На Херсонщине в Голой Пристани вражеский обстрел повредил 25 домов, есть раненые. ВИДЕО

В городе Голая Пристань, что в Херсонской области, в результате обстрела разрушен один дом, более 25 повреждены, четыре человека пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видео на странице в фейсбуке сообщила заместитель городского головы Голой Пристани Светлана Линник.

"Утро для нас нехорошее. Нас не обошла беда, которая пришла на нашу землю, в наше государство. Прилетели ракеты, в результате один дом разрушен, более 25 домов повреждены в результате взрыва", - сказано в сообщении.

По словам заместителя городского головы, четыре человека пострадали, один человек в состоянии средней тяжести сейчас находится в больнице, остальные три человека уже получили медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Смотрите также: Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шесть раненых, - ОК "Південь". Фоторепортаж

"Служба по чрезвычайным ситуациям работает. Выясняют все обстоятельства этих повреждений. Газовая служба также работает – устраняют повреждения магистральной сети, чтобы возобновить газоснабжение", - отметила чиновница.

Также она высказала просьбу ко всем, у кого повреждены здания, обращаться в исполнительный комитет горсовета и подавать заявления для установления ущерба.