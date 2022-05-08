Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 112-й бригады терробороны ВСУ передали в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве экспонаты, связанные с обороной столицы в феврале-апреле 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди экспонатов – личные вещи российских оккупантов, части российской оккупационной техники, оружия. Также есть символика и личные вещи украинских защитников, связанные с боями за Киев.

Среди экспонатов также вещи, иллюстрирующие российские военные преступления, совершенные в Киевской области.

Автор фото и видео Олег Богачук.



































