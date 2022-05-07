Действия РФ должны напомнить миру, что невозможно один раз и навсегда победить зло, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что только Вооруженные Силы и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие России.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+15 Maxim Ak-Murza
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+9 Maxim Ak-Murza
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Это небольшая часть тех денег , которые зеленский и коломойский отмывали и выводили через оффшоры , счета заморожены до окончания войны, идет следствие
Кремлю вдалося 30 років водити за ніс всіх "експертів" (кого підкупили, кого залякали, а хто і не експерт зовсім) з приводу небезпечності своїх дій в регіоні та світі - проморгали створення і зміцнення рашисткої імперії.
Думаю що меблі переставляти не має сенсу - ООН і його "радбез" зафейлили сотні тисяч смертей (я про весь світ), тому новий орган комунікації між народами повинен бути захищеним від засланих казачків, імперської пропаганди, та скасувати право вето взагалі.
Сором іспанський мати такого президента.
Не трогая руками ничего!