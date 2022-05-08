Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бойцы 112-й бригады терробороны ВСУ передали в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве экспонаты, связанные с обороной столицы в феврале-апреле 2022 года.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Среди экспонатов – личные вещи российских оккупантов, части российской оккупационной техники, оружия. Также есть символика и личные вещи украинских защитников, связанные с боями за Киев.
Среди экспонатов также вещи, иллюстрирующие российские военные преступления, совершенные в Киевской области.
Автор фото и видео Олег Богачук.
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Важко навіть сказати, що було первинне, поїхати у рудий ліс щоб варити там кашу із кавових зерен чи навпики
Пропоную зробити монумент з вбудованою військ. технікою
кацапів у бетон - на перших двух ярусах згорілі танки у бетоні,
над ними на 3 і 4 ярусі БТРи і БМП, на 5 і 6 ярусах броньовані
авто, на 7 і 8 ярусах гелікоптери, на 9 і 10 ярусах збиті літаки
кацапів і все це наполовину погрузле у бетон.
Вийде така собі піраміда Перемоги над рашизмом і Московською
імперією