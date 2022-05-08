Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО
Позиции российских захватчиков на острове Змеиный были обстреляны украинскими истребителями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker
"Украинские ВВС все еще живы. Вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на известном острове Змеиный в Черном море, на великолепных кадрах, снятых беспилотником ТВ-2. Как видим, есть серьезные повреждения", - отмечается в сообщении .
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+94 Urs
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Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Горять у пеклі москалі .
1) Командування ЗСУ не розповсюджувало це відео. Але яким іншим чином відео з Байрактарів могло опинитись в мережі?
2) Нема ніякої логіки ризикувати двома винищувачами заради знешкодження кількох халуп на острові. Все важливе там вже було знешкоджено Байрактарами.
3) На відео багато дрібних помилок.
Рашисти створюють подібні фейки щоб викликати недовіру до українських джерел інформації.
Посланая "Москва" своей артой выбила украинский гарнизон и устроила на острове передовой пункт разведки. Средства радио-электронной разведки острова работали в целях обеспечения десанта в Бессарабию.
событие №1. уничтожение крейсера ПВО ЧФ, флагмана Москвы.
событие №2 уничтожение "Байрактаром" средств ПВО острова.
событие №3 уничтожение/повреждение фрегата, которые прикрывал своими средствами ПВО десантную группу
событие №4 уничтожение десантной группы с новыми средствами ПВО
событие №5 удар сушек по оставшемуся гарнизону
...
продолжение следует
им еще предстоит эвакуацию раненых и убитых провести...
А на десантной операцией с подключением ПМР можно уже забыть надолго..
событие №6 Ми-8 рашистов сбит над островом...
....дали буде
еще - 2 раптора с тактическим десантом...
дали будэ
.
Але, чи варто було ризикувати досвідченими пілотами та потужними винищувачами, яких у нас поки що не "багато", без переваги у повітрі чи у засобах ппо великої дальності/засобах рт?