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Джонсон в своем поздравлении ко Дню Победы в Европе упомянул Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей поздравительной речи ко Дню Победы в Европе 8 мая вспомнил продолжающуюся войну России против Украины и пообещал поддержку.

Краткое видеообращение Джонсон обнародовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В День Победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, мы думаем также о погибших или пострадавших во время незаконного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал, укрепляет нашу решимость поддерживать украинцев сегодня. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил премьер Британии.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.

Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022

Автор: 

День Победы (1231) Украина (45020) Джонсон_Борис (506)


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Дякуємо, Сер, Вам і Британії, за підтримку та допомогу.
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08.05.2022 15:31 Ответить
Поклон Великобритании....
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08.05.2022 15:39 Ответить
Thanks UK
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08.05.2022 15:43 Ответить
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08.05.2022 17:58 Ответить
тут одно заявление о том, что в случае ее удара ядерным оружием по Украине, Великая Британия моментально нанесет ответ ядерным оружием по России, не советуясь с союзниками по НАТО, чего стоит. А им есть чем и есть по чем
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08.05.2022 18:07 Ответить
Тактично заява чудова, аби призупинити кацапсяче вялічіє
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08.05.2022 18:18 Ответить
не величие, а по правде галимые понты, как мы говорили в 90-х
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08.05.2022 18:36 Ответить
Існування РФ
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09.05.2022 00:33 Ответить
Недокраїна забула про те, що Великобританія вже як 305 років незалежна держава
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09.05.2022 00:41 Ответить
 
 