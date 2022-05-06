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"Нас уже нет почти - человек 50 из 800!.. Я #бал! Выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - разговор оккупанта с женой. АУДИО

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказывает о больших потерях подразделения и желании любыми путями выбраться из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации разведчиков, телефонный звонок был сделан оккупантом, участвующим в боях на харьковском направлении.

"Я приеду и все тебе расскажу. Ты ах#еешь! Тут, бл#дь, столько людей погубили!.. Я сейчас жду, бл#дь, я #бал сука! Такие задачи ставят #банутые!.. Все, нас уже нету почти. Может человек 50 из 800!.. Тут выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - говорит оккупант жене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры Украины договорилось о безразрешительном проезде грузовиков с топливом из Польши

армия РФ (19633) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+51
Вартість ноги окупанта гречка і олія
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06.05.2022 17:15 Ответить
+33
"Выбираться короче надо, нах#й!"

Вірно, вибиратись потрібно туди ж, куди пішов "русский корабель" москва.
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06.05.2022 17:09 Ответить
+33
ну вот зачем вы так обесценили подачку? ))) а открытка? ))) что по Вашему она ничего не стоит???))
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06.05.2022 17:42 Ответить
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выхода с этого лабиринта нет!
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06.05.2022 17:08 Ответить
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06.05.2022 17:43 Ответить
***** шастать.
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06.05.2022 17:09 Ответить
Нех@й щастить !😂
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06.05.2022 21:49 Ответить
"Выбираться короче надо, нах#й!"

Вірно, вибиратись потрібно туди ж, куди пішов "русский корабель" москва.
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06.05.2022 17:09 Ответить
Кацап присел на трехлитровый бутыль )
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06.05.2022 17:10 Ответить
Тєбя кацапскій ублюдак ужє тоже нєт...
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06.05.2022 17:10 Ответить
- Дед, как правильно говорить - "в Украину" или "на Украину"?
- Для тебе, москалику, правильно - з України. І якнайшвидше.
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06.05.2022 17:12 Ответить
Вибирайся, краще 200тим.
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06.05.2022 17:12 Ответить
жена типа...ипанутая...тебе лямы в рублядь туалетной бумаги не светят,соси в преддверии лопаты в печи на куриных обгорелых ножек без .уйов...
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06.05.2022 18:06 Ответить
24 февраля вы касапские пляди не в Украину зашли вы попали в ад.
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06.05.2022 17:13 Ответить
Вартість ноги окупанта гречка і олія
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06.05.2022 17:15 Ответить
ну вот зачем вы так обесценили подачку? ))) а открытка? ))) что по Вашему она ничего не стоит???))
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06.05.2022 17:42 Ответить
!!!
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06.05.2022 18:08 Ответить
Открытка... а пакет из под гречки тоже денег стоит, да и постирать можно ))))
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06.05.2022 22:50 Ответить
Зато какая економия на обуви. Найти такого же джентельмена удачи только с другой ногой и можно на двоих одну пару обуви покупать
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06.05.2022 17:45 Ответить
І ще з таким же розміром ноги, а якщо неходовий розмір ...
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06.05.2022 18:18 Ответить
Хорошо тому живётся,
У кого одна нога!
Нога об ногу не трётся,
И не надо сапога.
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06.05.2022 22:51 Ответить
Хорошо тому живётся,
У кого одна нога!
Ему пенсия даётся,
И не надо сапога.
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06.05.2022 23:48 Ответить
на дороге гречка с маслом тоже не валяются
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06.05.2022 17:45 Ответить
Она в консервной банке)
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06.05.2022 17:48 Ответить
Угу..Опять же-из консервной банки можно сделать пепельницу.Сплошные профиты.
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06.05.2022 18:23 Ответить
С них станется дать сфотографироваться с набором и передать следующему обрубку. Ещё и распилить пару лямов на этой помощи.
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06.05.2022 18:20 Ответить
Надибав пост про звірства цих виродків, звичайно знав що вони мерзенні покидьки але настільки кінчених ********* треба утилізувати на перегній всім сімейним кодлом
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
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06.05.2022 17:20 Ответить
😱
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06.05.2022 19:54 Ответить
Попутный вам х@й в сраку-биомусор.
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06.05.2022 17:21 Ответить
Ні...собака.
Не личить москалю цифра 300, так вирішила Україна.
Для вас уйо*бків цифра-талісман в УКРАЇНІ ---- 200 !!!!!!!
Запам'ятайте орки 200!!!
Z-ажмурен
V-Украине.........АМІНЬ!!!
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06.05.2022 17:21 Ответить
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06.05.2022 18:04 Ответить
з брелком все зрозуміло, а картинку до якої жопи приклеїти? що то за херої?
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06.05.2022 19:18 Ответить
Pulp Fiction (Криминальное чтиво) Тарантино. Клиссика. Zed мертв, детка. Zed мертв. Самое интересное в фильме происходи начиная примерно с 1.40-1.50 но и весь фильм неплох
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06.05.2022 23:16 Ответить
а по мучаться
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06.05.2022 18:49 Ответить
Увага‼️
Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.

https://youtube.com/shorts/w-DYBsLLTjk?feature=share
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06.05.2022 17:21 Ответить
Друзі, маємо бути пильними. Медведчуківські консерви масово перефарбовуються і часом навіть успішно відбілюють свою підмочену репутацію. Наприклад, як "політолог" Руслан Бортнік (на фото). Він починав як помічник одіозного рига колесніченка.
В нульових ці двоє створили організацію "Русскоязычная Украина", спрямовану на поширення руского міра. Бортніка був співавтором одіозного закону про мови "ківалова-колесніченка". Після перемоги Майдану колесніченко втік до Криму, а Бортнік, перечекавши, став "політологом".
Його регулярно кликали на медведчуківські канали, де Бортнік заливав у вуха українців кремлівську та антизахідну пропаганду. І ось Бортнік знову перефарбовується. Як пише

https://twitter.com/EuropeanPravda @EuropeanPravda
мер Чернівців Клічук співпрацює з Бортніком і найняв його команду в якості консультантів.
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06.05.2022 17:22 Ответить
Для зелебобіків такі кадри являють неабияку цінність.
Ідеологічно споріднені.
Як все своє кварталівське сценічне життя тягнуть у медійний простір, а нагірше, що у владу, подібне собі лайно.
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06.05.2022 17:46 Ответить
при зеленых они успешно отмоются от говна и за два года инфильтруются в государственные институции. У них с зелёной кодлой отличный симбиоз.
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06.05.2022 18:12 Ответить
Як гівно може відмитися від гівна?
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06.05.2022 18:37 Ответить
чего непонятного - например, как балалайку, уроненную кацапом в нужник.
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06.05.2022 20:14 Ответить
Руслан Бортнік - памятаємо , рідкісне лайно. (хоча напевно й не таке рідкісне).
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06.05.2022 18:24 Ответить
Путін все робить правильно.
У країні, де населення вимирає рекордними темпами, за два місяці ліквідувати 25.000 молодих самців є найкращий захід підтримки демографії
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06.05.2022 17:24 Ответить
ну а нам то зачем это счастье??? ну топил бы их в серой Неве или в голубом Байкале...
нам то нахер его проблемы? у нас то лишних не было... нам теперь как без наших убитых жить?
(и понимаю что сарказм в Ваших словах... да все равно... так больно...)
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06.05.2022 17:45 Ответить
для цього таїнства існує Китай.
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06.05.2022 20:16 Ответить
а жена уже думает . только любовником завелась . а он хочет домой
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06.05.2022 17:27 Ответить
Жаль точное место не называется
Конкретика очень поднимает боевой дух
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06.05.2022 17:29 Ответить
судя по глубине описываемого ******* - скорее всего Изюмское направление.
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06.05.2022 18:14 Ответить
"Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й" - прям готовый девиз участников путинской "спецоперации"
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06.05.2022 17:29 Ответить
Увага! Державна мова російської федерації! Що в них там нормативне, а що не нормативне, ми знати не зобов'язані.
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06.05.2022 17:29 Ответить
заиись на!
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06.05.2022 17:34 Ответить
Все вы врете, у нас нет оружия если верить Соловьеву.
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06.05.2022 17:36 Ответить
Яка прикрість 🥳🥳🥳
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06.05.2022 17:36 Ответить
Шото самка совсем не в настроении. Ей там поди Вазген уже трубы чистит вовсю, а тут ванька ейный звонит сопли на кулак наматывает. Не мог здохнуть как герой, хоть денег на Геленджик с Вазгеном подняли бы, да жигуля бэушного, потрахушки в деревне устраивать.
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06.05.2022 17:39 Ответить
Ніяких 300-х, виключно 200-м і не інакше.
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06.05.2022 17:39 Ответить
Улыбает, что трибунала боятся больше чем сдохнуть или в лучшем случае оторвет ногу на войне от разрыва снаряда
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06.05.2022 17:43 Ответить
эй йо..! а как же Брибалтика, как же Лиссабон? Пока даже до Харькова не дошли..
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06.05.2022 17:43 Ответить
подожди *****, еще м777 не разогрелись
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06.05.2022 17:45 Ответить
Візгом кацапської свині задоволений !
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06.05.2022 17:45 Ответить
Саме цікаве що ця свиноматка хоче щоб продали когось-ще. Тобто щоб здох хтось інший, а не її хряк
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06.05.2022 17:50 Ответить
Ну почему только 200 й или 300 й ?
Можно и 250 й. Верхней половиной!
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06.05.2022 17:55 Ответить
и это еще совдеповское железо, скоро подарки от наших друзей начнут работать, навряд ли выберется
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06.05.2022 18:04 Ответить
Скоро рассвет
Выхода нет
Ключ поверни - и полетели
Нужно вписать
В чью-то тетрадь
Кровью, как в метрополитене:
Выхода нет
Выхода нет
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06.05.2022 18:21 Ответить
"Я приеду и все тебе расскажу. "....

Оптимістичний москаль.
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07.05.2022 03:49 Ответить
Хіба що як консерва
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07.05.2022 08:05 Ответить
Бальзам на душу)

так уйобуйте к ******,чєрті!💀🖕👉👌
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27.06.2022 20:09 Ответить
 
 