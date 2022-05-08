Пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
8 мая состоялась пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию разговора с защитниками.
На территории завода остаются заблокированными украинские военные, с первых дней полномасштабной войны защищающие город. Бойцы говорят, что надеются на чудо, и просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных. Президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас проводится работа по поиску дипломатических вариантов спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники и государства.
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+59 valera ivolgov
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+38 Ан Мур
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+32 Зэлэный_Змий
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Поранених в тому числі важких як евакуювати?!
Те, що нині демонструють Захисники Маріуполя - також подвиг, який анітрохи не менший за подвиг тих 300 Героїв. Їхні імена мають бути вигравіровані золотими літерами в Пантеоні Слави. Ім'я кожного з них. І не можна допустити, аби цей цвіт української нації загинув на наших очах.
версіїпропаганді рашистів замість офійних зведень українського Генштабу. Запам'ятай, наші вороги завжди применшували наші перемоги і дискредитували наших Героїв. Спершу ляхи, потім більшовики, тепер кацапи... Всі вони перекручували факти на свій лад і вивалювали у лайні Історію українського народу. Як, наприклад, те, що нам постійно вбивали в голови у середній школі: запорожці були тупими селюками, п'яницями і розбишаками. Ти можеш те ж саме сказати про наші ЗСУ? А тепер уяви сувору дисципліну і звичаї того часу, коли за звичайну крадіжку могли насмерть забити киями біля стовпа. Серед запорожців було неймовірно багато освічених і талановитих людей, родовитих шляхтичів, які знали декілька мов. Достатньо вже того факту, що на Січі була власна січова школа. Так, вони не були святими, але те, що їм приписували більшовицькі історикипокидьки було свідомим паплюженням наших пращурів. Просто вмикай логічне мислення і не ведись на різну *****.
1. Розмінування Чонгару - це вигадка секти Порошенка. (Хочу мільон фактів навіть з боку військових які були там говорять зовсім інакше)
2. Якщо би армію більше фінансували, то у нас (офісних зебілів) були би низьки зарплати. Тобто їм плювати що через недофінансування армії загинули жителі Бучі та Маріуполя.
3. ОТРК Грім було замовлено та виконано на гроші ОАЕ. (Так, так вони реально *******)
З такими війну не виграти. Це не мої пункти, це я сьогодні з ними в твіттері поспілкувався. Кончені.
Щоправда, сьогодні наш модератор з тих, який брехні не любить, і одразу її нищить хрестами. Але парочку недолугих з побрехеньками (за які ти згадав) - залишив...
як сьогодні.., так і всі інші століття…
д
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Почти вся бригада в плену.
Убрали все препятствия в надежде, что быстро закончится. Ан нет, народ вмешался, Армия
зашевелилась, не сдалась. Не получилось у зелёных, слава Богу!
А теперь ещё Азовцы учудили, сдаваться не хотят, а если выйдут живыми, то такое могу наговорить, вон по интервью стало понятно. Поэтому, вы уже поняли, что их оттуда никто не
вызволит, это опасно для зелёных. И страшно для нас. Небольшая купка слуг народа, стремится к диктатуре, что хочу, то и ворочу, кто будет жить, а кто нет.
А теперь , товарищи граждане, пора шашлычки кушать, как советали, а то поубивают и не
успеем накушаться.
Є хлопці з "Азову", які хочуть йти рятувати їх самі - тільки чекають наказу. Але їм цього ніхто не дає. Ці хлопці мають зброю, у них є сили якісь. В той час як наші хлопці на "Азовсталі" не мають руки, не мають ноги, не мають пальця, поранені - вони хочуть боротися, але в них просто немає сил! Ми просто вже не знаємо що робити, куди звертатися. Писали вже і Зеленському в особисті повідомлення, його дружині.
Ми не хочемо вірити, що наших хлопців кинули. Але якщо це дійсно так, то ми, матері та дружини, просто так це не залишимо. Ми готові боротися за своїх Воїнів до кінця. Джерело:
Ми вже наголошували не раз, що якщо "зверху" ніхто не може дати наказ щодо деблокади Маріуполя, то ми, жінки та матері, готові йти живим щитом. Тому що там помирають наші друзі та рідні.
Розумієте, це хлопці, які ніколи ні на що не скаржилися. Але зараз вони дійсно просять і потребують нашої допомоги. Тому ми, сім'ї військових, через петицію , ми віримо, що вона можлива. Нам не потрібне життя без хлопців з "Азовсталі", нам потрібна евакуація третьою стороною. Закликаємо всіх поширювати та https://www.change.org/p/save-mariupol-71185d02-b260-4525-91ef-7f46add880c7/u/30520015 підписувати цю петицію. Джерело:
Ставши президентом воюючої країни - ви взяли на себе відповідальність за всю державу!
Будь ласка, виконуйте свій прямий обов'язок - знайдіть рішення по Маріуполю.
У вас для цього є всі можливості - весь світ підтримує Україну. Зверніться до світової спільноти - кричіть, просіть , дійте!!! Зробіть максимум. Я впевнена це можна зробити. Ви завжди будете асоціюватись з Маріуполем, вам вирішувати в якому контексті
Перш за все потрібно шукати не дипломатичні, а ТЕХНІЧНІ (воєнні) варіанти порятунку наших військових із Маріуполя.
Ще у квітні 2022 президент Зеленський говорив, що розблокувати Маріуполь ми не можемо, поки не маємо важкої зброї (артилерія, танки, літаки). За цей час рішення багатьох країн змінилися і вони почали постачати Україні важке озброєння, в т.ч. далекобійні гаубиці М777 і снаряди до них, дрони-камікадзе та інше. Отже, зброя є.
Однак сьогодні президент Зеленський говорить, що йде пошук тільки дипломатичних варіантів, а воєнним шляхом розблокувати Маріуполь ми не можемо, бо знову "Україна нині не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь". - Джерело: .
Скільки ворожих військ на шляху від Запоріжжя до Бердянська і далі до Маріуполя?
Яке ж озброєння потрібне для цієї справи?
Наскільки швидко можна це озброєння отримати?
Як Україна може ТЕХНІЧНО (фізично) підтримати захисників України оточених у Маріуполі, щоб вони могли протриматися до того часу, коли Україна зможе звільнити їх?
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
https://youtu.be/6AXgaxewOuk