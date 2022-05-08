Музыканты из легендарной группы U2 выступают в метро Крещатик в Киеве. ВИДЕО
Боно и Эдж из легендарной ирландской группы U2 спели для киевлян в метро Крещатик.
Видео выступления киевляне публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Их приезд в Украину стал неожиданным. Музыканты вместе с украинскими военными спустились в подземку и спели Stand by Ukraine.
Во время выступления к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ.
Группа U2 поддерживала Украину с самого начала войны. "Мир наблюдает. Украинский народ учит остальной мир, как выглядит свобода, как она чувствуется, а главное, как она действует. Хулиган по соседству не победит. Благослови Бог ваши поэтические души. Мы бережем вас в наших молитвах", - писали музыканты на страницах группы в соцсетях в начале войны.
Также Боно называл президента РФ Владимира Путина "психом". По его словам, Путин - это и есть то же зло.
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В такие моменты и проявляется кто чего стоит в этом мире...
колись ні за що в таке не повірив би
Він же не для них співає, а прості люди нічого і не бачать.
Добре, що він "в народ пішов" крізь них (декілька спроб робив, а журналісти не розуміли натяку).
Вона ж закрита на вихід і пересадку, поїзд слідує без зупинки!
Ой як би це не була закрита вечірка для "причетних до ОП"
І більше меломанів у світі буде більше знати про нашу біду.
весь світ від неї відвертається як від прокаженої. Навіть як що найняти всі кіностудії
Голівуда і знімати стрічки на підтримку московії як на ковеєрі, то і це вже не допоможе -
ніхто з прокаженою не хоче перебувати в одній будівлі