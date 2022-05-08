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Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО

Позиции российских захватчиков на острове Змеиный были обстреляны украинскими истребителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker

"Украинские ВВС все еще живы. Вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на известном острове Змеиный в Черном море, на великолепных кадрах, снятых беспилотником ТВ-2. Как видим, есть серьезные повреждения", - отмечается в сообщении .

Смотрите: Bayraktar работает по позициям оккупантов на Змеином. ВИДЕО

авиация (2852) Змеиный (180)


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Топ комментарии
+94
от і минув 73-й день війни.
Три питання до 73х % ...
АРМІЯ не потрібна?
МОВА не важлива?
ВІРА не на часі?
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08.05.2022 00:48 Ответить
+70
***** всем кцапам ступившим на нашу землю
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08.05.2022 00:47 Ответить
+62
А может во время войны, самое время от дЕрьмаков избавиться?
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08.05.2022 01:02 Ответить
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Значит, всё-таки, наши сушки там работали. Ммм, хоть бы в словах этого какашонкова ни процента правды не было.
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08.05.2022 08:26 Ответить
Це відео - рашистський фейк.
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08.05.2022 09:21 Ответить
Може все ж краще було б Баям доручити? Аби не ризикувати літаками і життям льотчиків? Є інфо, що баїв у нас вже більше ніж літаків. І завод по їх виробництву працює. А от літакі свої військові Україна не виготовляє, а тільки випрошуж у країн Східної Європи
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08.05.2022 08:35 Ответить
Одкрий Інтернет і подивися бойове завантаження "Байрактара" і Су-27 А потім порівняй!
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08.05.2022 17:11 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Горять у пеклі москалі .
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08.05.2022 08:50 Ответить
Це відео - черговий рашистський фейк.
1) Командування ЗСУ не розповсюджувало це відео. Але яким іншим чином відео з Байрактарів могло опинитись в мережі?
2) Нема ніякої логіки ризикувати двома винищувачами заради знешкодження кількох халуп на острові. Все важливе там вже було знешкоджено Байрактарами.
3) На відео багато дрібних помилок.
Рашисти створюють подібні фейки щоб викликати недовіру до українських джерел інформації.
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08.05.2022 09:18 Ответить
Идиот, научись смотреть ситуацию в ретроспективе. И подумай, - что могло угрожать сушкам после уничтожения ВСЕГО кацапского ПВО в радиусе 100 км ?
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08.05.2022 09:29 Ответить
Це тобі у МО Суомі повідомили? Чи особисто з Генштабу ЗСУ доповіли? Ти бачив як довбало у другій половині відео? Там склад ракет був!
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08.05.2022 17:13 Ответить
Теперь можно оценить всю операцию. Титанический сдвиг, решающий.
Посланая "Москва" своей артой выбила украинский гарнизон и устроила на острове передовой пункт разведки. Средства радио-электронной разведки острова работали в целях обеспечения десанта в Бессарабию.
событие №1. уничтожение крейсера ПВО ЧФ, флагмана Москвы.
событие №2 уничтожение "Байрактаром" средств ПВО острова.
событие №3 уничтожение/повреждение фрегата, которые прикрывал своими средствами ПВО десантную группу
событие №4 уничтожение десантной группы с новыми средствами ПВО
событие №5 удар сушек по оставшемуся гарнизону
...
продолжение следует
им еще предстоит эвакуацию раненых и убитых провести...
А на десантной операцией с подключением ПМР можно уже забыть надолго..
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08.05.2022 09:21 Ответить
апдейт.
событие №6 Ми-8 рашистов сбит над островом...
....дали буде
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08.05.2022 09:52 Ответить
апдейт 2.0
еще - 2 раптора с тактическим десантом...
дали будэ
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08.05.2022 13:03 Ответить
Кацапы нам еще за Севастополь ответят!
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08.05.2022 09:33 Ответить
Вечерело. В районе острова Змеиный никак не кончалась украинская авиация. .

.
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08.05.2022 09:54 Ответить
сбивали своими лаптями и бескозырками =))))
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08.05.2022 10:00 Ответить
... и три НЛО с созвездия Тау Кита.
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08.05.2022 12:04 Ответить
Змієвобаївка! Гелікоптер русні не встиг вивести орків https://twitter.com/buch10_04/status/1523186462597926912
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08.05.2022 09:55 Ответить
Звісно добре...
Але, чи варто було ризикувати досвідченими пілотами та потужними винищувачами, яких у нас поки що не "багато", без переваги у повітрі чи у засобах ппо великої дальності/засобах рт?
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08.05.2022 10:16 Ответить
у районі острова у нас вже перевага у повітрі.
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08.05.2022 14:14 Ответить
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