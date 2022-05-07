Действия РФ должны напомнить миру, что невозможно один раз и навсегда победить зло, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только Вооруженные Силы и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие России.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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