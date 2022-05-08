Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "никогда снова" отвечал - "можем повторить", - Порошенко. ВИДЕО
Путинская Россия сегодня – это как гитлеровская Германия 80 лет назад, а Путин – то же, что Гитлер.
Об этом сказал Петр Порошенко в видеообращении по случаю Дня памяти и примирения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Порошенко подчеркнул, что мир должен был сдержать российского фюрера еще тогда, когда он подал первые намеки на свои реваншистские планы.
"Никогда снова не должны повториться ужасы Второй мировой войны, уничтожение невинных людей, разрушение самих основ цивилизации. "Никогда снова" звучало снова и снова. Уже после нападения на Грузию, после захвата Крыма, после агрессии на востоке нашего государства. Но повторение слов не могло заменить действий в защиту мира. Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "никогда снова" отвечал - "можем повторить", - напомнил Порошенко.
Теперь российская агрессия распространилась на всю территорию Украины – констатирует пятый президент: "Опять агрессор отрицает наше право на существование, объявляет о своем праве силой перекраивать границы. А у нас, украинцев, отбирает право на жизнь. При этом он использует весь инструментарий нацизма: бомбардировку городов и сел, геноцид мирного населения, тотальную ложь в медиа".
"На фотографиях из Макарова, Бучи, Бородянки мы увидели тела людей со связанными руками, убитых выстрелами в затылок. Мы увидели сожженные дома и усеянные телами улицы, увидели мертвых, которых русня не позволяла хоронить", – отмечает Порошенко.
"Можем повторить" – это геноцид. Тотальное уничтожение людей и народов, которые не вписываются в бред Путина, и это стало для России главным содержанием этой войны", – убежден лидер партии.
Порошенко отмечает, что уничтожение учебных заведений, библиотек и музеев скопировано с гитлеровского плана "ОСТ", предполагавшего превращение Украины в источник сырья и рабской рабочей силы. А вывоз с оккупированных территорий – это повторение Голодомора.
Сегодня как и во времена Второй мировой, мы – на передовой. Сегодня снова свободный мир – перед смертельной опасностью. Непреодолимое зло не остановится в Украине. Это очень хорошо понимают народы, которые внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. Именно эти народы и правительства и сейчас поддерживают нас и дальше развертывают поддержку Украины, оформили уже юридически мощную антипутинскую коалицию. Оружие, санкции, противостояние российской пропаганде, гуманитарная помощь, убежища беженцам, укрепление единства НАТО и ЕС – это уже не лозунги, это конкретные действия", – отмечает Порошенко.
"Победили нацизм и фашизм - победим и рашизм. Но после победы мы еще с большей уверенностью скажем: "Никогда снова!" - подчеркивает пятый президент.
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Это только Порошенко с Турчиновым могли всякими нептунами и стугнами бряцать да Громом грозить мавзолею!
Там чекає тепла в'язниця до 10 років!
Что Армию укреплял, что западло было с иродом кремлёвским встретиться, что обосрали его
по заданию ФСБ, как могли, что провозглашал и превозносил три слова: АРМИЯ, МОВА, ВIРА,
что вышло сейчас очень важным? По чьему заданию работаем, товарищ...? Как там, кураторы?
Или уже в Украине, во власти? Сколько и что передал лично теперешний президент, кроме как
появился напередке в броннике, и требовал у военных уважения, поскольку уже сорок? Вырос!
Где воевал, какие заслуги, кроме трёпа? Уважения заслуживают, а не требуют!
Он ( Порошенко) был действительно ГЕТЬМАН с большой буквы, и стать и речи умные от себя
говорил и сейчас говорит, что думает, а не роль заучивает. Прекрасно говорит на нескольких
языках, и пользуется уважением в мире. "Толька не Парашенка"! Получили "по приколу"
десятки тысяч украинских жизней в минусе? А кто из бывших президентов что то делает для
фронта? Я, конечно, не считаю за помощь участие престарелого Кравчука в группе по переговорам с рашей, его желание войти в историю. Нонсенс. Об этой группе потом разговор.
Во всяком случае, американцы взялись за проверки счетов и не удивлюсь, если у зелёных после войны хорошо накапает, и очень хорошо выяснится, кто разбогател на войне и приумножил.
Оман уже забылся? Виллы, пентхаузы, яхты ,- всё посчитают. Бойтесь, зелёные...
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Зе влада і зеленський - це ЦИРК НА КРОВІ
Как вспомню торговлю на крови или попытки поставки элек в Крым.... Что только нам не врали....
Как бы вы тут не поливали дерьмом Порошенко- вы- глисты в навозной яме, вы никто против него, поэтому ваш киздеж- это говноистекание глистов и все.
"мінським домовленостям немає альтернативи"
і відразу все стає на свої місця
Хто не назвав війну - війною, хто переслідував і гнобив добровольчі батальйони, хто не вводив санкції проти депутатів держдуми за анексію Криму, при кому на військових складах були знищені на мільярди доларів так необхідні зараз снаряди і ракети до Градів, хто не виділяв грошей на оперативно-тактичну ракету, хто не побудував патронного заводу і снарядного заводу, хто не ввів навіть візового режиму з мордором, хто торгував на крові з лугандонією і ерефією, хто віддав інформаційний простір України путіноїдам, хто не ліквідував проросійську партію регіонів, а воскресив її в іншій іпостасі, хто весь час загравав з олігархами і давав їм можливість грабувати українців і т.д. і т.п. ....???