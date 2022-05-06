"И так будет с каждым, петушки!": ВСУ в Харьковской области уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские защитники на Изюмском направлении уничтожили военную технику оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Авл Вітелій.
Схоже, це хлопці з 93-ї. Бережіть себе, козаки!
В куражах... Справжні вовкодави !!!
Слава вам, хлопці, велика слава і честь !!!
Але не втрачайте пильність і бережіть себе, дуже вас прошу !!!
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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