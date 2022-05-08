Пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 мая состоялась пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию разговора с защитниками.

На территории завода остаются заблокированными украинские военные, с первых дней полномасштабной войны защищающие город. Бойцы говорят, что надеются на чудо, и просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных. Президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас проводится работа по поиску дипломатических вариантов спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники и государства.

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