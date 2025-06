В этом году мы слышим "Никогда снова" иначе, со знаком вопроса. Этот лозунг убили, сказав: "Можем повторить", - обращение Зеленского по случаю Дня памяти и примирения. ВИДЕО

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса.

Обращение президента записано в Бородянке Киевской области на фоне уничтоженной оккупантами многоэтажки.

"Может ли стать черно-белой весна? Бывает ли вечный февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на все эти вопросы. К сожалению, эти ответы – да. Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Но и мысли не было, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, что, как оказалось, являются истиной далеко не для всех… В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - говорит глава государства.

По его словам, 24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину.

"Мы услышали жуткие взрывы. Мы услышали: опять!", - добавляет он.

"Город Бородянка – одна из многих жертв этого преступления! Позади меня – один из многих свидетелей! Не военный объект, не секретная база, а простая девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу безопасности для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства? Может ли быть что-то более нелепым, чем этот вопрос? Может. 250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок. И он онемел. Оно не может сегодня сказать: никогда снова! Он не может сегодня ничего сказать. Но здесь все понятно без слов", - добавляет Зеленский.

Он призвал просто взглянуть на этот дом. Когда-то здесь были стены. Когда-то на них были фотографии. А на фото были те, кто когда-то прошел ад войны. Полсотни мужчин, которых отправили в Германию на принудительные работы. Те, кто сгорел заживо, когда нацисты сожгли здесь более 100 домов.

250 бойцов, погибших на фронтах Второй мировой, и почти тысяча жителей Бородянки, которые боролись и победили нацизм. Чтобы никогда снова. Сражались за будущее детей, за жизнь, которая была здесь до 24 февраля.

"Представьте, как в каждой из этих квартир люди ложились спать. Желают друг другу спокойной ночи. Выключают свет. Обнимают любимых. Закрывают глаза. Мечтают о чем-то. Наступает полная тишина. Они все засыпают, не зная, что не все проснутся. Они крепко спят. Им снится что-то приятное. Но через несколько часов их разбудят взрывы ракет. А кто-то не проснется больше никогда. Никогда снова", - говорится в обращении президента.

По его словам, из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: "Это не мы!" Подвергли пыткам со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить".

"Так и произошло. И уроды начали повторы. И наши города, пережившие страшную оккупацию, – настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, – снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в своей истории. А некоторые, как например, Мариуполь – третью. За два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей. За два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч.

Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатическое подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", вроде бы придающих злую священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", - заявляет Зеленский.

Он добавляет, что "Никогда снова!" было одой человека разумного! Гимн цивилизованного мира! Но кто-то сфальшивил. Изуродовал "Никогда снова" нотами сомнения. Заглушил, начав свою смертельную арию зла. И это понятно всем странам, которые увидели ужасы нацизма своими глазами. А сегодня чувствуют жуткое дежавю. Видят снова!

Все народы, клейменные "третьим сортом", рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые преподносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают. Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова!

"И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы упустили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now!", - продолжает Зеленский.

Он добавляет, что это понимают все страны и все народы, сегодня поддерживающие Украину. И, несмотря на новую маску, зверя узнали его. Ибо, в отличие от некоторых, помнят, за что и против чего боролись наши предки. Не перепутали первое со вторым, не поменяли их местами, не забыли.

"...Этого не забыли литовцы, латвийцы, эстонцы, датчане, грузины, армяне, бельгийцы, норвежцы и многие другие – все, кто пострадал от нацизма на своей земле, и все, кто победил его в составе антигитлеровской коалиции. К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, которые боролись за победу и одержали ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге.Тот, кто разрешил обстреливать со своей земли города Украины, рядом с нашими предкамиосвобождали и его предки. Тот, кто плюнул в лицо своему "Бессмертному полку", поставив рядом с ним палачей из Бучи. И бросил вызов всему человечеству. Но забыл о главном: любое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается", - добавляет глава государства.