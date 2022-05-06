Опознание и выдача тел украинцев, замученных и расстрелянных российскими оккупантами в Буче. ВИДЕО
Украинские войска освободили Киевщину от оккупации еще в начале апреля. Однако опознание тел людей, убитых и замученных российскими военными на территории области, продолжается до сих пор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Украинский свідок", двор бучанского морга. Во дворе стоят рефрижераторы с телами жителей Киевщины, убитых и замученных российскими войсками во время оккупации. В морге не хватает места, поэтому тела из этих рефрижераторов впоследствии уедут в другие морги.
"Вокруг собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких", - рассказывает волонтер по имени Максим.
"Полицейский, открывающий мешок, достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это фиксируется, затем цепляется номерок", - добавляет волонтер.
Волонтеры помогают гражданам с поисками пропавших родственников.
"Многие люди не смогли узнать своих близких", — говорит волонтер Евгений. И добавляет: "Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать".
Граждане, ищущие своих родственников, смогут сдать анализы. Затем их сравнят с ДНК-пробами тел - этим будут заниматься прибывшие в Бучу из Франции специалисты.
Если родственники находятся далеко, то впоследствии они смогут обратиться в прокуратуру.
Гражданка по имени Наталья рассказывает о поисках своего сына. По ее словам, в последний раз она видела его примерно 3 марта.
"Не было ни связи, ни света. Телефоны разрядились. 5 марта пришли орки и забрали телефонные карты", - рассказывает она
Говорит, что обращалась и в полицию, и к военным, ходила в ЦНАП.
"Вся семья надеется, что он жив", – добавляет Наталья.
Оккупация Бучи продолжалась почти 33 дня: российские войска зашли сюда утром 27 февраля и покинули город вечером 31 марта.
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це страшно, дуже страшно...
Ту інерцію вбили через півроку, окрім як розкрадати бюджет Зе влада нічого більше не
робила (окрім відосіков і шабашей в Трускавці).
Поряд стояв рефрижератор від мясокомбінату заповнений тілами. Добре тоді хоч мороз був.
А те що зараз в Бучі для родичів це жесть нереальна, опізнавати напіврозкладені і закатовані тіла ще і по теплу.