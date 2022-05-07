Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды на Харьковщине, есть раненый. ВИДЕО

В Харьковской области российские захватчики уничтожили Национальный музей Григория Сковороды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

Заведение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.

Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

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