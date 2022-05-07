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Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды на Харьковщине, есть раненый. ВИДЕО

В Харьковской области российские захватчики уничтожили Национальный музей Григория Сковороды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

Заведение оккупанты уничтожили прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая.

Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

Также смотрите: Обломки российских вертолётов и ракеты, атаковавших столицу в первые дни войны, передали в музей. ВИДЕО

Автор: 

музей (724) обстрел (27784) Сковорода Григорий (16) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
а дехто каже що пушкіних-мендєлєєвих треба лишити, бо то історія!
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07.05.2022 08:34 Ответить
+14
Це спеціально бахнули , щоби не було у нас національноі пам'яті 😔
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07.05.2022 08:25 Ответить
+7
Сволота !!!

Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
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07.05.2022 08:50 Ответить
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Знищили пам'ять про людину, яку треба було назвати героєм України, одним із її найкращих синів. А не кривавого м'ясника Хмельницького.
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07.05.2022 08:17 Ответить
Ты идиот?
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07.05.2022 08:25 Ответить
Цей ідіот, хитрий брехливий кацап, бачиш як вивертає листування? Спочатку похвалив Сковороду а потім обісрав Хмельницького. Дітям з малку треба наказувать про брехливого москаля.
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07.05.2022 08:40 Ответить
а ти паклоннік тупого алкоголіка хмельнницького, який завів Україну в рабство до расії?
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07.05.2022 09:31 Ответить
Ні я не шанувальник Зіновія Хмельницького, він людина зі своєю долею, та і жив він в іншому часі ніж зараз. Я просто багато років жив з москалями і знаю хто вони і що вони, на відміну від української молоді, яка виховувалась на КВНах, кацапських серіалах, та дурноватих пісеньках групи "рукі в верх".
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07.05.2022 11:45 Ответить
Да...Цьогоріч - трьохсота роковина від дня народження того, кого увесь світ шукав, але так і не знайшов! А от рашистська бомба віднайшла навіть пам'ять про цю видатну постать!
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07.05.2022 08:18 Ответить
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07.05.2022 08:39 Ответить
*...світ шукав..*,чи ловив?
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07.05.2022 12:09 Ответить
Москали должны страшно бояться Г. Сковороды! Он был одним из первых бандеровцев.
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07.05.2022 08:24 Ответить
Це спеціально бахнули , щоби не було у нас національноі пам'яті 😔
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07.05.2022 08:25 Ответить
а дехто каже що пушкіних-мендєлєєвих треба лишити, бо то історія!
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07.05.2022 08:34 Ответить
Цей мотлох потрібно назавжди спалити у котельнях для обігріва дітей.
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07.05.2022 10:40 Ответить
Сволота !!!

Так, вони хочуть знищити і нашу пам'ять, і нашу ідентичність, і нас всіх.
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07.05.2022 08:50 Ответить
Ще й цілу ракету виділили... Найшли, блін, військовий об'єкт, падклюки!
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07.05.2022 08:56 Ответить
Подивився в інтернеті. Сторінка музею фактично порожня. В Вікіпедії є інформація:

В експозиції музею видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою. В експозиції також деякі особисті речі Сковороди. ... прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила. Тут встановлено пам'ятник роботи І.П.Кавалерідзе, упорядковано скульптурну «філософську алею».

Тобто якщо вдалось зберегти етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов'язані зі Сковородою ... деякі особисті речі Сковороди, то музей можна відновити. Сподіваюсь, що парк також можна відновити.

Дуже шкода, якщо втрачено оригінали. Але в світі є багато пам'ятних місць, де є лише копії або навіть просто зразки тогочасного побуту. Наприклад, в Бамбергу є будинок-музей Е.Т.А.Гофмана, де немає ЖОДНОГО предмета, який би бачив Гофман. А в замку Вартбург, в кімнаті, де (можливо) проживав Лютер, коли переховувався від інквізіції, меблі (стіл і крісло) є тогочасними предметами, а не оригінальними *******, якими користувався Лютер.

Головне - це пам'ять.
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07.05.2022 09:09 Ответить
Так чому не вивезли музей? Ні хрена нічого не зробили, а тепер руками розводять: "Ось і цей музей розбомбили". Зла не вистачає на нашу владу.
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07.05.2022 10:05 Ответить
А ви вважаете що ця влада взагалі знає, хто такий Сковорода?
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07.05.2022 11:12 Ответить
Там було дуже багато унікальних єкспонатів. Найбільш цінні були вивезені у безпечне місце після початку війни. Але будівля фактично знищена. Парк не пошкоджено на цей час.
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07.05.2022 10:37 Ответить
славний козак був
останні роки з Євангелією по УКРАЇНІ ходив, про Бога розповідав
помер красиво: викопав собі могилу, одів чисту сорочку, сказав побратиму, що помиратиме, ліг на лаві у садочку, та й відійшов до Бога
мені б так...
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07.05.2022 12:43 Ответить
 
 