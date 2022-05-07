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ВСУ уничтожили Ясиноватский железнодорожный узел, у оккупантов станет больше проблем с логистикой, - советник мэра Мариуполя. ВIДЕО

Украинские защитники ударили по Ясиноватскому железнодорожному узлу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше", - прокомментировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС. ФОТО

железная дорога (1416) Донецкая область (9978) ВСУ (6689)


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Топ комментарии
+23
и если бы мы тогда не играли в гуманность, то сейчас наши люди бы не гибли на передовой
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07.05.2022 19:13 Ответить
+19
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч



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07.05.2022 19:23 Ответить
+17
Для чого Донецьк знищувати до тла ?
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07.05.2022 19:08 Ответить
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Для чого Донецьк знищувати до тла ?
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07.05.2022 19:08 Ответить
за чем ? ты провокатор или просто троль ?
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07.05.2022 19:14 Ответить
знаешь куда пошел русский корабел ? вот держись его курса и придёшь туда где тебе место
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07.05.2022 19:22 Ответить
Це просто троль-провокатор. Сакральною жертвою повинна стати мацква.
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07.05.2022 19:18 Ответить
Навіть в тексті акцент кацапський
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07.05.2022 19:34 Ответить
и если бы мы тогда не играли в гуманность, то сейчас наши люди бы не гибли на передовой
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07.05.2022 19:13 Ответить
если бы тогда не соблюдали гуманность и правила ведения войны, то на сегодня Украина уже бы была оккупирована без НАТО-вской поддержки.
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07.05.2022 19:16 Ответить
Если бы ты в окопе сидел 8 лет назад - а так ты просто ***..н.
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07.05.2022 19:17 Ответить
если бы мы тогда три года не дороги делали а занимались армией, закупали ПВО... то против сильной армии Хутин бы и не начал войну. И ЗСУ уже сейчас добивали бы русню на донбасе...
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07.05.2022 20:19 Ответить
Мало того, переорати, засіяти ковилою, і випустити туди фазанів і дроф. Буде заповідник первісного степу.
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07.05.2022 19:16 Ответить
Тогда все захваченные города засеивать, умник. Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск.
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07.05.2022 19:33 Ответить
РАЗ 8 ЛЕТ БОМБИЛИ ,ЗНАЧИТ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК В МАРИУПОЛЕ
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07.05.2022 19:40 Ответить
Придурок руснявый. Тебя, дауна, надо сжечь.
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07.05.2022 19:15 Ответить
Если ты не в курсе, дебил, согласно последней переписи населения, в Канаде проживает более 1,5 миллионов украинцев - самая большая диаспора в мире. Сосни у путлера, рашенок.
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07.05.2022 19:31 Ответить
почему прид..рок, с сумской области русня отступали никого не сожгли
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07.05.2022 19:22 Ответить
Обнести колючим дротом і спалити.(С) Запізнились.
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07.05.2022 19:28 Ответить
Почему только сейчас?
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07.05.2022 19:08 Ответить
видимо гаубицы из сша только подошли
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07.05.2022 19:16 Ответить
Какие нахер гаубицы? не местный?
От станции Ясиноватая до ноля - 2 километра.
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07.05.2022 20:09 Ответить
всё дело в появившейся возможности исключительно точного удара во избежание жертв населения из-за плотной агломерации. Ну, и бонусом - надо было дождаться прибытия "призового" груза на станцию.
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07.05.2022 20:14 Ответить
Ага , железнодорожный узел такая миниатюрная цель , что нужно очень высокоточное оружие . И что-то никакого населения на станциях я никогда не видел . И если дожидаться бонуса , чтобы сдетонировал , то с заботой о населении это тоже не вяжется .
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07.05.2022 20:41 Ответить
Думаю ,що правильно роблять ,що по вузлам постачання б'ють.Колись ми не знали навіть назв населених пунктів в тих областях України,але ЗСУ знають)
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07.05.2022 19:10 Ответить
Я так розумію цей залізничний вузол належить до окупованих українських територій, то чому би то не бити по своїй власності, а по джерелу зла, по російській території?!
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07.05.2022 19:12 Ответить
питання хороше...та можливо ми до нього вернемося трохи пізніше...спочатку треба вийти на той рубіж звідкіля буде можливість лупити по скупченню військ вже за кордоном (або біля нього)
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07.05.2022 19:19 Ответить
1) Нема чім бити по мордору - бо Кучма подарував всі крилати ракети в 1999 рашістам щоб розрахуватися за газ.
2) Дальнобійна артилерія у вигляді M777 тільки зараз надійшла на передок разом з навченими артилеристами.
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07.05.2022 19:26 Ответить
Про заборгованість за газ та ракети є якісь посилання?
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07.05.2022 20:12 Ответить
Звичайно що є. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60733459
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07.05.2022 20:45 Ответить
BBC пишє: "

За даними російських медіа, станом на 2009 рік там було щонайменше 16 таких літаків. Новішої інформації немає.

Вісім з них опинились там з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву 285 млн доларів боргів "за газ"."
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07.05.2022 20:48 Ответить
Тому що за реконструкцію цієї власності забашляють кацапи.
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07.05.2022 19:36 Ответить
Це досить великий вузол і значимий
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07.05.2022 19:16 Ответить
ДУЖЕ хороша новина. Це скрйозний вузол.... БУВ
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07.05.2022 19:18 Ответить
под Пологами украинские воины разбили позиции противника из артиллерии. В результате огневого поражения сил и средств врага Силы обороны Украины уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники.

"Личный состав неприятеля покинул позиции", - отметили в Генштабе.

Потери рашисты на Запорожье несут значительные. Только в одном из сел было обнаружено более сотни раненых оккупантов.
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07.05.2022 19:21 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч



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07.05.2022 19:23 Ответить
Слава українцям!
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07.05.2022 19:32 Ответить
Слабовато !
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07.05.2022 19:22 Ответить
Оторви дупу от дивана и покажи как надо!
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07.05.2022 19:28 Ответить
Тобі з Канадії (так писав найвеличніший) видніше
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07.05.2022 19:39 Ответить
нарешті!!!
Ще треба Іловайск та луганський вокзал
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07.05.2022 19:38 Ответить
ЕЩЕ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ******,КОГДА ПО НЕМУ ТЕХНИКА ЕДЕТ
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07.05.2022 19:42 Ответить
Мосты самые трудные цели для поражения. Ракетами артиллерией практически невозможно. Авиационный полк должен бомбить чтобы нанести непоправимый урон. (Дыра в дорожном покрытии не считается)
Полностью разбитая станция - фантастика. Жд нитка восстанавливаетя одним ремонтным поездом до 5десяти метров в день.
Кста мост в Курской области кацапы починили. восстановили движение.
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07.05.2022 20:02 Ответить
Обстріляти і знищити - це не одне й те ж саме . Залізничний вузол - велика площа , просто так не знищіш . Це кінцева станція перед Авдіївкою , так що перемога не значна . І яким боком до цієї новини заммера Маріуполя ?
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07.05.2022 20:08 Ответить
Тем более ,что эта станция самая большая в СеСеСеРе.
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07.05.2022 21:35 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2022 20:18 Ответить
Все вокзалы жд в Донецке,Луганске,Дебальцево,Купянск и т.д.Через которые заводят гсм,снаряды и технику должны быть уничтожены и постоянно находиться под нашими обстрелами!Лучше бить по вокзалами,если там находятся эшелоны с гсм или снарядами!
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07.05.2022 20:38 Ответить
 
 