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"Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", - рашист жалуется, что кадыровец украл у него пистолет. АУДИО

Кадыровцы украли пистолет у российских военных. Теперь оккупанту дают 2 дня на то, чтобы его найти.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, один из вражеских оккупантов, находящийся на Херсонщине, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл#дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах#й! Прыгнули в тачку и… съе#ались", – рассказывает русский захватчик.

Також читайте: "По нам е#ашат с минометов, танков, нах#й, а нам даже отходить не разрешают": Рашист жалкує, що поїхав воювати проти України, - перехоплення СБУ. АУДIО

За потерю оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.

"А если не найду, меня, бл#дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведка боем на укропов… И меня укропы застрелили", – объясняет он.

"Такая тенденция в российской армии не может не радовать. Чем больше оружия они украдут сами у себя, тем ближе наша победа!" - уверены в СБУ.

Автор: 

армия РФ (19665) СБУ (20033) хищение (679) чеченцы (212) перехват (345)


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Топ комментарии
+19
весело там у них )))
шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
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07.05.2022 14:41 Ответить
+16
Тот самый редкий момент, когда полностью согласен с кадыровцем. Страдай Ваня, страдай
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07.05.2022 14:36 Ответить
+14
Могли еще и изнасиловать. Но еще вернется, так что Ванька готовся
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07.05.2022 14:58 Ответить
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соловйов назвав гіркіна "американським шпигуном", який здав Донбас Україні
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07.05.2022 14:35 Ответить
Тот самый редкий момент, когда полностью согласен с кадыровцем. Страдай Ваня, страдай
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07.05.2022 14:36 Ответить
А вот і нє падєрьотесь!
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07.05.2022 14:36 Ответить
весело там у них )))
шоб вы там суки друг друга перестреляли !! ворье хреновое...
втарая армия мира ))))
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07.05.2022 14:41 Ответить
Приехал П*тин тайком в Новороссию посмотреть,
что там творится. На первом же перекрестке у
него отобрали "Мерседес", набили морду и
выкинули в кювет.
"Свои", - облегченно подумал В.В.Х.
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07.05.2022 14:45 Ответить
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07.05.2022 14:46 Ответить
Кацапи завжди були дєбілами. Я проходив службу в ред амі у 1986-1988. Більш-менш інтелект був у москвичів і пітерців. Ще - в казанських татар (мусульмані, не бухають).
Все інше - тупа біомаса. В їхніх "дєрєвнях" ранок починається з розпиття бражки. Потім *******. Потім- драка.
То там апріорі діти народжуються дєбілами...
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07.05.2022 14:48 Ответить
тебе повезло что выжил
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07.05.2022 16:59 Ответить
Арестович нервно курит в сторонке
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07.05.2022 14:50 Ответить
Могли еще и изнасиловать. Но еще вернется, так что Ванька готовся
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07.05.2022 14:58 Ответить
Патроны кончатся и они вернутся. Ваня, не скучай!
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07.05.2022 15:17 Ответить
кадыровцы похищают кацапов и под видом украинцев, требуют с их родственников выкуп, заявляя что они в плену
в общем ослоебы занялись своим привычным бизнесом
вот такая у них "армия"
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07.05.2022 17:02 Ответить
А розмовляють то не москалі а лугандонці.Акцент не кацапський а донбасський.
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07.05.2022 15:42 Ответить
Раб, скажи пасбо, что на бутылку не посадил!
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07.05.2022 15:49 Ответить
У путєноїдів завжди хтось винен. "он падрєзал".
рашики - вам треба навчинися відповідати самим за себе і за свої вчинки. Не он падрєзал, а ти, мудак зажопінский, про...бав свій пістолет.
А те, що ти зараз лазиш і шукаєш свій пістолет, то в цьому винен не командир, а сам путєноїд, тому що тобі страшніше не піти воювати за унітази путєна ніж вмерти.
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07.05.2022 17:03 Ответить
У радянській армії крадіжки особистих речей були регулярні (окрім "елітних" частин). І скаржитись командуванню не було сенсу, бо відповідали точнісінько так - в армії немає крадіїв, а є ******, у яких все крадуть.
З усією ненавістю до тих обох (і до кадирівця, і до "росіянина"), з вами теж не погоджусь. Крадій є крадій, навіть якщо постраждалий теж винен.
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08.05.2022 00:47 Ответить
Если сказали - завалит, тогда завалит.
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07.05.2022 18:49 Ответить
 
 