Джонсон в своем поздравлении ко Дню Победы в Европе упомянул Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей поздравительной речи ко Дню Победы в Европе 8 мая вспомнил продолжающуюся войну России против Украины и пообещал поддержку.

Краткое видеообращение Джонсон обнародовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В День Победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, мы думаем также о погибших или пострадавших во время незаконного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал, укрепляет нашу решимость поддерживать украинцев сегодня. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил премьер Британии.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.



Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ