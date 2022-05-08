Музыканты из легендарной группы U2 выступают в метро Крещатик в Киеве. ВИДЕО

Боно и Эдж из легендарной ирландской группы U2 спели для киевлян в метро Крещатик.

Видео выступления киевляне публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Их приезд в Украину стал неожиданным. Музыканты вместе с украинскими военными спустились в подземку и спели Stand by Ukraine.

Во время выступления к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ.

Группа U2 поддерживала Украину с самого начала войны. "Мир наблюдает. Украинский народ учит остальной мир, как выглядит свобода, как она чувствуется, а главное, как она действует. Хулиган по соседству не победит. Благослови Бог ваши поэтические души. Мы бережем вас в наших молитвах", - писали музыканты на страницах группы в соцсетях в начале войны.

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Также Боно называл президента РФ Владимира Путина "психом". По его словам, Путин - это и есть то же зло.