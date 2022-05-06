Десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов вместе с экипажами. ВИДЕО
Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи, нанося ежедневные потери российским оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.
"На видео зафиксировано, как на поле пылают уничтоженные два танка и боевая машина пехоты захватчиков, а в посадках лежат тела оккупантов", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+27 littwa
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+21 Мистер Икс #492862
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+12 вставай
показать весь комментарий06.05.2022 20:28 Ответить Ссылка
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П. С. Арестович сделал причёску как у агрохимии с гребнем🐔. Не к лицу военному экс перту.
Прогрій москаля, воїне!