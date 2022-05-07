ВСУ уничтожили Ясиноватский железнодорожный узел, у оккупантов станет больше проблем с логистикой, - советник мэра Мариуполя. ВIДЕО

Украинские защитники ударили по Ясиноватскому железнодорожному узлу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше", - прокомментировал он.

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