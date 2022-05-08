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Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 112-й бригады терробороны ВСУ передали в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве экспонаты, связанные с обороной столицы в феврале-апреле 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди экспонатов – личные вещи российских оккупантов, части российской оккупационной техники, оружия. Также есть символика и личные вещи украинских защитников, связанные с боями за Киев.

Среди экспонатов также вещи, иллюстрирующие российские военные преступления, совершенные в Киевской области.

Автор фото и видео Олег Богачук.

Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 01
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 02
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 03
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 04Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 05
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 06
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 07
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 08
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 09
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 10
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 11
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 12
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 13
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 14
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 15
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 16
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 17
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 18
Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей 19

Киев (25683) музей (724) оборона (5238) Богачук Олег (1462)


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08.05.2022 16:41 Ответить
Я так понимаю газета красная звизда это шоб было чем жопу вытирать кацапы возят с собой?
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08.05.2022 16:42 Ответить
обов"язково передайте кашу із КАВОВИХ ЗЕРЕН, що варили у РУДОМУ ЛІСІ
Важко навіть сказати, що було первинне, поїхати у рудий ліс щоб варити там кашу із кавових зерен чи навпики
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08.05.2022 16:47 Ответить
Фотки мародеров и вещь доки
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08.05.2022 17:02 Ответить
🇺🇦🙏
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08.05.2022 17:06 Ответить
Такі музеї треба в кожному місті України які атакували рашисти.
Пропоную зробити монумент з вбудованою військ. технікою
кацапів у бетон - на перших двух ярусах згорілі танки у бетоні,
над ними на 3 і 4 ярусі БТРи і БМП, на 5 і 6 ярусах броньовані
авто, на 7 і 8 ярусах гелікоптери, на 9 і 10 ярусах збиті літаки
кацапів і все це наполовину погрузле у бетон.
Вийде така собі піраміда Перемоги над рашизмом і Московською
імперією
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08.05.2022 22:35 Ответить
 
 