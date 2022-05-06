РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 225 31

"И так будет с каждым, петушки!": ВСУ в Харьковской области уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники на Изюмском направлении уничтожили военную технику оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: ВСУ имеют тактический успех на Харьковском и Херсонском направлениях, - ОП

Автор: 

Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+71
Красавчики
показать весь комментарий
06.05.2022 22:06 Ответить
+49
Горжусь нашими парнями. Героям Слава!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
+36
Героям слава!
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавчики
показать весь комментарий
06.05.2022 22:06 Ответить
Іще які
показать весь комментарий
06.05.2022 23:27 Ответить
Спалені москалі сильно смердять?
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
як спалені фекалії. нормально.
показать весь комментарий
06.05.2022 22:10 Ответить
Як кацапські портянки "2-ої арміїї світу".
показать весь комментарий
06.05.2022 22:20 Ответить
Труп ворога добре пахне.
Авл Вітелій.
показать весь комментарий
06.05.2022 22:28 Ответить
Як спалені свинособакі...
показать весь комментарий
06.05.2022 22:42 Ответить
Горжусь нашими парнями. Героям Слава!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
Приятно )
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
Героям слава!
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:09 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/22893 Full version
показать весь комментарий
06.05.2022 22:10 Ответить
Подяка за лінк на відео! 👍
показать весь комментарий
06.05.2022 22:33 Ответить
Крутий відос.Дякуємо хлопці )))
показать весь комментарий
06.05.2022 22:15 Ответить
****** питушню !!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:16 Ответить
У кацапів все так - чорно то біле, правда то брехня, а брехня то правда, ось і друга армія в світі - з кінця ...
показать весь комментарий
06.05.2022 22:17 Ответить
...з кінця ..., але пітушки вже без кінцівок і гребінців.
показать весь комментарий
06.05.2022 22:25 Ответить
ПШЛ нафуй , кіля
показать весь комментарий
06.05.2022 23:51 Ответить
Храни Вас Бог!!!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:26 Ответить
Красава!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:28 Ответить
Весело!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:34 Ответить
Розгулялися, козаки, ох і розгулялися !!!
В куражах... Справжні вовкодави !!!
Слава вам, хлопці, велика слава і честь !!!
Але не втрачайте пильність і бережіть себе, дуже вас прошу !!!
показать весь комментарий
06.05.2022 22:40 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 22:48 Ответить
Знатно петушню зашкварили наши хлопцы.
показать весь комментарий
06.05.2022 22:48 Ответить
Два пітушка полонені зліва сидять на узбіччі, прігорюнились
показать весь комментарий
06.05.2022 22:53 Ответить
одна к вам просьба, берегите себя.llkk
показать весь комментарий
06.05.2022 23:07 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показать весь комментарий
07.05.2022 04:11 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7DRMIGUB5ss%26fbclid%3DIwAR3tIGRpupnLWW4uD2wJPFtBPFJZxqGPladGM-xX0n0A4r3-tFRvECW1Ako&h=AT31BYP5AD6jiu6wzxzJ_JGl74zRNy-0*********************************************************************************************-mYzQ7e&__tn__=R]-R&c[0]=AT3POCNhwrzER4xZEslRfielZI3neOMKaWPbSn9BqQH-D20trNJYKyIiR_ZRCXeHx08HnW7RcVLnUaxxqEU8kTwMT0mXaTEq2jPtal93lUQLECea_W7gUmU0md_s_jsh0l3MOVFnieEoMzGRJ6YIk80cdlCUomuATQIUrwuJ9DCfyk4JUwhcqBnm2Q https://www.youtube.com/watch?v=7DRMIGUB5ss Здача півдня.
показать весь комментарий
07.05.2022 05:40 Ответить
Справились за тиждень до вторгнення і відзвітували про це :

https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
показать весь комментарий
07.05.2022 09:33 Ответить
Суки!
показать весь комментарий
07.05.2022 10:56 Ответить
 
 