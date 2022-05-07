"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", - рашист жалуется, что кадыровец украл у него пистолет. АУДИО

Кадыровцы украли пистолет у российских военных. Теперь оккупанту дают 2 дня на то, чтобы его найти.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, один из вражеских оккупантов, находящийся на Херсонщине, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", – рассказывает русский захватчик.

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За потерю оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.

"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведка боем на укропов… И меня укропы застрелили", – объясняет он.

"Такая тенденция в российской армии не может не радовать. Чем больше оружия они украдут сами у себя, тем ближе наша победа!" - уверены в СБУ.