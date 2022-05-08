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Пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 мая состоялась пресс-конференция с бойцами, держащими оборону "Азовстали" в украинском Мариуполе.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию разговора с защитниками.

На территории завода остаются заблокированными украинские военные, с первых дней полномасштабной войны защищающие город. Бойцы говорят, что надеются на чудо, и просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных. Президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас проводится работа по поиску дипломатических вариантов спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники и государства.

Читайте также: Готовим второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" - вывод раненых и медиков, - Зеленский

Автор: 

Мариуполь (5724) Азов (801) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+59
Тримайтесь , бережи вас Бог.
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08.05.2022 14:38 Ответить
+38
піднімали. Може, не вони особисто, але їхні товариші по партії "Нацкорпус". Піднімали і закидували іграшковими свинками. Щоправда, вони досі не дають собі звіту в тому, що закидували не тих. І навіть не розуміють, що самі були іграшками в брудній політичній беніній грі.
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08.05.2022 14:59 Ответить
+32
Вони говорять по корупцію у владі? Серьозно? Тобто щоб почало доходити хто такий Зєля та його команда обов'язково треба опинитися в безвихідному оточенні в руїнах рідного міста? А раніше не можна було піднятии це питання?
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08.05.2022 14:51 Ответить
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Тримайтесь , бережи вас Бог.
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08.05.2022 14:38 Ответить
Див Еспрессо
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08.05.2022 14:44 Ответить
на еспресо і на Прямому також не було перекладу цієї частини
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08.05.2022 14:56 Ответить
Вибачайте...
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08.05.2022 15:18 Ответить
за що?
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08.05.2022 15:26 Ответить
можливо, тому що транслюють з суспільного
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08.05.2022 15:06 Ответить
Вони говорять по корупцію у владі? Серьозно? Тобто щоб почало доходити хто такий Зєля та його команда обов'язково треба опинитися в безвихідному оточенні в руїнах рідного міста? А раніше не можна було піднятии це питання?
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08.05.2022 14:51 Ответить
піднімали. Може, не вони особисто, але їхні товариші по партії "Нацкорпус". Піднімали і закидували іграшковими свинками. Щоправда, вони досі не дають собі звіту в тому, що закидували не тих. І навіть не розуміють, що самі були іграшками в брудній політичній беніній грі.
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08.05.2022 14:59 Ответить
Ну я би серйозних дядьок з Азову не змішував з "потєшнимі підарасікамі" з "Нацкорпусу"... трохи різна вагова категорія. Хоча ваша ідея досить правильна.
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08.05.2022 15:19 Ответить
Якщо би "серйозні дядьки з Азову" давали би собі звіт в тому, що роблять їхні молодші "потєшні" - вони би надавали би тим "песцов". І, тим більше - не щеняли би, не оббріхували б Пороха, коли він до них в Широкіно в березні 19-го завітав.
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08.05.2022 15:31 Ответить
100%
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08.05.2022 17:06 Ответить
Хто,про,це немовив? Віз ,й,нині там. Нагадаю,перша допомога від бритів,пійшла,коли побачили,і з цензора,що оборонятимемося,незважаючи на владу. То,був сигнал
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08.05.2022 15:22 Ответить
Так ты вшивая зебилка зарегистрировалась сегодня для того чтобы нести в массы про гениальность своего главублюдка сдавшего весь юг Украины?
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08.05.2022 16:40 Ответить
Про те, шо в разі наступу Херсон опиниться в окупації, люди казали ще в 14-му.
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08.05.2022 22:35 Ответить
Кацап, ти підар!!!
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08.05.2022 17:29 Ответить
Бо ніззя критикувати Бубочку він тіпа Черчіль зараз.
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08.05.2022 23:05 Ответить
Блін,та кацапи забили на дипломатію самим фактом свого нападу на Україну. Звісно не мені пи#діти цим хлопцям,але їм треба прориватися самим.
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08.05.2022 14:41 Ответить
там кілометрів 100 до наших....ще б 5-10 чоловік може селами пройшли, а великою колоною як?
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08.05.2022 14:52 Ответить
Ну тоді 5 по 10. Ну а як? Надія на зелень це...🤦
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08.05.2022 15:47 Ответить
Так а понад 500 поранених просити чи як їх нести???
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08.05.2022 23:06 Ответить
Там,пораненихй важких...?
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08.05.2022 15:24 Ответить
В танчики перегрався!?
Поранених в тому числі важких як евакуювати?!
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08.05.2022 16:38 Ответить
Зе покидькі й людожери...
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08.05.2022 14:43 Ответить
Піар,впаде, й пеніс ніколи епідійеться. Сите злочинне чмо з патріотами
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08.05.2022 15:34 Ответить
Будет как в битве около Хельмовой Пади!
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08.05.2022 14:51 Ответить
Звязок касапи глушать
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08.05.2022 15:07 Ответить
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08.05.2022 15:09 Ответить
У битві під Берестечком був подвиг 300-сот. 300 українських козаків добровільно залишились на о. Гайок, аби прикрити відхід основних сил українського війська. Армія під проводом славетного полковника (на той момент наказного гетьмана) Богуна змогла вийти по штучно створеній гаті з-під Берестечка, доки 300 Героїв стримували тисячні полчища ляхів. Всі вони загинули у боротьбі з переважаючими силами противника. Останній з козаків, влізши до човна, довго відбивався від ворогів одноосібно. Поляки навіть пропонували йому життя, якщо той здасться у полон, але український Герой навідріз відмовився і загинув від отриманих ран. До речі, ніякої поразки і катастрофічного розгрому під Берестечком тоді не було, як про те згодом писали польські хроністи. Був тактичний відступ.
Те, що нині демонструють Захисники Маріуполя - також подвиг, який анітрохи не менший за подвиг тих 300 Героїв. Їхні імена мають бути вигравіровані золотими літерами в Пантеоні Слави. Ім'я кожного з них. І не можна допустити, аби цей цвіт української нації загинув на наших очах.
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08.05.2022 15:10 Ответить
Читав я цю книжечку художню Гарно написано! От тільки правда іншою була - гать мостили тихцем серед ночі І "300 спартанців" там не залишалися - козаки вийшли тихенько покинувши селянське ополчення напризволяще! Це є у польських офіційних документах того часу
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08.05.2022 16:03 Ответить
Друже, ти з головою дружиш? "Це є у польських офіційних документах того часу". Тебе у твоєму формулюванні нічого не насторожує? Ні? Ти наївно вважаєш, що польські хроністи писали правду про те, що насправді відбувалось у ті дні? Really? Польські писаки, всі як один, строчили на замовлення короля, магнатів і родової шляхти. Простий приклад: в польській "хроніці" є місце, де ляхи виправдовують свою поразку тим, що, бачте, цілий день лив дощ, тому їхній порох відсирів і вони не могли вдало воювати. Виходячи з їхньої логіки, дощ робив те вибірково - польський порох мочив, а український не чіпав. Прям чудасія! Якщо добре покопирсатись у тій жовтій писанині, там можна знайти багацько різного абсурду і маячні. Це те ж саме, що й вірити нинішній офіційній версії пропаганді рашистів замість офійних зведень українського Генштабу. Запам'ятай, наші вороги завжди применшували наші перемоги і дискредитували наших Героїв. Спершу ляхи, потім більшовики, тепер кацапи... Всі вони перекручували факти на свій лад і вивалювали у лайні Історію українського народу. Як, наприклад, те, що нам постійно вбивали в голови у середній школі: запорожці були тупими селюками, п'яницями і розбишаками. Ти можеш те ж саме сказати про наші ЗСУ? А тепер уяви сувору дисципліну і звичаї того часу, коли за звичайну крадіжку могли насмерть забити киями біля стовпа. Серед запорожців було неймовірно багато освічених і талановитих людей, родовитих шляхтичів, які знали декілька мов. Достатньо вже того факту, що на Січі була власна січова школа. Так, вони не були святими, але те, що їм приписували більшовицькі історики покидьки було свідомим паплюженням наших пращурів. Просто вмикай логічне мислення і не ведись на різну *****.
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08.05.2022 19:55 Ответить
Люба поразка в українській історії була завдяки зраді…як під Берездечком так і в Бутуріні чи в інших історичних подіях… і ніколи , навіть в світовій історії , плата за зраду, серебряники.. не пішли зрадником на користь , завжди їм вийшли через задній прохід.
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08.05.2022 16:30 Ответить
тест
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09.05.2022 09:05 Ответить
Если защитники Азовстали действительно убили 2.5 тыс кафиров то Зе их не спасет и не остановить Путина. Мне жаль наших земляков.
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08.05.2022 15:12 Ответить
Ваша зебоба и не собиралась никого спасать
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08.05.2022 15:20 Ответить
Єдиний вихід Ердоган з яйцями. Війькові кораблі й транспорники. ПІд егідою НАТИ
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08.05.2022 15:31 Ответить
Я думаю (але не впевнений), вони для себе вибір зробили: завтра покажуть касапам "дєнь пабедобесія". Саме тому сьогодні оця прес-конфа.
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08.05.2022 15:36 Ответить
Эрдоган и нашим и вашим‼️Одна надежда на самого смелого лидера Бориса Джонсона‼️Надо обращаться к нему всем здравомыслящим ,Как можно скорее,умолять Бориса
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08.05.2022 16:30 Ответить
Може хлопцям якось переодягтись у кацапську форму, випити по 100 грамм горілки, скинути нашу зброю та схопивши по телевізору, околицями на віджатих жигулях з криками "не стреляйте свои, мы тут у хахлов отжали немного..." рухатись у бік ЗСУ бо здається допомоги чекати дуже довго
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08.05.2022 15:18 Ответить
Вчора промайнули слова, що Азов без допомоги це помста Авакову. Президент так і не покинув пісочницю
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08.05.2022 15:23 Ответить
Для всіх жидів Азов це не націоналісти, а нацисти.
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08.05.2022 22:08 Ответить
Лайно,від зе,ляпаєїм, що вони,займаються,там,якимось,своїми справами... Таку, мерзоту, маємо при жОПі
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08.05.2022 15:27 Ответить
Виборці зе влади мовчать
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08.05.2022 15:30 Ответить
Зебілам срати на армію. Це вони яскраво підкреслюють в твіттері. Основні тези цих лишнєхромосомних, якими вони там оперують.
1. Розмінування Чонгару - це вигадка секти Порошенка. (Хочу мільон фактів навіть з боку військових які були там говорять зовсім інакше)
2. Якщо би армію більше фінансували, то у нас (офісних зебілів) були би низьки зарплати. Тобто їм плювати що через недофінансування армії загинули жителі Бучі та Маріуполя.
3. ОТРК Грім було замовлено та виконано на гроші ОАЕ. (Так, так вони реально *******)

З такими війну не виграти. Це не мої пункти, це я сьогодні з ними в твіттері поспілкувався. Кончені.
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08.05.2022 15:35 Ответить
ти міг би поспілкуватися з ними і отут: ""
Щоправда, сьогодні наш модератор з тих, який брехні не любить, і одразу її нищить хрестами. Але парочку недолугих з побрехеньками (за які ти згадав) - залишив...
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08.05.2022 16:03 Ответить
що є то є,там "хрестів" як на цвинтарі))) знатно подоляківських покосив)))
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08.05.2022 18:04 Ответить
Головне дороги пояким кацапи доїхали до Київа... та розмінувати мости та дороги з Криму . Досі всі оруть не на часі ...Не треба розкачувати ...зечовен з ермаком та беней ..**** може досить?
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08.05.2022 15:35 Ответить
Тримається Україна на Героях…., програе завдяки зрадників…, яничарів……,
як сьогодні.., так і всі інші століття…
д
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08.05.2022 16:10 Ответить
Шокує те що зрадників які не скривають свою зраду пригрівають, ведуть з ними дискусію і вибирають в управління..а потім задають запитання … чому
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08.05.2022 16:23 Ответить
Надіюсь, що при обміні ,… міняють тих хто попав в полон при пораненні чи в обставинах коли не було іншого виходу…..б
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09.05.2022 00:33 Ответить
Головне з пресконференції наших захисників з Азовсталі станом на зараз: - https://t.me/Sharpreview/13702 у викладі Олега Шарпа
-
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08.05.2022 16:11 Ответить
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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08.05.2022 16:24 Ответить
Мати Божа Маріє, молимо тебе у День матері, допоможи захисникам міста, названого твоїм ім'ям, збережи їм життя ві славу Ісуса, сотвори диво, молитовний всім світом! Амінь
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08.05.2022 16:29 Ответить
До кого ви молитесь? Чи Бог це чоловік щоб в нього була мати жінка?
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08.05.2022 18:58 Ответить
Через кому…
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08.05.2022 21:47 Ответить
Виживіть, будь-ласка, всім смертям і всім чортам назло, благаю. Бережи вас Боже.
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08.05.2022 16:35 Ответить
Як сталося, що до Маріуполя орки так швидко дійшли з Криму? Хто дав команду розмінувати Кримський перешийок? Можливо хотіли домовились з орками десь посередині, дати їм захопити північно-кримський канал, але не врахували що орки підуть далі?
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08.05.2022 16:49 Ответить
Схоже на то, що Маріуполь здали ворогу.Ось тільки Азов з цим не згоден.Спасибі хлопці за вірність та стійкість.Головне залишайтеся в живих.Після перемоги влада відповість за всю зраду України.
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08.05.2022 17:14 Ответить
это супергерои. им надо поставить если не золотые, то позолоченные памятники при жизни.
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08.05.2022 17:15 Ответить
их бы вытащить оттуда живыми на это золото, а памятник они сами поставят
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09.05.2022 06:07 Ответить
Щас на Прямому буде Станіслав Калина з полку Азов
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08.05.2022 17:15 Ответить
Сдохнешь скорее ты, лишнехромосомное недоразумение, которое прячется за американским флагом.
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08.05.2022 18:35 Ответить
Шо, цапок, серешся від "Азова"?
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08.05.2022 19:52 Ответить
Сегодня есть интервью Рэдиса на Украинской правде, как кацапы прошли с Крыма на Мариуполь, о 36 бригаде морской пехоты.
Почти вся бригада в плену.
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08.05.2022 19:07 Ответить
Я тоже читал. Но вообще многое непонятно. Я думал что Волына командир 36 бригады, а оказывается Баранюк. И они же вроде пробивались с порта к Азову на Азовстали. И видео их совместное тогда было с командиром Азова. А теперь Прокопенко говорит что 36-я была на заводе Ильича, оставила позиции и пошла на прорыв, попала в плен вместе с командиром Баранюком. А пробивалась из окружения не 36-я, а одно из подразделений Азова. Вообще ничего не понятно.
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08.05.2022 19:49 Ответить
Як сталося, як сталося? Да пытались слить Украину, дорогу только коврами не успели выстелить.
Убрали все препятствия в надежде, что быстро закончится. Ан нет, народ вмешался, Армия
зашевелилась, не сдалась. Не получилось у зелёных, слава Богу!
А теперь ещё Азовцы учудили, сдаваться не хотят, а если выйдут живыми, то такое могу наговорить, вон по интервью стало понятно. Поэтому, вы уже поняли, что их оттуда никто не
вызволит, это опасно для зелёных. И страшно для нас. Небольшая купка слуг народа, стремится к диктатуре, что хочу, то и ворочу, кто будет жить, а кто нет.
А теперь , товарищи граждане, пора шашлычки кушать, как советали, а то поубивают и не
успеем накушаться.
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08.05.2022 19:51 Ответить
Отож не було видно перші тижні ні Дерьмака ні Баканова а потім повилазили...
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08.05.2022 23:11 Ответить
Вони зрозуміли, що за те, що вони зробили їх не розстріляють і знову вилізли
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09.05.2022 08:30 Ответить
мстиве зелене чмо тепер все зробить щоб не визволити героїв Азову
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08.05.2022 20:15 Ответить
З нього ж і спитаємо.
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08.05.2022 21:05 Ответить
Він і так вже все зробив.
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08.05.2022 21:57 Ответить
питання яке перезріло: як так вийшло, що русня була в Новій Каховці вже на ранок 24, а Марік був заблокований через день? кажуть, питати не на часі, бо єдність навколо влади і т.п. Єдність навколо кротівні? військові повинні строго спитати вже зараз. Як це сталося?
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08.05.2022 21:03 Ответить
Зеленій владі потрібно було вже з самого початку долучити 5-го президента ПОРОШЕНКА - до переговорів з західними партнерами. США. НАТО та президентом Туреччини Ердоганом щодо порятунку захисників Маріуполя. Політик. дипломат. експрезидент України ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ - це саме той політик. який завдяки своєму колосальному дипломатичному досвіду та рейтингу світових лідерів. зможе успішно і у найкоротші терміни завершити переговори щодо евакуації військових з Маріуполя. Цьому свідчить участь Порошенка та особиста зустріч з Ердоганом у рамках Анталійського дипломатичного форуму 19.07.2021 р. щодо посилення міжнародної коаліції на підтримку України. Тому громадськість просить Порошенка залучити всі свої дипломатичні зв"язки для порятунку військового гарнізону Маріуполя. оскільки ситуація в місті Маріуполь просто КРИТИЧНА і ВІДЛІК йде на години. навіть хвилини життя наших бійців!
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08.05.2022 21:42 Ответить
Ось. що пише дружина військового з Азову :

Є хлопці з "Азову", які хочуть йти рятувати їх самі - тільки чекають наказу. Але їм цього ніхто не дає. Ці хлопці мають зброю, у них є сили якісь. В той час як наші хлопці на "Азовсталі" не мають руки, не мають ноги, не мають пальця, поранені - вони хочуть боротися, але в них просто немає сил! Ми просто вже не знаємо що робити, куди звертатися. Писали вже і Зеленському в особисті повідомлення, його дружині.

Ми не хочемо вірити, що наших хлопців кинули. Але якщо це дійсно так, то ми, матері та дружини, просто так це не залишимо. Ми готові боротися за своїх Воїнів до кінця. Джерело:

Ми вже наголошували не раз, що якщо "зверху" ніхто не може дати наказ щодо деблокади Маріуполя, то ми, жінки та матері, готові йти живим щитом. Тому що там помирають наші друзі та рідні.

Розумієте, це хлопці, які ніколи ні на що не скаржилися. Але зараз вони дійсно просять і потребують нашої допомоги. Тому ми, сім'ї військових, через петицію , ми віримо, що вона можлива. Нам не потрібне життя без хлопців з "Азовсталі", нам потрібна евакуація третьою стороною. Закликаємо всіх поширювати та https://www.change.org/p/save-mariupol-71185d02-b260-4525-91ef-7f46add880c7/u/30520015 підписувати цю петицію. Джерело:
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08.05.2022 22:45 Ответить
пане президенте, закликаю вас врятуйте наших Захисників з Маріуполя!!!
Ставши президентом воюючої країни - ви взяли на себе відповідальність за всю державу!
Будь ласка, виконуйте свій прямий обов'язок - знайдіть рішення по Маріуполю.
У вас для цього є всі можливості - весь світ підтримує Україну. Зверніться до світової спільноти - кричіть, просіть , дійте!!! Зробіть максимум. Я впевнена це можна зробити. Ви завжди будете асоціюватись з Маріуполем, вам вирішувати в якому контексті
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08.05.2022 23:24 Ответить
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09.05.2022 00:15 Ответить
За Юг кто-то должен ответить.
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09.05.2022 00:34 Ответить
"пошуку дипломатичних варіантів порятунку наших військових" НЕДОСТАТНЬО !

Перш за все потрібно шукати не дипломатичні, а ТЕХНІЧНІ (воєнні) варіанти порятунку наших військових із Маріуполя.

Ще у квітні 2022 президент Зеленський говорив, що розблокувати Маріуполь ми не можемо, поки не маємо важкої зброї (артилерія, танки, літаки). За цей час рішення багатьох країн змінилися і вони почали постачати Україні важке озброєння, в т.ч. далекобійні гаубиці М777 і снаряди до них, дрони-камікадзе та інше. Отже, зброя є.

Однак сьогодні президент Зеленський говорить, що йде пошук тільки дипломатичних варіантів, а воєнним шляхом розблокувати Маріуполь ми не можемо, бо знову "Україна нині не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь". - Джерело: .

Скільки ворожих військ на шляху від Запоріжжя до Бердянська і далі до Маріуполя?

Яке ж озброєння потрібне для цієї справи?

Наскільки швидко можна це озброєння отримати?

Як Україна може ТЕХНІЧНО (фізично) підтримати захисників України оточених у Маріуполі, щоб вони могли протриматися до того часу, коли Україна зможе звільнити їх?
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09.05.2022 00:47 Ответить
Зеленскому не нужны свидетели военных преступлений России. Зеленский это изменник.
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09.05.2022 00:56 Ответить
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : ПРОБЛЕМА - ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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09.05.2022 02:28 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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09.05.2022 02:30 Ответить
невже неможна навіть передати ліки пораненим ???? за допомогою ООН?? всіх поранених лікують, навіть полонених . Невже вони навіть про передачу ліків для поранених на азовтсаль не подумали та не домовляються??. Хочаб це зробили би для початку. Я не думаю Верещук або президент про це договорюватися намагалися
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09.05.2022 03:15 Ответить
невже неможна навіть передати ліки пораненим ???? за допомогою ООН?? всіх поранених лікують, навіть полонених . Невже вони навіть про передачу ліків для поранених на азовтсаль не подумали та не домовляються??. Хочаб це зробили би для початку. Я не думаю Верещук або президент про це договорюватися намагалися
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09.05.2022 03:09 Ответить
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09.05.2022 06:35 Ответить
https://t.me/berezoview/15840 Тарас Березовець : "Учора мав честь поспілкуватися з заступником полку «Азов» Святославом Паламарем позивний «Калина». Інтерв'ю прямо з оточеного ворогом Маріуполя. Воно варте уваги, це справжні герої нашого часу, люди зі сталі".

https://youtu.be/6AXgaxewOuk
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09.05.2022 10:34 Ответить
Сьогодняшній ЖАХ! Поможи ВАМ БОГ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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09.05.2022 10:38 Ответить
Пацани, вас "********"...
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09.05.2022 11:10 Ответить
 
 