"Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Госдумы РФ Журавлев. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Алексей Журавлев заявил, что для "денацификации" необходимо уничтожить два миллиона украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире кремлевского пропагандистского шоу. По словам российского депутата, речь идет о пяти процентах населения Украины.

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