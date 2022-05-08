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"На одном блокпосту порезали друг друга, на втором - постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти - 1000 рублей за проезд", - российский оккупант. ВИДЕО

В Херсонской области российские оккупанты пьют прямо на позициях и требуют от украинцев деньги за проезд через блокпосты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский оккупант рассказал своей жене в телефонном разговоре, который перехватила украинская спецслужба.

"На одном блокпоту порезали друг друга, на втором – постреляли, на третьем с украинцев деньги начали трясти – 1000 рублей за проезд", – говорит он.

Смотрите также: "Байрактар" уничтожил еще два катера российских оккупантов у острова Змеиный. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19682) оккупация (10199)


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Топ комментарии
+31
во Владимире 9 мая парад будет без военной техники. Как говорят, причиной якобы стало расформирование одного из местных танковых полков за период коронавирусной пандемии. ага.. покосила пандемія в Україні
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08.05.2022 14:04 Ответить
+14
більше нічого не вміють робити квасити і вбивати-ублюдочне племя
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08.05.2022 14:06 Ответить
+13
Видишь русского за границей, убей его плюнь ему в ***** обоссы его
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08.05.2022 14:26 Ответить
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во Владимире 9 мая парад будет без военной техники. Как говорят, причиной якобы стало расформирование одного из местных танковых полков за период коронавирусной пандемии. ага.. покосила пандемія в Україні
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08.05.2022 14:04 Ответить
"РИА Воронеж" отмечает, что в городе каждый год парад 9 мая проводился с военной техникой. В 2016 году, как исключение, была только военная авиация. В этом году техники не будет - в мероприятии примут участие около 2 тысяч военных. Также ожидается салют.
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08.05.2022 14:05 Ответить
Танки так кашляли от ковида, что аж башни у всех посносило
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08.05.2022 15:39 Ответить
.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?

- Да!

- А в чём причина? Политика?

- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!

- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!

Коли у нас закінчилася блокада і кацапи втекли на Гомельщину то у мене під вікнами почулося танкове гудіння Я до вікна - іде танкова рота Я аж перелякався - якраз ішли танки в "болотяному" камуфляжі "Твою мать! Як кацапи змогли без бою так неочікувано в центр міста прорваться?" А потім: "Стій телепню! Так над ними - українські прапори! А на одному - червоно-чорний!" З 10 танків - 6 - трофейні!
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08.05.2022 16:37 Ответить
більше нічого не вміють робити квасити і вбивати-ублюдочне племя
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08.05.2022 14:06 Ответить
Американские реактивные системы, которые могут достать до Крымского моста, уже в Украине
https://donpress.com/news/08-05-2022-amerikanskie-reaktivnye-sistemy-kotorye-mogut-dostat-do-krymskogo-mosta-uzhe-v
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08.05.2022 14:08 Ответить
Еще двух ублюдков на карандаш и в Гаагу - Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам операции на Украине: командиру штурмового авиаполка Литвинову и штурману авиаполка Дудину, сообщили в Минобороны РФ
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08.05.2022 14:10 Ответить
Видишь русского за границей, убей его плюнь ему в ***** обоссы его
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08.05.2022 14:26 Ответить
Забыл дописать - и так далее в том же духе!!!
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08.05.2022 15:31 Ответить
Це точно на всі1000% ОТ тільки як Вас будуть відрізняти ???Вчіть мову бо за кордоном не зрозуміють ,ви кацап чи недокацап!?)))
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08.05.2022 16:06 Ответить
Ха ха ничего не изменяется, неазоров аспоминал что молдаты требовали денег с своих граждан в горячей зоне, а тут иностранцы, скоро просто будуть отбирать вещи..
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08.05.2022 14:29 Ответить
Самка про какое-то "лицо республики" ляпнула?
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08.05.2022 14:31 Ответить
Как знакомо по советской армии! ДМБ1986-1988 чеченцы азербайджанцам (или наоборот) сдавали пост на КПП, как итог санчасть выбросила в пустыню (Узбекистан) около части носилки, потому что никто не хотел отмывать их от крови. Штык ножи в руках советских дикарей, которые были ещё ЦИВИЛЬНЕЕ чисто роSSийских. Я как то ни в одной армии мира не видел НИ ОДНОГО ролика "дедовщины", которая процветает в войсках роSSийских ВЫРОДКОВ!
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08.05.2022 14:51 Ответить
Теж саме було і в 1979-1981. Але в нас грузини знущалися над таджиками . Потім нібито стало спокійніше . А тут привезли луганських(тоді вони були ворошиловградські). От де справжні дикуни ! Пили все , що мало запах спирту , знущалися з молодих та слабіших , кожної ночі мордобій . Аж поки ротний не відправив декількох лікуватися від алкоголізму . З армії ! Так це ще в нас бойова військова уставна частина вважалася .
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08.05.2022 15:43 Ответить
"Лицо республики", упал со стула. Предупреждать надо!
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08.05.2022 14:52 Ответить
"До 9го мая вернусь"...
Ага - в пакеті!
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08.05.2022 14:54 Ответить
Сверхоптимистичный кацап какой-то.... планирует еще целый год прожить
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08.05.2022 15:38 Ответить
Весь світ вже знає лице кацапстанії - червоне від крові Українців.
Але мене все ж таки не покидає питання - чому ніхто нічого не робить на півдні України? Чому там все залишається по старому? Не розумію чому всі бої ведуться тільки на Сході? Невже думають здати Південь? Чомусь у мене таке враження складається.
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08.05.2022 19:59 Ответить
 
 