых и замученных российскими военными на территории области, продолжается до сих пор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Украинский свідок", двор бучанского морга. Во дворе стоят рефрижераторы с телами жителей Киевщины, убитых и замученных российскими войсками во время оккупации. В морге не хватает места, поэтому тела из этих рефрижераторов впоследствии уедут в другие морги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бучанские палачи": кто из россиян истязал и мародерил на Киевщине. ВИДЕО

"Вокруг собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких", - рассказывает волонтер по имени Максим.

"Полицейский, открывающий мешок, достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это фиксируется, затем цепляется номерок", - добавляет волонтер.

Волонтеры помогают гражданам с поисками пропавших родственников.

"Многие люди не смогли узнать своих близких", — говорит волонтер Евгений. И добавляет: "Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать".

Граждане, ищущие своих родственников, смогут сдать анализы. Затем их сравнят с ДНК-пробами тел - этим будут заниматься прибывшие в Бучу из Франции специалисты.

Если родственники находятся далеко, то впоследствии они смогут обратиться в прокуратуру.

Гражданка по имени Наталья рассказывает о поисках своего сына. По ее словам, в последний раз она видела его примерно 3 марта.

"Не было ни связи, ни света. Телефоны разрядились. 5 марта пришли орки и забрали телефонные карты", - рассказывает она

Говорит, что обращалась и в полицию, и к военным, ходила в ЦНАП.

"Вся семья надеется, что он жив", – добавляет Наталья.

Оккупация Бучи продолжалась почти 33 дня: российские войска зашли сюда утром 27 февраля и покинули город вечером 31 марта.

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морг (43) Буча (460) военные преступления (1450)


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06.05.2022 16:38 Ответить
Які ще мають бути червоні лінії, аби нарешті влада зрозуміла що з сатанистами перемовини можуть бути лише про розмір репарацій та час повернення депортованих українців?
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06.05.2022 21:26 Ответить
не можу навіть уявити, що б таке було у моєму місті...
це страшно, дуже страшно...
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06.05.2022 16:47 Ответить
найти этих мразей всех до одного и медленно убивать!!!!
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06.05.2022 16:47 Ответить
Треба знайти тих мразєй які за тридцять років довели зсу до того стану що стало можливим таке вторгнення. Тим більше знаючи які системи озброєння виготовляє РФ, а вони цього не приховували, в якій кількості. А тепер просимо озброєння по всьому світу. А люди ж важко працювали, сплачували податки, мали надію на безпеку. А отримали отаке
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06.05.2022 16:56 Ответить
А отримали клоуна, бо після Пороха гадали що все так буде як і при Пороху по інерції.
Ту інерцію вбили через півроку, окрім як розкрадати бюджет Зе влада нічого більше не
робила (окрім відосіков і шабашей в Трускавці).
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07.05.2022 00:48 Ответить
Наша родина пройшла через таке. Але нам Бог дав можливість знайти і поховати тіла наших рідних. Співчуваю всім, хто втратив близьких, це дуже боляче, особливо коли знаєш, через що їм довелося пройти перед смертю. Прокляття на голови всім виродкам, які зробили таке з нами і нашою державою. Окрім ненависті нічого нема.
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06.05.2022 16:54 Ответить
Це жесть впізнавати тіла в морзі, в Харкові хоч і не було розтрілів, а морг на Салтівці був переповнений, тіла як в концлагері лежали у різних позах на широких ступенях моргу, бо морг був переповнений. З родичів драли 5 000 грн за зберігання тіла (! за одне зберігання !)
Поряд стояв рефрижератор від мясокомбінату заповнений тілами. Добре тоді хоч мороз був.
А те що зараз в Бучі для родичів це жесть нереальна, опізнавати напіврозкладені і закатовані тіла ще і по теплу.
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07.05.2022 00:42 Ответить
горе...
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07.05.2022 13:19 Ответить
 
 