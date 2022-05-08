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"Байрактар" уничтожил еще два катера российских оккупантов у острова Змеиный. ВИДЕО беспилотника

Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины показали новое видео по уничтожению еще двух десантных катеров "Раптор" рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, суда оккупантов были уничтожены после атаки беспилотника Bayraktar TB2.

Читайте: Остров Змеиный - некая "морская Чернобаевка", - спикер Одесской ОВА Братчук

армия РФ (19674) Змеиный (180) уничтожение (7249) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+103
ЧФ найближчим часом перестане існувати...
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08.05.2022 13:02 Ответить
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08.05.2022 13:04 Ответить
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Бальзам для душі.
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08.05.2022 13:02 Ответить
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ЧФ найближчим часом перестане існувати...
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08.05.2022 13:02 Ответить
Хай сучі діти мучаться
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08.05.2022 13:07 Ответить
Браво! Отличное видео, Супер! Смотрел бы да смотрел.. )
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08.05.2022 14:26 Ответить
Якщо заібашат хоч одну москальску подлодку, то дійсно чф краще затопити щоб не набиратися ганьби (позору) з кожним спаленим чи потоплени руzzкоритом
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08.05.2022 13:22 Ответить
можна її засипати асфальтом, точно не сплтве
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08.05.2022 21:39 Ответить
Там у кацапів тих посудин хватає. Ще не на один тиждень.
Тільки підводних корит там 4 чи 5.
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08.05.2022 13:30 Ответить
Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!

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08.05.2022 13:38 Ответить
точно. Успешно уничтожают планирующие бомбы наших Байрактаров методом тарана. Зато задача выполнена, можно получать ордена и медали
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08.05.2022 13:58 Ответить
Посмертно.
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08.05.2022 18:27 Ответить
*****, гондон лі, а як ти здогадалось?
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08.05.2022 21:40 Ответить
кацапи відгадайте загадку: мал-да удал!
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08.05.2022 14:27 Ответить
Цим придуркам завжди казали, що їх чорноморський флот в цій калюжі не має ніякого сенсу. Не вірили.
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08.05.2022 20:20 Ответить
як кажуть кацапи"довєряй,но провєряй!"
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08.05.2022 21:58 Ответить
Бальзам для душі.
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08.05.2022 13:02 Ответить
Дайте мені турка. Обніму. Ну щоб не задушити.
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08.05.2022 13:02 Ответить
Я от що подумав. Туркам вже негайно потрібно будувати мінімум ще два заводи з виробництва Байрактарів.
Черга з покупців скоро буде на роки вперед.

P.S.
До речі - зі Стугнами теж буде аналогічна ситуація.
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08.05.2022 14:56 Ответить
Далеко не только "турка". Просто об этом уже мало кто помнит, типа, само собой нарисовалось.
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08.05.2022 15:04 Ответить
Ну я прийшов обнімай, хоча моя прабабуся з Криму. Але я турок.
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08.05.2022 21:08 Ответить
Красівоє
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08.05.2022 13:02 Ответить
Зміїбаївка маленька - але гарненька!!!
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08.05.2022 13:04 Ответить
І чого було так тікать? Тепер біда - померли втомленими!
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08.05.2022 13:17 Ответить
Пайдет на дно с перегретими движками- заклинят, а не удирал - утонул би с исправними
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08.05.2022 13:24 Ответить
то ж русскіє, ні собі й ні кому, гади, тільки природу засир..ти.
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08.05.2022 23:35 Ответить
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08.05.2022 13:04 Ответить
при чем тут тукиш аирлайнс? дебил ти чи кацап,що одно і теж
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09.05.2022 09:21 Ответить
Що, сучі діти, мучитесь? - Бідуємо!
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08.05.2022 13:05 Ответить
Будьмо!
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08.05.2022 13:25 Ответить
Ай-я-я-яй.. Какие мелкие кусочки.. (с)
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08.05.2022 13:06 Ответить
Чудо, почни з себе, - для початку виключи капслук!
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08.05.2022 13:09 Ответить
Ну ось що за люди.... Треба логічно мислити, а ти знов як рашке. Все заборонити... Нехай нас в ЄС приймуть, от тоді все те що ти написав і збудеться.
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08.05.2022 13:46 Ответить
Angry birds.
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08.05.2022 13:08 Ответить
Замечательно! Просто, - брависимо!
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08.05.2022 13:08 Ответить
Ляпота
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08.05.2022 13:08 Ответить
***** ШАСТАТЬ !!!!
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08.05.2022 13:09 Ответить
Ну вот, это уже дело. А то, как-то "Байроктар" уже казался слабоват против кацов. Сейчас уже восстанавливает потихоньку своё реноме.
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08.05.2022 13:09 Ответить
После уничтожения ПВО в виде крейсера Москва - может себе позволить.
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08.05.2022 13:10 Ответить
главное не подставить его под авиацию-а то собьют
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08.05.2022 13:40 Ответить
Может это чем то из нового гасят, а говорят байрактар⁉️
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08.05.2022 13:13 Ответить
Байрактар может нести два вида вооружения:

2 управляемые противотанковые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска 0,5-8 км либо 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bozok&action=edit&redlink=1 Bozok , Roketsan https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-C , https://ru.wikipedia.org/wiki/MAM MAM-L , способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:0-20 [2
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08.05.2022 18:31 Ответить
Напис "Ukraine ❤️" у небі Сіднея в Австралії
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08.05.2022 13:09 Ответить
F35 написали ?
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08.05.2022 13:27 Ответить
у твоїй дурній голові
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08.05.2022 13:13 Ответить
Були там де потрібніші! Вони рвуть на шмаття "плавунів" які загрожували висадкою десанту під Одесою А Зміїний хотіли зробить базою для ракетних ударів по ній А тепер "Москви" нема "Макар" пішов "куди макар телят не ганяв"- теж нема Двох "Торів" для прикриття Зміїного - теж Крім того - "гавкнув" склад ракет на острові якими готувалися стрілять по Одесі І десантні плавзасоби - "Серна" і п"ять "Рапторів" "пошли в даль светлую" І на додаток - Мі-8 Хіба це мало?!
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08.05.2022 13:33 Ответить
Не дарма Заслужний охрінів, коли побачив, що таке те ТВ2
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08.05.2022 13:10 Ответить
"Нам потрібен спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності, - Кулеба Джерело:
Ось він, на відео, найкращий і найсправедливіший трибунал для рашистів!
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08.05.2022 13:10 Ответить
А музика яка! 👍🔥
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08.05.2022 13:10 Ответить
Героям слава!!!
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08.05.2022 13:13 Ответить
Відкрився портал "Нах"..
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08.05.2022 13:15 Ответить
💀Чернозмеевка💀
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08.05.2022 13:20 Ответить
Черноморевка.
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08.05.2022 13:29 Ответить
**********.. )
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08.05.2022 14:30 Ответить
ЧФ РФ - тупий і ще тупіший!! )))
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08.05.2022 13:21 Ответить
не эскалибур-там только по стоячему можно попасть
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08.05.2022 13:42 Ответить
Эскалибура нет в Украине. Стоимость одного снаряда 100к. Уничтожать моторную лодку с пулемётом таким снарядом не просто идиотизм а измена и подрыв боеспособности за что есть конкретная уголовная статья, а по законам военного времени вообще расстрел полагается.
Эскалибур не наводится по подсветке, для этого есть гораздо более дешевые боеприпасы.
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08.05.2022 13:47 Ответить
эскалибуры есть разные-от джипиэсных до с лазерной подсветкой-цена тоже разная
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08.05.2022 13:58 Ответить
управляемый снаряд Цветник еще есть. Дешевле, но так же сердито как и Эскалибур. Только дальность чуть меньше
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08.05.2022 14:07 Ответить
Квитник это тот же советский Краснополь только в профиль. Преимущество конечно это ЦЕНА. Недостаток: нужна АР на позиции возле цели с квантовым дальномером. Лазер легко обнаружить плюс нужна связь, люди, прикрытие, доставка, эвакуация. Эскалибуру нужны только географические координаты в момент выстрела дальше от фарша зависит с захватом и самонавелением. То есть эта система полностью себя раскрывает в сопряжении с космической разведкой. Неизвестно делятся ли такими данными американцы со ствольной артиллерией ЗСУ.
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09.05.2022 01:42 Ответить
ПС еще подозреваю что Эскалибур скорее всего не зависит от климатических условий. И это просто круто, потому что для стрельбы остальными нужны расчеты, влияет на рассеивание.
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09.05.2022 01:48 Ответить
НЕТ ЭСКАЛИБУРА С НАВОДКОЙ ПО ЛАЗЕРУ. (для упоротых)
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09.05.2022 01:13 Ответить
А чем азеры очень эффективно уничтожали армянскую бронетехнику, тоже какими-то высокоточными управляемыми снарядами, в тандеме с Байрактарами..
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08.05.2022 14:35 Ответить
Байрактари оснащуюються або 2 протитанковими керованими ракетам UMTAS (8 км дальність, 3 метри точність), або 4 високоточними плануючими авіабомбами. Що тим UMTAS-ам, які розраховані на "основні бойові танки", якісь там катери...

Тож азєри всілякі ВОП-и, НП, вантажівки - вражали авіабомбами. А танки, ббм, ЗРК - не шкодували протитанкові ракети.

Саме тому - Байрактар ТБ2 - показує таку ефективність проти озброєнь та армій попереднього покоління (типу рашкованської): бачить далеко, оптика та електроніка *******, засоби враження - різноманітні, сам пластиковий, летить високо, навіть вдень не видно оком.
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08.05.2022 14:42 Ответить
Да не, во время Карабахского конфликта Байрактары очень точно определяли координаты вражеской техники, не без помощи военных спутников, и по этим координатам на земле уже выстреливался снаряд, точность у них до того высокая что снаряды залетали аж под мосты, где пряталась пехота врага, и очень точно попадали в блиндажи и окопы, таких видео в ютубе навалом, вот узнать бы какие они там высокоточные снаряды применяли..
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08.05.2022 16:15 Ответить
Harop IAI
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08.05.2022 21:03 Ответить
"Takeshi Kovach a4ef2ed2", ну, катер по стоимости поболее стоимости управяемого снаряда будет..
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08.05.2022 14:38 Ответить
Раптор это корыто с двумя пулеметами и 9 боевых орков. Но дело даже не в стоимости. Эскалибур предназначен для стратегических целей. Раптор это тактическая цель. Такими снарядами не разбрасываются.
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09.05.2022 01:21 Ответить
На байрактар штатно чіпляються 2 ПТР https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTAS UMTAS с лазерним наведенням и дальністью пуска "до 8 км". Точність - 3 метри. Ще раз: вони проти танків та відповідного бронювання призначені, що їм ті катери - поставили скалково-фугасні БД - і гаплик будь-якому катеру. А на відео - поцілили обидва рази в задню частину, до ходова!

Тобто 2 додаткові катери один Байрактар TB2 міг розхєрачити взагалі 1 Байрактар своїм штатним озброєнням.

PS: і, звісно, ніхто Ескалібурами пуляти по цілям, що рухаються, та ще й в морі, не буде - це реально дурість.
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08.05.2022 14:37 Ответить
Я не зрозумів, це ще двох, за добу Вони ,реально туппые
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08.05.2022 13:26 Ответить
Чотири "грохнули" а п"ятий пошкодили!
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08.05.2022 13:34 Ответить
Они, наверное, пытаются достать боеголовки с затонувшей Москвы...
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08.05.2022 13:36 Ответить
Мабуть вже пора би запустити цілий рій Байрактарів на Севастополь і Керченський міст???
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08.05.2022 13:27 Ответить
Самі Байрактари для моста чи Севастополя слабенькі.
А от як допомога в розвідці чи якісь антенки лишні навернути - в самий раз.
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08.05.2022 14:17 Ответить
На байрактар чіпляється протитанкова керована ракета UMTAS - 8км дальність, точність 3м. Причому 2 штуки на один виліт. Тому і катери валять парами!
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08.05.2022 14:45 Ответить
Афрозміївка, будь ласка, пишіть, політкоректно
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08.05.2022 13:29 Ответить
Музика класна й доречна - гуцульський танець Аркан з фільму "Анничка"
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08.05.2022 13:33 Ответить
Слова з фільму "Пропала грамота"...
"Що, сучі діти, мучитесь? - Бідуємо..."

ПС. Дайте посилання на повну пісню
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08.05.2022 15:05 Ответить
Коли там втопиться останній москаль - "Чорне море" стане Світлим!
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08.05.2022 13:40 Ответить
Монтаж ужасный. Лучше бы опубликовали чистое видео
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08.05.2022 13:40 Ответить
Стоит в Черном море остров и манит меня,манит...
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08.05.2022 14:01 Ответить
А как вам такое название острова?

💀**********💀
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08.05.2022 14:09 Ответить
Это просто праздник какой-то)
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08.05.2022 14:12 Ответить
Контроь над Змеиным - очень важный вопрос с точки зрения экономики, поэтому там мочат кацапов регулярно
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08.05.2022 14:13 Ответить
Не тільки з економічної точки зору.

Якщо в планах кацапів досі є "коридор на ПМР", то якраз Зміїний - ключова позиція для ЗРК, яким необхідно прикривати 2 десанти (під Очаков, і в Дністровський ліман, під Красну Косу).

Бо без стаціонарних РЛС-ів, без 2-3 ТОР-ів - наші розколошматять, як в тирі, половину десантних кораблів та авіації "прикриття". А контролювати десантну операцію та прикривати з Криму чи навіть з захопленої частини Херсонської області - дуже не дуже - там і смерч від нас може дуже швидко та якісно прилетіти, як в Чорнобаївку...

От і лізуть на Зміїний, як голодні таргани на їжу.
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08.05.2022 14:57 Ответить
Вот это я понимаю. Ляпота. С такой работой турки нам ещё приплатить должны за рекламу Байрактаров. Или отгрузить нам их ещё без очереди и со скидкой.
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08.05.2022 14:20 Ответить
Дуже красіво, ще треба на біс.
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08.05.2022 18:02 Ответить
Пора Байрактарам вже попрацювати в районі Херсона, по всій Херсонщині, зменшити кількість рашистських суден в Азовському морі ...
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08.05.2022 18:16 Ответить
ЧЬОРНОБАЇВКА 2.0
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08.05.2022 18:35 Ответить
та шош такое вроди на вёслах грибли без шумно а тут привет мы з Украины! встречай москва привет кабздон!
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08.05.2022 19:05 Ответить
Загнать кацапских свинособак в под берега Турции или в шхеры Балаклава! Все! Козломордые, больше вам не плавать борщо и безнаказанно!!! Будем вас топить, гнид руцких, везде где свою морду козлинную покажете!
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08.05.2022 19:47 Ответить
Якщо не бреше мені мій "кондуїт", то катерів Раптор на плаву в чф рф залишилося 2 од. Чи зовсім не залишилось, якщо 25 лютого було потоплено 2 катери саме цього типу.
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08.05.2022 19:52 Ответить
Фільм гарний, пісня гарна, ролик гарний, робота гарна. Так кто-то устал)))
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08.05.2022 20:11 Ответить
у давнього предка курки-мутанта просто нема шансів перед прапороносцем
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08.05.2022 20:23 Ответить
"спецоперація" по кацапськи:

- захоплюють порожній острів, ставлять туди пост зв'язку, пост знищується ракетою.
- приїзжають двома катерами рятувати виживших з поста, катери знищуються ракетою.
- прилітають гвинтокрилом рятувати виживших з катерів, гвинтокрила знищують ракетою.
- припливають ще двома катерами рятувати виживших з гвинтокрила, катери... ну ви самі бачили...
...
далі буде..
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08.05.2022 21:01 Ответить
https://fill.com.ua/gif/ostriv Острів 08.05.22

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08.05.2022 22:42 Ответить
рузге весь час хвасталось, що 22 червня 1941 року тільки флот достойно зустрів війну. А потім тишком, і то в розповідях повідали, що 23 червня 2 міноносці і крейсер відправились обстрілювати Констанцу. І.... попали на міни, два міноносця пішли на дно, а крейсер пошкоджений добрався до Поті, де його в 1942 році таки втопила авіація крігсмарін. Так і жодного пострілу не зробили. Так що, "традиції" топитися живучі. А за Зміїний вчепилися, бо прострілювали всю Україну і міцна привязка координат. Після "Москви" таки тулять туди локатори, тільки поставлять включать і прилетіло.
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08.05.2022 23:52 Ответить
невже так важко байрактарами хоча би підбити ракетні човни з калібрами, щоб вони пішли на ремонт?
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09.05.2022 00:23 Ответить
Нова порція м'яса для морських мешканців. https://youtu.be/zUqQt8mD99c Вечірка у крабів і рибів продовжується ...
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09.05.2022 02:48 Ответить
 
 