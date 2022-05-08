Джонсон в своем поздравлении ко Дню Победы в Европе упомянул Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей поздравительной речи ко Дню Победы в Европе 8 мая вспомнил продолжающуюся войну России против Украины и пообещал поддержку.

Краткое видеообращение Джонсон обнародовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В День Победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, мы думаем также о погибших или пострадавших во время незаконного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал, укрепляет нашу решимость поддерживать украинцев сегодня. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил премьер Британии.