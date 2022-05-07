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На Херсонщине в Голой Пристани вражеский обстрел повредил 25 домов, есть раненые. ВИДЕО

В городе Голая Пристань, что в Херсонской области, в результате обстрела разрушен один дом, более 25 повреждены, четыре человека пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видео на странице в фейсбуке сообщила заместитель городского головы Голой Пристани Светлана Линник.

"Утро для нас нехорошее. Нас не обошла беда, которая пришла на нашу землю, в наше государство. Прилетели ракеты, в результате один дом разрушен, более 25 домов повреждены в результате взрыва", - сказано в сообщении.

По словам заместителя городского головы, четыре человека пострадали, один человек в состоянии средней тяжести сейчас находится в больнице, остальные три человека уже получили медицинскую помощь, их состояние стабильное.

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"Служба по чрезвычайным ситуациям работает. Выясняют все обстоятельства этих повреждений. Газовая служба также работает – устраняют повреждения магистральной сети, чтобы возобновить газоснабжение", - отметила чиновница.

Также она высказала просьбу ко всем, у кого повреждены здания, обращаться в исполнительный комитет горсовета и подавать заявления для установления ущерба.

обстрел (27807) ракеты (3610) Херсонская область (4886)


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Гола Пристань не захоплена орками?
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07.05.2022 14:18 Ответить
може по ним і били. По іншому ніяк.
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07.05.2022 14:24 Ответить
в одессе пздц
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07.05.2022 14:18 Ответить
Была. Поэтому или провокация орков или наша ошибка
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07.05.2022 14:19 Ответить
Кацапы там в санатории загорают .
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07.05.2022 14:42 Ответить
Рашисти стріляють, щоб потім звалити на "злих укропов"
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07.05.2022 14:50 Ответить
Шоб сдохли все кацапские свинособаки! Всё детство, летом проводил то в Гопре, то в Цюрупинске... Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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07.05.2022 16:59 Ответить
 
 