Опознание и выдача тел украинцев, замученных и расстрелянных российскими оккупантами в Буче. ВИДЕО

Украинские войска освободили Киевщину от оккупации еще в начале апреля. Однако опознание тел людей, убитых и замученных российскими военными на территории области, продолжается до сих пор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Украинский свідок", двор бучанского морга. Во дворе стоят рефрижераторы с телами жителей Киевщины, убитых и замученных российскими войсками во время оккупации. В морге не хватает места, поэтому тела из этих рефрижераторов впоследствии уедут в другие морги.

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"Вокруг собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких", - рассказывает волонтер по имени Максим.

"Полицейский, открывающий мешок, достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это фиксируется, затем цепляется номерок", - добавляет волонтер.

Волонтеры помогают гражданам с поисками пропавших родственников.

"Многие люди не смогли узнать своих близких", — говорит волонтер Евгений. И добавляет: "Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать".

Граждане, ищущие своих родственников, смогут сдать анализы. Затем их сравнят с ДНК-пробами тел - этим будут заниматься прибывшие в Бучу из Франции специалисты.

Если родственники находятся далеко, то впоследствии они смогут обратиться в прокуратуру.

Гражданка по имени Наталья рассказывает о поисках своего сына. По ее словам, в последний раз она видела его примерно 3 марта.

"Не было ни связи, ни света. Телефоны разрядились. 5 марта пришли орки и забрали телефонные карты", - рассказывает она

Говорит, что обращалась и в полицию, и к военным, ходила в ЦНАП.

"Вся семья надеется, что он жив", – добавляет Наталья.

Оккупация Бучи продолжалась почти 33 дня: российские войска зашли сюда утром 27 февраля и покинули город вечером 31 марта.

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