"Байрактар" уничтожил еще два катера российских оккупантов у острова Змеиный. ВИДЕО беспилотника
Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины показали новое видео по уничтожению еще двух десантных катеров "Раптор" рашистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, суда оккупантов были уничтожены после атаки беспилотника Bayraktar TB2.
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+103 Paul Foxen
показать весь комментарий08.05.2022 13:02 Ответить Ссылка
+93 Вася Шевченко #371210
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+63 Сергей Рейнвей
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Тільки підводних корит там 4 чи 5.
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
Черга з покупців скоро буде на роки вперед.
P.S.
До речі - зі Стугнами теж буде аналогічна ситуація.
2 управляемые противотанковые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска 0,5-8 км либо 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bozok&action=edit&redlink=1 Bozok , Roketsan https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-C , https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-L , способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-20 [2
Ось він, на відео, найкращий і найсправедливіший трибунал для рашистів!
Эскалибур не наводится по подсветке, для этого есть гораздо более дешевые боеприпасы.
Тож азєри всілякі ВОП-и, НП, вантажівки - вражали авіабомбами. А танки, ббм, ЗРК - не шкодували протитанкові ракети.
Саме тому - Байрактар ТБ2 - показує таку ефективність проти озброєнь та армій попереднього покоління (типу рашкованської): бачить далеко, оптика та електроніка *******, засоби враження - різноманітні, сам пластиковий, летить високо, навіть вдень не видно оком.
Тобто 2 додаткові катери один Байрактар TB2 міг розхєрачити взагалі 1 Байрактар своїм штатним озброєнням.
PS: і, звісно, ніхто Ескалібурами пуляти по цілям, що рухаються, та ще й в морі, не буде - це реально дурість.
А от як допомога в розвідці чи якісь антенки лишні навернути - в самий раз.
"Що, сучі діти, мучитесь? - Бідуємо..."
ПС. Дайте посилання на повну пісню
💀**********💀
Якщо в планах кацапів досі є "коридор на ПМР", то якраз Зміїний - ключова позиція для ЗРК, яким необхідно прикривати 2 десанти (під Очаков, і в Дністровський ліман, під Красну Косу).
Бо без стаціонарних РЛС-ів, без 2-3 ТОР-ів - наші розколошматять, як в тирі, половину десантних кораблів та авіації "прикриття". А контролювати десантну операцію та прикривати з Криму чи навіть з захопленої частини Херсонської області - дуже не дуже - там і смерч від нас може дуже швидко та якісно прилетіти, як в Чорнобаївку...
От і лізуть на Зміїний, як голодні таргани на їжу.
- захоплюють порожній острів, ставлять туди пост зв'язку, пост знищується ракетою.
- приїзжають двома катерами рятувати виживших з поста, катери знищуються ракетою.
- прилітають гвинтокрилом рятувати виживших з катерів, гвинтокрила знищують ракетою.
- припливають ще двома катерами рятувати виживших з гвинтокрила, катери... ну ви самі бачили...
...
далі буде..