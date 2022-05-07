ВСУ уничтожили Ясиноватский железнодорожный узел, у оккупантов станет больше проблем с логистикой, - советник мэра Мариуполя. ВIДЕО
Украинские защитники ударили по Ясиноватскому железнодорожному узлу.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше", - прокомментировал он.
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+23 Иван Иван #488996
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+19 Перехватчик
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+17 Amber
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От станции Ясиноватая до ноля - 2 километра.
2) Дальнобійна артилерія у вигляді M777 тільки зараз надійшла на передок разом з навченими артилеристами.
За даними російських медіа, станом на 2009 рік там було щонайменше 16 таких літаків. Новішої інформації немає.
Вісім з них опинились там з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву 285 млн доларів боргів "за газ"."
"Личный состав неприятеля покинул позиции", - отметили в Генштабе.
Потери рашисты на Запорожье несут значительные. Только в одном из сел было обнаружено более сотни раненых оккупантов.
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч
Ще треба Іловайск та луганський вокзал
Полностью разбитая станция - фантастика. Жд нитка восстанавливаетя одним ремонтным поездом до 5десяти метров в день.
Кста мост в Курской области кацапы
починили.восстановили движение.
Героям слава!!!