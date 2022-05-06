"Нас уже нет почти - человек 50 из 800!.. Я #бал! Выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - разговор оккупанта с женой. АУДИО
Украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказывает о больших потерях подразделения и желании любыми путями выбраться из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации разведчиков, телефонный звонок был сделан оккупантом, участвующим в боях на харьковском направлении.
"Я приеду и все тебе расскажу. Ты ах#еешь! Тут, бл#дь, столько людей погубили!.. Я сейчас жду, бл#дь, я #бал сука! Такие задачи ставят #банутые!.. Все, нас уже нету почти. Может человек 50 из 800!.. Тут выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - говорит оккупант жене.
Топ комментарии
+51 Bob Fayn
показать весь комментарий06.05.2022 17:15 Ответить Ссылка
+33 Kucher
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+33 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.05.2022 17:42 Ответить Ссылка
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Вірно, вибиратись потрібно туди ж, куди пішов "русский корабель" москва.
- Для тебе, москалику, правильно - з України. І якнайшвидше.
У кого одна нога!
Нога об ногу не трётся,
И не надо сапога.
У кого одна нога!
Ему пенсия даётся,
И не надо сапога.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
Не личить москалю цифра 300, так вирішила Україна.
Для вас уйо*бків цифра-талісман в УКРАЇНІ ---- 200 !!!!!!!
Запам'ятайте орки 200!!!
Z-ажмурен
V-Украине.........АМІНЬ!!!
Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.
https://youtube.com/shorts/w-DYBsLLTjk?feature=share
В нульових ці двоє створили організацію "Русскоязычная Украина", спрямовану на поширення руского міра. Бортніка був співавтором одіозного закону про мови "ківалова-колесніченка". Після перемоги Майдану колесніченко втік до Криму, а Бортнік, перечекавши, став "політологом".
Його регулярно кликали на медведчуківські канали, де Бортнік заливав у вуха українців кремлівську та антизахідну пропаганду. І ось Бортнік знову перефарбовується. Як пише
https://twitter.com/EuropeanPravda @EuropeanPravda
мер Чернівців Клічук співпрацює з Бортніком і найняв його команду в якості консультантів.
Ідеологічно споріднені.
Як все своє кварталівське сценічне життя тягнуть у медійний простір, а нагірше, що у владу, подібне собі лайно.
У країні, де населення вимирає рекордними темпами, за два місяці ліквідувати 25.000 молодих самців є найкращий захід підтримки демографії
нам то нахер его проблемы? у нас то лишних не было... нам теперь как без наших убитых жить?
(и понимаю что сарказм в Ваших словах... да все равно... так больно...)
Конкретика очень поднимает боевой дух
Можно и 250 й. Верхней половиной!
Выхода нет
Ключ поверни - и полетели
Нужно вписать
В чью-то тетрадь
Кровью, как в метрополитене:
Выхода нет
Выхода нет
Оптимістичний москаль.
так уйобуйте к ******,чєрті!💀🖕👉👌