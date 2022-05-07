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Действия РФ должны напомнить миру, что невозможно один раз и навсегда победить зло, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только Вооруженные Силы и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие России.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Работаем над устранением очередей на заправках, - Зеленский

Зеленский Владимир (20849)


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Топ комментарии
+15
Зеленский, а запили видосик, в котором ты рассказываешь о том, шо все доходы от продаж "сватов" на стране-помойке ты переводишь на помощь полку Азов.
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07.05.2022 22:38 Ответить
+11
А чому ж ти 3 роки не укріплював армію, а великоасфальтував дороги?
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07.05.2022 22:38 Ответить
+9
Тут не в виборцах дело. Зеленский, по сути, коллаборант. Оказывает содействие русской пропаганде за деньги.
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07.05.2022 22:44 Ответить
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За одного битого, двух убитых дают...
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07.05.2022 22:31 Ответить
ви теж не забувайте, якщо олігархам залишити можливість і далі крутити людям мозги і законами крутити як захочеться, то ми завжди будемо в небезпеці. Най стають бізнесменами. Бізнесмени це люди, які володіють фінасовими і промисловими ресурсами, але використовують їх для розвитку країни, для розвитку суспільства і звісно ж отримують від цього прибуток. Ну так, прибуток можна отримувати не тільки від розвалу, можна й від розвитку. Серйозно, у олігархів треба відібрати можливість дурити людям голови, щоб вони обирали чорт зна кого, аби олігархи могли країною крутити як захочеться і при тому плювати на потреби і інтереси країни і людей.
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07.05.2022 22:36 Ответить
Зеленский, а запили видосик, в котором ты рассказываешь о том, шо все доходы от продаж "сватов" на стране-помойке ты переводишь на помощь полку Азов.
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07.05.2022 22:38 Ответить
Не розкатуй губу. Може тобі ще розказати про долю 40 000 000 та pandora papers. Які наглі виборці стали.
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07.05.2022 22:41 Ответить
Тут не в виборцах дело. Зеленский, по сути, коллаборант. Оказывает содействие русской пропаганде за деньги.
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07.05.2022 22:44 Ответить
40 млн это мелочь! тут власти Голандии заявили , что найдены счета "Квартала" на котором на сегодняшний день находится 543 миллиона долларов !

Это небольшая часть тех денег , которые зеленский и коломойский отмывали и выводили через оффшоры , счета заморожены до окончания войны, идет следствие
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08.05.2022 12:10 Ответить
А чому ж ти 3 роки не укріплював армію, а великоасфальтував дороги?
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07.05.2022 22:38 Ответить
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07.05.2022 22:40 Ответить
Все правильно.
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07.05.2022 22:44 Ответить
Світу ще треба нагадати що крім кацапської орди існує ще перспектива глобальної продовольчої кризи. І якщо західна Європа думає тишком відсидітись, то слід наголосити про їхніх неетнічних германцях, французах, італійцях тощо, яких там валом. До кого побіжать їх родичі з країн "третього світу"?
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07.05.2022 22:45 Ответить
Світу ще раз показали що статичні форми та процеси його безпеки (я про балаган в радбезі ООН) з часом не враховують всіх спроб їх обійти, тобто "хакнути".
Кремлю вдалося 30 років водити за ніс всіх "експертів" (кого підкупили, кого залякали, а хто і не експерт зовсім) з приводу небезпечності своїх дій в регіоні та світі - проморгали створення і зміцнення рашисткої імперії.
Думаю що меблі переставляти не має сенсу - ООН і його "радбез" зафейлили сотні тисяч смертей (я про весь світ), тому новий орган комунікації між народами повинен бути захищеним від засланих казачків, імперської пропаганди, та скасувати право вето взагалі.
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07.05.2022 23:18 Ответить
А що , росіяни вже не люди? А так розказував у лютому...
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07.05.2022 23:33 Ответить
Сказала людина яка впустила у свій дім з півдня кацапів.
Сором іспанський мати такого президента.
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08.05.2022 00:34 Ответить
Три рази читав "Дії РФ мають нагадИти світу..."
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08.05.2022 01:34 Ответить
Лишь только б ты -- стояла у штурвала...
Не трогая руками ничего!
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08.05.2022 02:33 Ответить
 
 