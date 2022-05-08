"Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Госдумы РФ Журавлев. ВИДЕО
Депутат российской Госдумы Алексей Журавлев заявил, что для "денацификации" необходимо уничтожить два миллиона украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире кремлевского пропагандистского шоу. По словам российского депутата, речь идет о пяти процентах населения Украины.
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+127 MAKAROV #508144
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+94 Vadim Izumov #511001
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+91 Deodar Revolution
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А Наш Президент молодець! Честь йому і хвала!
Гитлер тоже хотел евреев убивать.
Какая-то мокша, какие-то забитые народы россии.
Типа аршавина.
Они кто такие?
Может их лечить нужно?
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами!
Це ж їх план був на війну! Всіх патріотів розстрілювать.
Формула устранения угрозы миру.
Авторитарні режими - це дуже погано. Завжди будь-яка мерзость прорветься до влади. І не треба казати, що Гітлер прийшов до влади демократичним шляхлм. Да, шлях був демокрптичний, але демократія не вміла себе захистити. Тому не може одна гілка влади узурпувати все в країні. Маєш виконавчу владу - забудь про законодавчу, маєш судову - забудь про конституційну.
лучшийне каждый.
Росияне больны лживой пропагандой и хуже того они этого не замечают
Операция будет болезненной, рзочарование сильным - не многие выдержат
Смарть рашистським окупантам !
немають нічого спільного із людською моралью чи совістю!
Це типове , вироджене бидло і неземне створіння 😡, яке немає
Морального права жити на землі !!