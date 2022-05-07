"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", - рашист жалуется, что кадыровец украл у него пистолет. АУДИО
Кадыровцы украли пистолет у российских военных. Теперь оккупанту дают 2 дня на то, чтобы его найти.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, один из вражеских оккупантов, находящийся на Херсонщине, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.
"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", – рассказывает русский захватчик.
За потерю оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.
"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведка боем на укропов… И меня укропы застрелили", – объясняет он.
"Такая тенденция в российской армии не может не радовать. Чем больше оружия они украдут сами у себя, тем ближе наша победа!" - уверены в СБУ.
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шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
что там творится. На первом же перекрестке у
него отобрали "Мерседес", набили морду и
выкинули в кювет.
"Свои", - облегченно подумал В.В.Х.
Все інше - тупа біомаса. В їхніх "дєрєвнях" ранок починається з розпиття бражки. Потім *******. Потім- драка.
То там апріорі діти народжуються дєбілами...
в общем ослоебы занялись своим привычным бизнесом
вот такая у них "армия"
рашики - вам треба навчинися відповідати самим за себе і за свої вчинки. Не он падрєзал, а ти, мудак зажопінский, про...бав свій пістолет.
А те, що ти зараз лазиш і шукаєш свій пістолет, то в цьому винен не командир, а сам путєноїд, тому що тобі страшніше не піти воювати за унітази путєна ніж вмерти.
З усією ненавістю до тих обох (і до кадирівця, і до "росіянина"), з вами теж не погоджусь. Крадій є крадій, навіть якщо постраждалий теж винен.