"Думал, укропы деревня е#аная, а они столько колон разье#али наших": Оккупанты недооценили мощь ВСУ, - перехват ГУР МО. АУДИО

Российские оккупанты жалуются на неожиданно сильную украинскую армию.

Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованный ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Во время разговора военные страны-оккупанта рассматривают любые способы избегания участия в боевых действиях. Ждут объявления мобилизации и жалуются, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

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