Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды на Харьковщине, есть раненый. ВИДЕО
В Харьковской области российские захватчики уничтожили Национальный музей Григория Сковороды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.
Заведение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.
Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.
В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.
Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
В експозиції музею видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою. В експозиції також деякі особисті речі Сковороди. ... прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила. Тут встановлено пам'ятник роботи І.П.Кавалерідзе, упорядковано скульптурну «філософську алею».
Тобто якщо вдалось зберегти етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою ... деякі особисті речі Сковороди, то музей можна відновити. Сподіваюсь, що парк також можна відновити.
Дуже шкода, якщо втрачено оригінали. Але в світі є багато пам'ятних місць, де є лише копії або навіть просто зразки тогочасного побуту. Наприклад, в Бамбергу є будинок-музей Е.Т.А.Гофмана, де немає ЖОДНОГО предмета, який би бачив Гофман. А в замку Вартбург, в кімнаті, де (можливо) проживав Лютер, коли переховувався від інквізіції, меблі (стіл і крісло) є тогочасними предметами, а не оригінальними *******, якими користувався Лютер.
Головне - це пам'ять.
останні роки з Євангелією по УКРАЇНІ ходив, про Бога розповідав
помер красиво: викопав собі могилу, одів чисту сорочку, сказав побратиму, що помиратиме, ліг на лаві у садочку, та й відійшов до Бога
мені б так...