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Музыканты из легендарной группы U2 выступают в метро Крещатик в Киеве. ВИДЕО

Боно и Эдж из легендарной ирландской группы U2 спели для киевлян в метро Крещатик.

Видео выступления киевляне публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Их приезд в Украину стал неожиданным. Музыканты вместе с украинскими военными спустились в подземку и спели Stand by Ukraine.

Во время выступления к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ.

Группа U2 поддерживала Украину с самого начала войны. "Мир наблюдает. Украинский народ учит остальной мир, как выглядит свобода, как она чувствуется, а главное, как она действует. Хулиган по соседству не победит. Благослови Бог ваши поэтические души. Мы бережем вас в наших молитвах", - писали музыканты на страницах группы в соцсетях в начале войны.

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Также Боно называл президента РФ Владимира Путина "психом". По его словам, Путин - это и есть то же зло.

Киев (25683) Метрополитен (1017) музыка (798) поддержка (701)


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Топ комментарии
+37
U2-респект за підтримку України...
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08.05.2022 15:28 Ответить
+27
то не Украинцы, то кацапье ассимилировавшееся на нашей земле .
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08.05.2022 15:29 Ответить
+17
люди платят тысячи долларов чтобы попасть к ним на концерт
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08.05.2022 15:13 Ответить
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Оззі з іншої групи. Тут Боно.
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08.05.2022 15:15 Ответить
Точно. Перепрошую
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08.05.2022 15:16 Ответить
люди платят тысячи долларов чтобы попасть к ним на концерт
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08.05.2022 15:13 Ответить
А українці платять тисячу доларів за концерт лєпса і люби успєнскай🙄
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08.05.2022 15:20 Ответить
то не Украинцы, то кацапье ассимилировавшееся на нашей земле .
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08.05.2022 15:29 Ответить
манкурты есть у всех народов, а учитывая нашу историю я не вижу повода этому удивляться
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08.05.2022 15:39 Ответить
а кто-то бесплатно попадает на выступление Кобзона. Судьба
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08.05.2022 16:16 Ответить
на выступление kобзона......
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08.05.2022 18:53 Ответить
U2-респект за підтримку України...
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08.05.2022 15:28 Ответить
Это нереально круто!
В такие моменты и проявляется кто чего стоит в этом мире...
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08.05.2022 16:55 Ответить
U2
колись ні за що в таке не повірив би
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08.05.2022 15:33 Ответить
Молодці ірландці!👍🇺🇦🇮🇪
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08.05.2022 15:36 Ответить
Офігіти. Боно та Едж виступають у нашому метро. Я просльозився.
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08.05.2022 15:36 Ответить
Молодці ірландці!👍🇺🇦🇮🇪
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08.05.2022 15:37 Ответить
билеты в кассе ОП?
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08.05.2022 15:39 Ответить
Юзік роздавав запрошення серед співробітників кварталу95
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08.05.2022 15:45 Ответить
А для кацапів цей поважний чоловік-прихильник "нацбатальйонав,карателєй та києвскай хунти". Логіка та кацапи-діаметрально протилежні поняття.
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08.05.2022 15:40 Ответить
У кацапа взагалі причинно-наслідковий звязок відсутній на генетичному рівні ...
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08.05.2022 15:50 Ответить
Або "продався світовій закулісі"))) Нажаль, знайомий і з такой точкой зору
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08.05.2022 18:10 Ответить
круто
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08.05.2022 15:42 Ответить
With or without you - одна з найкращих у U2, завжди подобалась, дуже.
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08.05.2022 15:49 Ответить
U2 ---- Óró 'Sé do bheatha 'bhaile
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08.05.2022 15:51 Ответить
через якийсь час він ще захоче повернутися в це метро))) СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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08.05.2022 15:53 Ответить
Журналісти як заслоном встали.
Він же не для них співає, а прості люди нічого і не бачать.
Добре, що він "в народ пішов" крізь них (декілька спроб робив, а журналісти не розуміли натяку).
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08.05.2022 16:00 Ответить
Ну по-перше, ця станція метро, як у суміжна закриті для входу. Поїзди проїжджають ці станції без зупинки. По-друге, попасти на такий концерт навіть теоретично неможливо пересічному громадянину. Тому цей, так званий концерт, більш схожий на закриту вечірку наближених до влади персонажів. Не здивуюсь, якщо запрошення на вечірку роздавали наближеним до кварталу95 і зеленого шапіто.
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08.05.2022 16:11 Ответить
Добродію, на біса Ваша писанина? Головним є факт присутности всесвітньо відомих музикантів в Україні та виконана ними пісня на нашу підтримку. А ролик Ви та всі охочі у світі можуть переглянути. А блаЗЄнські, звісно, покидьки, але тут вони ні до чого.
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08.05.2022 16:19 Ответить
Бачу, що деякі ліваки також почали щось розуміти?
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08.05.2022 16:15 Ответить
Які такі кияни на ст.метро Хрещатик?!
Вона ж закрита на вихід і пересадку, поїзд слідує без зупинки!
Ой як би це не була закрита вечірка для "причетних до ОП"
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08.05.2022 16:30 Ответить
Це дійсно круто.
І більше меломанів у світі буде більше знати про нашу біду.
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08.05.2022 16:53 Ответить
Боно - РЕСПЕКТ!
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08.05.2022 16:58 Ответить
Сранный мордор будет уничтожен - это выбор всего человечества. Оркам - ******.
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08.05.2022 18:12 Ответить
Супер!!!
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08.05.2022 18:13 Ответить
...колись давно , при совку купив їх платівку на "балці" за 50 руб , правда "целку"(вибачте)
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08.05.2022 18:20 Ответить
Викусіть москалі!!! Це моя/наша Україна!!!
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08.05.2022 18:21 Ответить
Підтримка U2 - це маркер, Боно - це така людина світла, він давно на YНобелівську премію миру заслуговує...
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08.05.2022 18:23 Ответить
Господи, как же круто!!!
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08.05.2022 22:18 Ответить
Це ж в якій глибокій дупі виявилася московія, як що ПЕРШИЙ РАЗ (!) за всю ії історію
весь світ від неї відвертається як від прокаженої. Навіть як що найняти всі кіностудії
Голівуда і знімати стрічки на підтримку московії як на ковеєрі, то і це вже не допоможе -
ніхто з прокаженою не хоче перебувати в одній будівлі
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09.05.2022 22:44 Ответить
 
 