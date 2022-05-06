"По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист сожалеет, что уехал воевать против Украины, - перехват СБУ. АУДИО

Подразделения оккупантов охвачены паникой и сожалеют, что приехали на войну в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора российского оккупанта с матерью, опубликованный СБУ.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - жалуется рашист

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", - резюмирует оккупант.

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