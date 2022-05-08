"Понятий "Украина" и "украинец" не должно существовать в будущем", - депутат Госдумы РФ Матвейчев. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Матвейчев заявил о необходимости ликвидации таких понятий как "Украина" и "украинцы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением депутата опубликована в соцсетях. Авторы публикации отмечают, что заявление Матвейчева сделано сегодня – в День памяти жертв войны с гитлеровскими нацистами.

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