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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов вместе с экипажами. ВИДЕО

Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи, нанося ежедневные потери российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

"На видео зафиксировано, как на поле пылают уничтоженные два танка и боевая машина пехоты захватчиков, а в посадках лежат тела оккупантов", - отмечается в сообщении.

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уничтожение (7212) техника (1748) Десантно-штурмовые войска (222)


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Топ комментарии
+27
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1q8PwwNtY Як воює 93-я бригада під Ізюмом
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06.05.2022 20:26 Ответить
+21
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...а не *** было в Украину лезть ...
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06.05.2022 20:27 Ответить
+12
Красіво! Дивитись непередивитись.
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06.05.2022 20:28 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=4Y1q8PwwNtY Як воює 93-я бригада під Ізюмом
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06.05.2022 20:26 Ответить
Ось тільки хлопці голодні.
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06.05.2022 20:30 Ответить
Бригада супер 👍🏼👍🏼👍🏼

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06.05.2022 20:38 Ответить
Согласен на все 💯❗

П. С. Арестович сделал причёску как у агрохимии с гребнем🐔. Не к лицу военному экс перту.
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06.05.2022 20:45 Ответить
люська ваєнний икзперд, бугага
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06.05.2022 21:35 Ответить
Дякую, класний відос. По ТБ таке не покажуть.
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06.05.2022 20:39 Ответить
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...а не *** было в Украину лезть ...
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06.05.2022 20:27 Ответить
Компания Lego выпустила фигурку российского солдата:
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06.05.2022 21:52 Ответить
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07.05.2022 08:37 Ответить
Красіво! Дивитись непередивитись.
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06.05.2022 20:28 Ответить
ДШВ України-черговий респект...
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06.05.2022 20:28 Ответить
Красівоє
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06.05.2022 20:28 Ответить
Свежее жаркое в мангале.
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06.05.2022 20:28 Ответить
Смажені орки всигнуть на день перемоги дістатися додому
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06.05.2022 20:40 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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06.05.2022 20:49 Ответить
Это же насколько нужно быть ********, чтобы после 1110 захераченных танков лезть в эту шашлычницу быстрого приготовления, а мы Чернобаевке 18+ удивляемся и Змеиному (пока 4). Сказано же руZZкий военный корабль иди на ... без привязки к конкретному кораблю т.е. любой и все хоть по одиночке, хоть целой флотилией.
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06.05.2022 20:59 Ответить
****, это ж как надо было генетически замёрзнуть в своих Сибирях, чтоб так стремиться к теплу?.. Теперь грейтесь, падлы, до мозга костей!
Прогрій москаля, воїне!
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06.05.2022 21:34 Ответить
вовкам і лисам жерти є тепер що, вони головні вигодонабувачі... свйські тварини їх тепер не цікавлять....
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06.05.2022 21:38 Ответить
А што, мнє нравяцца такіє коцапі...
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06.05.2022 21:48 Ответить
Увага. кадри дуже рекомендовані для перегляду неповнолітнім і вагітним жінкам для підняття тонусу
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06.05.2022 23:16 Ответить
 
 