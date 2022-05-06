Десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов вместе с экипажами. ВИДЕО

Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи, нанося ежедневные потери российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

"На видео зафиксировано, как на поле пылают уничтоженные два танка и боевая машина пехоты захватчиков, а в посадках лежат тела оккупантов", - отмечается в сообщении.

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