"На одном блокпосту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - российский оккупант. ВИДЕО

В Херсонской области российские оккупанты пьют прямо на позициях и требуют от украинцев деньги за проезд через блокпосты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский оккупант рассказал своей жене в телефонном разговоре, который перехватила украинская спецслужба.

"На одном блокпоту порезали друг друга, на втором – постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти – 1000 рублей за проезд", – говорит он.

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