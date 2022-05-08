"Понятий "Украина" и "украинец" не должно существовать в будущем", - депутат Госдумы РФ Матвейчев. ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Матвейчев заявил о необходимости ликвидации таких понятий как "Украина" и "украинцы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением депутата опубликована в соцсетях. Авторы публикации отмечают, что заявление Матвейчева сделано сегодня – в День памяти жертв войны с гитлеровскими нацистами.
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+114 Онотоле Онотольевич
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+66 Олег Смуток #384146
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+55 juice
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PS: Блин, даже у животных нет ни рая, ни ада, а у свинособак, тем боле...!
А правоохоронні органи України знають свою справу.
Господи, какие же они все тупые, в эпоху интернета так фиксировать доказательства против себя . . .
антіФАШИСТ" .
Хоча фашистом був дуче Мусоліні , був каолініо Франко , був Салазар ... На відміну від нациста Гітлера усі ці пани відверто висміювали теорію Гітлера про "висшу расу" про "вирішення єврейського питання ... Термін фашіо означає поєднання в пучок . Але "пучок" політичної нації , а не етнічної .
Рашизм це близнюк не фашизму або фагалнгізму , це синонім нацизму .
Й саме нацистів вони копіюють аж до коми й крапки .
До речі Сралін не марно підмінив поняття нацизму , на італійський термін фашизм . Бо навіть тоді вже було дуже помітна схожість його режиму саме с гітлеровским нацизмом . Бо нацизм це скороченно Націонал Соціалістична Робоча партія Германії . Й сперше нацисти крали частково естетику й символіку у біільшовиків , рітми маршів й пісень
Нехай все розповідають як хотять знищити Україну та українців, щоб ні в кого із наших співвітчизників не було ілюзій!
Хороший москаль - мёртвый москаль
УБИВАЮТ ЛЮДИ, А НЕ ИДЕОЛОГИИ!
А к убийствам привело освобождение человека нового времени от прежних ценностей - , от совести, как инстанции этих ценностей в человеке и технологический характер войн.
Сейчас, например, этот эффект проявляется в тотальной пропаганде в московии - тебя хотят уничтожить и увещевают из каждого утюга, чтобы ты сам наложил руки)
Войны были обычным способом разрешения конфликтов в большую часть истории Европы - войны были всегда, на геноцидный характер приобрели в 20 веке изза прогресса технологий. А так называемые европейские ценности это реакция на вышедшие из-под контроля нигилистические войны.
Война пукина это вызов Европейскому союзу как раз ко дню окончания последней войны. дугин так и говорит - мы должны уничтожить ЕС, пукин такого не может сказать, но дугин легко, как и этот поц с видео про чистку Украины)
Какой ответ будет на такие вещи? Мне вот что интересно. Идет же война, почему гибнут только солдатики и мирные жители, а элита *** пинает, непонятно както. Видимо, есть договоренности, чтобы не мочить элиту.
Если бы пукин и его шобла понимали, что могут в любой момент сдохнуть от хорошо организованного заговора, они бы были аккуратней в выборе способов обеспечения собственной стратегической безопасности, таких как война.
На десятиліття (якщо не назавжди) кацап буде синонімом найпаскуднішої паскуди.
Именно Дугин на протяжении лет 20 несет дичь о якобы величии кацапов, непобедимости кацапского духа, исключительной миссии кацапов, духовных скрепах и т.д.
Имперский, шовинистический бред Дугина очень удобен для оправдания любых действий россии(параши) по-этому у него много последователей среди высшего военно-политического руководства кацапстана(параши), включая карлика-педофила путина и суркова(кадырова).
Нужны персональные самые жестокие санкции именно против идеологов рашизма и их спонсоров