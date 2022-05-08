Украинские воины отошли от Попасной на более крепкие позиции, подготовленные ранее, - Гайдай. ВИДЕО

Украинские воины отошли от Попасной на более крепкие позиции.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали больше двух месяцев, вот сколько идет война, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все дотла. Там и бомбы, и мины, и артиллерия, и ракеты. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены раньше", - сказал он.

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