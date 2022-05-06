"Нас уже нет почти - человек 50 из 800!.. Я #бал! Выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - разговор оккупанта с женой. АУДИО

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта с женой, в котором он рассказывает о больших потерях подразделения и желании любыми путями выбраться из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации разведчиков, телефонный звонок был сделан оккупантом, участвующим в боях на харьковском направлении.

"Я приеду и все тебе расскажу. Ты ах#еешь! Тут, бл#дь, столько людей погубили!.. Я сейчас жду, бл#дь, я #бал сука! Такие задачи ставят #банутые!.. Все, нас уже нету почти. Может человек 50 из 800!.. Тут выбираться короче надо, нах#й! Тут только один выход - либо 200-й, либо 300-й", - говорит оккупант жене.

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