Украинские воины отошли от Попасной на более крепкие позиции, подготовленные ранее, - Гайдай. ВИДЕО
Украинские воины отошли от Попасной на более крепкие позиции.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали больше двух месяцев, вот сколько идет война, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все дотла. Там и бомбы, и мины, и артиллерия, и ракеты. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены раньше", - сказал он.
Топ комментарии
+53 Frol Fedoroff
показать весь комментарий08.05.2022 10:40 Ответить Ссылка
+31 георг брок
показать весь комментарий08.05.2022 10:56 Ответить Ссылка
+29 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий08.05.2022 10:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
два тижні покрутять дупою,доклад фуйлу зроблять і відійдуть
воєнною технікою, чим поки що , наша армія!
Давайте , срані боягузи , підніміть своі ср@ ки і вперед на передову 😠
Территориальной обороны 900 тысяч, ВСУ 300 тыс., вооружены в разы лучше кацапов
Нету 300 тыс ВСУ и 900 тыс.ТРО тем более.А строевых частей в таком количестве нету тем более.
колишніх співвітчизниківгарматного м'яса, як вже було не раз.
Отступать будут из всех разрушенных населенных пунктов, выбивая у кацапов живую силу, технику и снаряды ценой минимально возможных потеть. Наступление без какого-то смысла просто ради отбития пустого, разрушенного города - вероятно вообще не будет иметь смысла, так как карлик плешивый до последнего танка будет наступать и там за 1 день по 50км прорыва будет возвращение территорий. Стратегия войны исходит из того, что у кацапов вообще нет технического производства, все разрушено, нет инженеров, рабочих, ничего они не могут сделать и выпустить в быстрые сроки. На ремонт только хватит максимум. И каждый танк - это безвозратные потери.
торочите ? Там нікого немає !
Пишайся: теорему доведено, спадковий дебіл із вивихненою щелепою та атрофованим мозочком на шиї під капелюхом.
підводний човен "мОськва"- чекає на тебе.
Тамароюсер Геєм ходиш парою? Якщо, особливо обдарований, щоб отримувати додаткове роз'яснення? Тримай, якщо дійде?
Орки взяли те що зосталося від Попаснї
-води,світла ,де жити-нічого немає
Нехай сплять у танках а пьють соляру
или опять будут песню про мы все вернем мы все отстроим петь?как с херсоном мариком бердянском и т.д
Как поотнимать -то в остатке получится примерно равное количество с кацапами ,если не меньшее
але чомусь ніхто не пише, що наші як вийшли звідти, то так і можуть назад туди зайти, а ось якби вже не вийшли а лягли там, то зайти туди назад вже би ніколи не змогли! РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ!