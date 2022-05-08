РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости Видео Война
53 273 165

"Понятий "Украина" и "украинец" не должно существовать в будущем", - депутат Госдумы РФ Матвейчев. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Матвейчев заявил о необходимости ликвидации таких понятий как "Украина" и "украинцы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением депутата опубликована в соцсетях. Авторы публикации отмечают, что заявление Матвейчева сделано сегодня – в День памяти жертв войны с гитлеровскими нацистами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Госдумы РФ Журавлев. ВИДЕО

Госдума (1262) Единая Россия (298) нацизм (351) фашизм (325) День победы над нацизмом (37)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+114
Аби світ розумів, з якими їбанутими їбанатами має справу. Це більше стосується всяких уЙоббіків і їм подібним.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:53 Ответить
+66
щось подібне Гітлер говорив про євреїв 80 років тому, всі пам'ятають в що це виплило для всього єврейського народу...
показать весь комментарий
08.05.2022 17:48 Ответить
+55
кусок лайна ти не можеш знати що з тобою буде ввечері а ти хвалишся заподіяти геноцид. Хай Господь тобі відповість!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
одичалые,блин...
показать весь комментарий
08.05.2022 18:55 Ответить
Такое понятие,как матвейчев будет висеть на фонаре. А дальше видно будет.
показать весь комментарий
08.05.2022 18:55 Ответить
Таких недоразумений как "Россия" не должно существовать. "Московия", "Мокшанщина". Или если хотите с отсылкой к Руси, то Залесье. Точка.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:00 Ответить
Никакой отсылки к Руси нет , потому что кацапы - фальсификаторы истории к Руси не имеют никакого отношения ...
показать весь комментарий
08.05.2022 19:13 Ответить
Жесть, всё дерьмо, все стереотипы о срусских оказались правдой на все 100%. Уничтожать всех до последнего кацапа
показать весь комментарий
08.05.2022 19:01 Ответить
Украина понад усе. Украина перемога
показать весь комментарий
08.05.2022 19:03 Ответить
ЖИРИК МОЛОВ І ПІШОВ ЗА РУСЬКИМ КОРАБЛЕМ І ТИ СМЕРД ЙДИ ЗА НИМ НА ***!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:13 Ответить
напыщенный глист из говени возомнил себя удавом)))) хертам!!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2022 19:19 Ответить
гаварите на ващепанятном русскам йазыке!
показать весь комментарий
09.05.2022 07:53 Ответить
Посмотрите на рожу этого одноклеточного у@бка- это элита. Очень сомневаюсь , что у него есть мозжечок и нормальный хромосомный набор. Быдлота , не прочитавшая ни одной книги. Если бы у него были мозги - он бы понял , что ,, россияне,, и ,, русские,, это одно и то же - нации, состоящие из сотен народов и племён. Русских как моноэтничной общности( национальности) - никогда не было , нет и не будет. У свинособак нет своей истории, языка, религии, традиций - ничего...Это биологический мусор , именно о нем , как тупику развития природы, отрицательной эволюции человечество должно забыть. Их не должно быть , это не люди - зверосущности.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:17 Ответить
Требую референдума...Вопрос первый: бомбить маскву, питер и т.д.,требуя соответственно оружие для этого у америки...вопрос второй:вернуть смертный приговор для таких уродов как это чудище...ТЧК
показать весь комментарий
08.05.2022 19:23 Ответить
Треба весь їх потворний руський мир (отакі висєри) перекладати на англійську та у вигляді мемів постити у соцсітях. Нехай світ нарешті побачить що нема ніякої росії є збіговисько орків серед якіх поодинокі люди з плакатиком МИРУ МИР , яких орки тягнуть до в'язниці.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:24 Ответить
Не " руський" ! Руський - від слова Русь , де кацапів ніколи не було ...
показать весь комментарий
08.05.2022 21:26 Ответить
Дабилоиды, для кацапапа скоро ни каких понятий не будет существовать, вместе с вами... =)
PS: Блин, даже у животных нет ни рая, ни ада, а у свинособак, тем боле...!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:27 Ответить
На палю нелюдя!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:32 Ответить
Ніхто не має тримати таке лайно у собі, балакай не зупиняйся курво...ми усе записуємо
показать весь комментарий
08.05.2022 19:34 Ответить
Т.е. это чмо , только , что объявило войну 15000000 Канадцам + 38000 австралийцев + 500000 выходцев из Украины в Израиле . Гутереш , с низкой социальной ответственностью , не хочет прокомментировать эти слова официального уродца расии
показать весь комментарий
08.05.2022 19:36 Ответить
За межами України проживають від 20 до 25 млн українців або осіб українського походження.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:55 Ответить
Який чудовий відео-доказ рашизму! Перекласти субтитрами на інші мови і у всі провідні інформагенції світу відправити!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:38 Ответить
А буде навпаки руский зникне як роса ну Ви знаєте
показать весь комментарий
08.05.2022 19:49 Ответить
Ответите гандоны-фашисты кацапские за все! Будет новый Нюрнберг, где Путлер и Лавруха с Шойгу ответят. А эти мелкие глисто-шавки поедут в Гуантанамо или у нас под Запорожьем чалиться.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:51 Ответить
Хорошо, что свиноцапы тупы от природы и много болтают. Это нам очень помогает.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:08 Ответить
Зараз звертаюсь до ANONYMOS, хлопчики допоможіть вирахувати ту суку- 1 особу яка цю заяву підтримала.
А правоохоронні органи України знають свою справу.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:20 Ответить
Посмокчишь леденец ты скор
показать весь комментарий
08.05.2022 20:22 Ответить
В результате понятие "украинец" никуда не денется, а вот что будет в будущем с понятием "депутат Госдумы Матвеичев" - интересный вопрос . . .

Господи, какие же они все тупые, в эпоху интернета так фиксировать доказательства против себя . . .
показать весь комментарий
08.05.2022 20:22 Ответить
И шо эта тварь скажет в будущем? "Простите, пошутил" , "С ********* спросу нет, от их слов не отталкиваются"???
показать весь комментарий
08.05.2022 20:35 Ответить
RANSHE ONI MOLCALI,A TEPER NE SKRIVAYUT.A FASHISTAMI ONI BILI VSEGDA
показать весь комментарий
08.05.2022 20:54 Ответить
GENOCID V ROSSIYSKOY IMPERII NERUSSKIX BIL VSEQDA,TOLKO VSYO DELALOS SKRITNO
показать весь комментарий
08.05.2022 20:57 Ответить
QENOCID NERUSSKIX BIL VSEQDA,TOLKO SEYCAS ETO DELAYETSYA OTKRITO
показать весь комментарий
08.05.2022 20:59 Ответить
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
показать весь комментарий
08.05.2022 21:06 Ответить
нехай брешуть свинособаки. для Гааги чим більше тим краще
показать весь комментарий
08.05.2022 21:20 Ответить
Ліквідуй себе, і одним перд---м стане меньше.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:28 Ответить
Справжній "антіФАШИСТ" .
Хоча фашистом був дуче Мусоліні , був каолініо Франко , був Салазар ... На відміну від нациста Гітлера усі ці пани відверто висміювали теорію Гітлера про "висшу расу" про "вирішення єврейського питання ... Термін фашіо означає поєднання в пучок . Але "пучок" політичної нації , а не етнічної .
Рашизм це близнюк не фашизму або фагалнгізму , це синонім нацизму .

Й саме нацистів вони копіюють аж до коми й крапки .

До речі Сралін не марно підмінив поняття нацизму , на італійський термін фашизм . Бо навіть тоді вже було дуже помітна схожість його режиму саме с гітлеровским нацизмом . Бо нацизм це скороченно Націонал Соціалістична Робоча партія Германії . Й сперше нацисти крали частково естетику й символіку у біільшовиків , рітми маршів й пісень
показать весь комментарий
08.05.2022 21:31 Ответить
И это хорошо! И это правильно!

Нехай все розповідають як хотять знищити Україну та українців, щоб ні в кого із наших співвітчизників не було ілюзій!
показать весь комментарий
08.05.2022 22:23 Ответить
И скажите после этих его высеров, что "спецоперация" ***** это ничто иное, как геноцид украинцев. Рашка - страна уродов и фашистов
показать весь комментарий
08.05.2022 22:28 Ответить
Такое 80 лет назад немецкие нацисты готовили всем славянским народам. Для доказательств в Гааге самое то.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:28 Ответить
На вигляд наче людина, а по суті - орк! Не тобі, скотино, вирішувати долю України і українців...
показать весь комментарий
08.05.2022 22:53 Ответить
Ни*уя себе что целый депутат от недороссии несёт. Охринеть
показать весь комментарий
08.05.2022 23:10 Ответить
И это на кануне 9 мая, такое заявлять. Интересно там вообще что-то в голове есть или том пусто? Ну ничего, внуки великих дедов освободят Украину от оккупантов.
Хороший москаль - мёртвый москаль
показать весь комментарий
08.05.2022 23:14 Ответить
То ***** вам кацапи, неминуча!
показать весь комментарий
08.05.2022 23:15 Ответить
Это хорошо, что Олег Матвейчев так конкретно себя обозначил и этим облегчает спецподразделениям планирование особых мероприятий по элиминированию факторов угроз и напряжённости.
показать весь комментарий
08.05.2022 23:27 Ответить
Татаро-фино-угорский субстрат, созданный татарами в 1272 г. и названный Московией, является тупиковой ветвью развития человечества. Эти потомки поколений рабов алкоголиков, выжигавших алкоголем нейроны в собственной голове столетиями, легко превратились в фашистское быдло! С такими может быть только война на уничтожение, так как все человеческое им чуждо.
показать весь комментарий
08.05.2022 23:28 Ответить
задокументувати і підшити до матеріалів для Нюрнберга-2
показать весь комментарий
08.05.2022 23:40 Ответить
малафьяйчев,когда ты последний раз в чужих руках усерался...отсосёшь и на горшок,твоё место возле параши.
показать весь комментарий
09.05.2022 01:27 Ответить
смерть кацапам
показать весь комментарий
09.05.2022 01:53 Ответить
"антинацик" (с)
показать весь комментарий
09.05.2022 02:54 Ответить
Как эта его позиция согласуется с официальным поздравлением пукина украинцев по случаю 9мая и пожеланий будущим поколениям традиций братской дружбы? Нацизм, как и коммунизм были одной из форм тоталитарности, только и всего. Виновной сделали идеологию)))
УБИВАЮТ ЛЮДИ, А НЕ ИДЕОЛОГИИ!
А к убийствам привело освобождение человека нового времени от прежних ценностей - , от совести, как инстанции этих ценностей в человеке и технологический характер войн.
Сейчас, например, этот эффект проявляется в тотальной пропаганде в московии - тебя хотят уничтожить и увещевают из каждого утюга, чтобы ты сам наложил руки)
Войны были обычным способом разрешения конфликтов в большую часть истории Европы - войны были всегда, на геноцидный характер приобрели в 20 веке изза прогресса технологий. А так называемые европейские ценности это реакция на вышедшие из-под контроля нигилистические войны.
Война пукина это вызов Европейскому союзу как раз ко дню окончания последней войны. дугин так и говорит - мы должны уничтожить ЕС, пукин такого не может сказать, но дугин легко, как и этот поц с видео про чистку Украины)
Какой ответ будет на такие вещи? Мне вот что интересно. Идет же война, почему гибнут только солдатики и мирные жители, а элита *** пинает, непонятно както. Видимо, есть договоренности, чтобы не мочить элиту.
Если бы пукин и его шобла понимали, что могут в любой момент сдохнуть от хорошо организованного заговора, они бы были аккуратней в выборе способов обеспечения собственной стратегической безопасности, таких как война.
показать весь комментарий
09.05.2022 04:09 Ответить
Аваков обещал сюрприз к параду на 9мая в московии, жду!
показать весь комментарий
09.05.2022 04:11 Ответить
В будущем не должно существовать само понятие русский и расия.крапка.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:31 Ответить
твари они и есть твари.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:45 Ответить
Напали бы у лукашенки карта есть!
показать весь комментарий
09.05.2022 07:46 Ответить
На червончик годов в тюрьме он уже натрындел. Следим далее...
показать весь комментарий
09.05.2022 08:04 Ответить
це якийсь виродок
показать весь комментарий
09.05.2022 08:38 Ответить
Гарний доказ про те що россия проводить геноцид проти українського народу
показать весь комментарий
09.05.2022 09:18 Ответить
Дурні кацапи, обгадили свою культуру, історію, віру.
На десятиліття (якщо не назавжди) кацап буде синонімом найпаскуднішої паскуди.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:25 Ответить
У российского фашизма (рашизма) есть свой идеолог. Это Александр Дугин. Возглавляет Центр "Катехон" - сердце современного рашизма. Спонсором данной идеологии выступает кацапский миллиардер Константин Малофеев. Идеи рашизма активно распространяют Сергей Глазьев, Леонид Решетников, Андрей Климов.
Именно Дугин на протяжении лет 20 несет дичь о якобы величии кацапов, непобедимости кацапского духа, исключительной миссии кацапов, духовных скрепах и т.д.
Имперский, шовинистический бред Дугина очень удобен для оправдания любых действий россии(параши) по-этому у него много последователей среди высшего военно-политического руководства кацапстана(параши), включая карлика-педофила путина и суркова(кадырова).
Нужны персональные самые жестокие санкции именно против идеологов рашизма и их спонсоров
показать весь комментарий
09.05.2022 09:52 Ответить
Да чтоб у него член отсох за такие слова.
показать весь комментарий
09.05.2022 10:21 Ответить
раZZея должна быть разрушена.
показать весь комментарий
09.05.2022 10:24 Ответить
Хочу видеть этого ублюдка Матвейчева на фронте.
показать весь комментарий
09.05.2022 12:44 Ответить
Це хвора на ненависть нація. Це вона підлягає знищенню, аби не колотила весь світ. Цікаво, чи є серед них нормальні. Мабуть є. Але меншість.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:09 Ответить
ПОКАЖИТЕ ЭТОМУ ВЫРОДКУ КАК ВЕШАЛИ В НЮРНБЕРГЕ ПОДЕЛЬНИКОВ ГИТЛЕРА ---- МАТВЕЙЧЕВ . ДЛЯ ТЕБЯ МРАЗЬ РАШИСТСКАЯ ВЕРЕВКА УЖЕ ГОТОВА . ХЕРОЙ КОЛОРАДСКИЙ БУДЕШ ВЯКАТЬ ЧТО ВО ВСЕМ ***** ВИНОВАТ . КОГДА В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ ЖДАТЬ БУДЕШ КОГДА ПОВЕДУТ К ВЕРЕВКЕ . СЛЕДОМ ЗА ЛАВРОВЫМ-РИБЕНТРОПОМ
показать весь комментарий
09.05.2022 18:17 Ответить
Поросяче рило довго не проіснує, бо недодержава тріщить в усі боки! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
09.05.2022 20:52 Ответить
Щоб тобі плядь у роті поприщило!
показать весь комментарий
20.05.2022 07:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 