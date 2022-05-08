Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО

Позиции российских захватчиков на острове Змеиный были обстреляны украинскими истребителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker

"Украинские ВВС все еще живы. Вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на известном острове Змеиный в Черном море, на великолепных кадрах, снятых беспилотником ТВ-2. Как видим, есть серьезные повреждения", - отмечается в сообщении .

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